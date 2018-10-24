Амер-политикам приходят "мерзкие" посылки с мини-бомбами внутри. Отправитель: Maskva, Кremlin, Puy...?

09:29 25.10.2018

Белый дом назвал "мерзкой" отправку посылок с мини-бомбами внутри



Пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Фото: AFP

Секретная служба США перехватила подозрительную посылку, которая была направлена по почте в Белый дом, передает ТАСС.



Также в среду, 24 октября, в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center из-за сообщения о взрывчатке в помещении, передает телекомпания CNN, которая расположена в этом центре.



По данным спецслужб США, бывшему американскому лидеру Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон также поступили по почте самодельные взрывные устройства. Мини-бомбы были похожи на найденное ранее взрывное устройство в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.



Администрация США уже отреагировала на попытки отправить посылки со взрывными устройствами на адреса Хиллари Клинтон и Барака Обамы, и пообещала, что виновные понесут наказание. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. "Эти акты запугивания - мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности", - сказала она.



Как сообщало EADaily, в понедельник, 22 октября, в почтовом ящике дома Джорджа Сороса, расположенного в деревне Катона, на окраине Бедфорда в северном Вестчестере (штат Нью-Йорк, США), обнаружили взрывное устройство. Подозрительный пакет был вскрыт одним из работников резиденции Сороса, который отнес его подальше в лес и вызвал полицию. Самого миллиардера в это время не было дома. По данным полиции, речь идет о самодельном взрывном устройстве, которое не должно было взорваться само по себе, а было снабжено детонатором с удаленным управлением. К расследованию привлечено ФБР.