"В рот клочок бумаги затолкали и...". В Кыргызстане за год на 10% выросло число изнасилований, - "РО"

09:26 25.10.2018

Малолетние, пожилые, женщины с инвалидностью: в Кыргызстане резко выросло количество изнасилований



Малолетние, пожилые, женщины с инвалидностью: насильники не щадят никого: за последний год число изнасилований в стране выросло на 10%. При этом доказать виновность насильника и отправить его за решетку по-прежнему сложно: пострадавшие женщины годами добиваются справедливости



По данным Нацстаткома Кыргызстана, с начала этого года в стране более чем 10% выросло количество изнасилований и покушений на изнасилование. В полицию обратились порядка 170 женщин, при этом 30 зарегистрированных преступлений сексуального характера было совершено в отношении малолетних (в Кыргызстане живут 6 млн. человек). Но неправительственные организации предполагают, что реальные цифры могут быть гораздо выше. Далеко не все женщины решаются рассказать, что с ними произошло и не верят, что могут добиться справедливости и наказать насильника.



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Одной из пострадавших в Кыргызстане девушек 17 лет. У нее ДЦП, инвалидность первой группы.



"Это было первого июня. Я поехала на базар. Потом маленького сына отвезла в парк, чтобы в праздник немного поиграл, – рассказывает ее мать. – Дочь осталась дома одна. Когда я вернулась она еще лежала".



Женщина рассказывает, что у ее дочери нет проблем в развитии интеллекта: она пишет, читает, говорит, но ее речь немного замедленная. Девушку выманил из дома парень, который познакомился с ней через соцсети. С ним было еще двое мужчин.



"Три парня вывели ее из дома, посадили в машину, приставили нож к горлу. В рот клочок бумаги затолкали и пугали, мол крикнешь – зарежем, – рассказывает мать. – Он говорил, что пьян. Раздел девочку, сам разделся, вытащил презерватив и сделал свое дело. Как только узнали, мы сразу поехали в больницу. Затем поехали в РОВД и написали объяснительную".



Несмотря на открытое дело, подозреваемый, по словам матери, до сих пор остается на свободе, а двоих, кто был рядом, полиция даже не искала. Следствие длится уже пятый месяц: здоровье девочки тем временем резко ухудшилось: психиатры считают, что это произошло на фоне сильного стресса.



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Еще одной жертвой насильника стала пожилая женщина: тогда ей шел семьдесят первый год. Она жила одна на окраине Бишкека:



"Стук в дверь. Я открываю, стоит сосед. Я мельком увидела его, он схватил меня за волосы и об порог ударил, – вспоминает женщина. – Я потеряла сознание. Очнулась – а он меня душит двумя руками и на спине коленом стоит. Я испугалась: думала, что он убить пришел. А он говорит "Потрахаемся?" и потащил в спальню. И сделал, что хотел".



Утром, пересилив страх, женщина все-таки рассказала все милиции и родным. Врачи провели экспертизу, но с результатами необычно долго тянули. А милиция, узнав о том, кто был насильником, вообще не хотела заниматься делом:



"Вв РОВД сразу хотели закрыть это дело. Следователь наезжал: что ты нашего опера будешь сажать? – вспоминает женщина. – Он же работал и в РОВД, и в МВД, и отец у него начальник, у него много влиятельных людей. Деньги предлагали, чтоб я забрала заявление. А я говорю: "А если б вашу маму так?"



Доказывать факт изнасилования женщине пришлось два долгих изматывающих года. Следствие сдвинулось с мертвой точки, лишь когда дело получило огласку: женщина писала письма во все инстанции, включая президента, обращалась к журналистам и в неправительственные организации. Факт насилия в итоге был доказан, но решение районного суда оказалось весьма гуманным: насильнику дали лишь три года условно.



"Девочки и женщины в основном очень уязвимы в нашей стране, – признает Бубусара Рыскулова, директор кризисного женского центра "Сезим". – Очень тяжелые кейсы"



18.10.18