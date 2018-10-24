Козе - баян. Назначить Саакашвили премьером предложили в Казахстане

09:19 25.10.2018

Предложивший убежден, что Саакашвили при поддержке Назарбаева за короткое время наведет в стране порядок.



Общественный деятель из Талдыкоргана Нур Канатулы предложил пригласить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его команду на 5 лет в правительство Казахстана, передает Zakon.kz. со ссылкой на страницу блогера в Facebook.



"Недавно наш Президент страны грозился разогнать многих наших чиновников-бездельников, которые не могут и/или не хотят работать для страны и для народа и заменить их иностранными профессионалами! У меня хорошее и дельное предложение Елбасы - давайте пригласим к нам Михаила Саакашвили и всю его команду, на 5 лет! Уверен, что он с поддержкой Главы государства, за год-два наведет в стране конкретный порядок, везде и всюду!",- написал Канатулы.

Блогер уверен, что Саакашвили при поддержке Назарбаева за год-два наведет в стране конкретный порядок, везде и всюду.



Общественный деятель Нур Канатулы известен защитой прав предпринимателей и граждан, а также контролем работы государственных органов.



Президент Казахстана Назарбаев выступил 5 октября с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором призвал членов правительства работать активнее. Пообещав заменить их на более эффективных иностранных специалистов, если министры останутся инертными.