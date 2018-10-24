В Казахстане прикончили АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк"

09:16 25.10.2018

О процедуре ликвидации АО "Qazaq Banki" рассказали в Нацбанке

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками.



24 октября Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki". Национальный банк РК 25 сентября подал исковые заявления о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк", 15 октября 2018 года – о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны", передает Zakon.kz.



При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Как отмечается, в день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка будет назначена ликвидационная комиссия банка.



"Информация о назначении ликвидационной комиссии банка с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования в соответствии с нормами Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, будет опубликована ликвидационной комиссией банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее назначения", - сообщили в Нацбанке.

Сама процедура принудительной ликвидации будет осуществляться в соответствии с требованиями закона о банках, Правилами принудительной ликвидации банков и иными законодательствами РК.



"В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО "Qazaq Banki" в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО "Qazaq Banki" от имени и за счет средств КФГД.



После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.



Национальный банк, а также КФГД будет информировать вкладчиков о дальнейшем развитии ситуации через СМИ. Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).