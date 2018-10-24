 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп осознал, что американской империи пришел конец
13:41 25.10.2018

National Interest: Трамп осознал, что американской империи пришел конец

Независимо от того, нравится это генералам и адмиралам или нет, Вашингтон будет вынужден сократить расходы, провести реорганизацию ВС США и их переориентирование на реальные нужды национальной безопасности Соединенных Штатов. Все это приведет к сокращению численности зарубежных американских баз

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поручил в следующем финансовом году сократить бюджеты всех федеральных ведомств минимум на 5%, указав на возможность сокращения оборонных расходов на 2,2%. В отношении оборонного бюджета Трамп сказал следующее: "Я заключил сделку с дьяволом…, потому что нам нужно было улучшить положение наших вооруженных сил. Наши военные были истощены". Другими словами, Трамп дает понять, что реализация стратегии "Америка прежде всего" во внешней и оборонной политике вот-вот начнется, сокращение военного бюджета уже на подходе, пишет Дуглас Макгрегор в статье для американского издания The National Interest.

Сокращение оборонного бюджета не вызвано беспристрастным военным обзором в стиле экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра или тем обстоятельством, что оборонные средства расходуются на оборудование, которое не нужно ВС США. Причина сокращения военных расходов кроется в изменении международной системы и в сползании американского правительства в долги.

Британцы только в 1946 году поняли, что их империя является обузой, а не активом, когда государственный долг Великобритании по отношению к ВВП достиг 256%. Трамп умнее в этом отношении, он уже понял, что американской империи пришел конец.

В Азии Южная Корея и КНДР начали демонтировать совместно контролируемую демилитаризованную зону, которая разделает обе страны. Фактически Сеул объявил 23 октября, что обе Кореи будут сотрудничать в сфере денуклеаризации Корейского полуострова и прекратят все военные учения, направленные друг против друга. Между тем Сеул отказался выполнить требование Вашингтона об увеличении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове еще на $846 млн.

На прошлой неделе в Сингапуре состоялся саммит Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также восьми партнеров АСЕАН, включая Японию, Австралию, Индию, Новую Зеландию, Россию и Южную Корею. Министр обороны Южной Кореи Чон Кен Ду и его китайский коллега Вэй Фэнхэ согласились создать дополнительные горячие линии между своими воздушными силами. Министр обороны Японии Такеши Ивайя и его китайский коллега также согласились установить более тесные отношения между министерствами обороны своих стран. В ходе переговоров японский министр обороны, как сообщается, призвал Китай воздерживаться от изменения статус-кво в Южно-Китайском море.

Что касается экономического фронта, то в офисе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что Сеулу не требуется разрешения Вашингтона для отмены санкций в отношении КНДР. В Токио сохраняются опасения по поводу морской настойчивости Пекина, но Китай является крупнейшим торговым партнером Японии. Неудивительно, что Япония работает над заключением договора о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей.

В Азии военное присутствие США кажется все более избыточным. Пекин хочет укрепить свои позиции в качестве глобальной державы, но он неукоснительно избегает конфликтов со своими азиатскими соседями, предпочитая вести с ними бизнес. Аргументы в пользу сохранения крупного военного присутствия в Азии не выдерживают критики. Стремление к обеспечению национальной безопасности США и необходимость сохранения долларовых сбережений требуют вывода американских войск с Корейского полуострова и Японии. Честно говоря, Трамп понял это после первой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Конечно, стремление к экономии бюджетных средств и необходимость обеспечения национальной безопасности не ограничатся неизбежным выводом войск из Азии. Войска могут быть выведены из Афганистана и других стран. Вывод американских сил и подрядчиков из Афганистана позволит США сэкономить примерно $60 млрд в год, при этом региональным державам - Ирану, России, Пакистану и Индии - придется взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе. Это отвечает интересам США.

На Ближнем Востоке готовность президента Турции Реджепа Эрдогана работать с Ираном в борьбе с Саудовской Аравией и Израилем, а также сотрудничество с Россией, чтобы помешать США, и поддержка преступных мусульманских картелей, подрывающих европейскую стабильность, указывает на необходимость вывода американских войск с территории Турции.

Высокопоставленные американские военные будут препятствовать ликвидации зарубежных американских баз. Тем не менее взгляды Трампа в сфере национальной военной стратегии верны. Независимо от того, нравится это генералам и адмиралам или нет, Вашингтон будет вынужден сократить расходы, провести реорганизацию ВС США и их переориентирование на реальные нужды национальной безопасности Соединенных Штатов. Все это приведет к сокращению численности зарубежных американских баз.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540464060
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