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Asia Times: Как Китай уничтожил миллионы рабочих мест в США
13:44 25.10.2018

Asia Times: Как Китай уничтожил миллионы рабочих мест в США?

За последнее десятилетие Соединенные Штаты потеряли по меньшей мере 1,3 млн рабочих мест, а дефицит торгового баланса США с Китаем увеличился еще на $100 млрд

Вашингтон столкнулся с огромный ущербом. Соединенные Штаты потеряли более 3,4 млн рабочих мест с того момента, как 17 лет назад Китай присоединился к Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Гордон Уоттс в статье для издания Asia Times.

За последнее десятилетие Соединенные Штаты потеряли по меньшей мере 1,3 млн рабочих мест, а дефицит торгового баланса США с Китаем увеличился еще на $100 млрд.

"Рост торгового дефицита с Китаем в период с 2001 по 2017 год был причиной потери 3,4 млн [американских] рабочих мест, в том числе 1,3 млн рабочих мест с 2008 года", - говорится в докладе вашингтонского аналитического центра Институт экономической политики (Economic Policy Institute).

Соавторы доклада Роберт Э. Скотт и Зейн Мокхибер также отметили, что в промышленном производстве США потеряли 2,5 млн рабочих мест (74,4% от общих потерь). Исследование показывает всю глубину трагедии, которая затронула 50 штатов, а также нанесла удар по компьютерной отрасли и электронной промышленности, поскольку крупные американские компании перенесли свои производственные мощности в Китай. Это, в свою очередь, "сильно повлияло на кризис в сфере производства в США", породив рост антикитайских настроений и экономическую холодную войну между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством председателя КНР Си Цзиньпина.

"Большая часть торгового дефицита приходится на компьютерную и электронную промышленность, которая потеряла до 1 млн 209 тыс. рабочих мест… Увеличение импорта стали, алюминия и других капиталоемких продуктов также поставило под угрозу сотни тысяч рабочих мест в ключевых областях промышленности, таких как производство черных и цветных металлов, деталей машин и других готовых изделий из металла", - говорится в докладе Economic Policy Institute.

Именно эти негативные последствия привели к торговой политике Трампа. Тем не менее Пекин считает, что действия американской администрации сфокусированы в первую очередь на том, чтобы сдержать растущую экономическую и военную мощь КНР.

Посредством пошлин на импортные китайские товары на сумму более $250 млрд Белый дом надеется заставить Цзиньпина изменить свой курс и пересмотреть свою высокотехнологичную программу "Сделано в Китае - 2025", а также добиться большей прозрачности инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь".

"Трамп больше надеялся на блицкриг, а нынешняя ситуация больше похожа на позиционную войну… По мнению Китая, политика США - это ответная реакция не только на специфику торговой политики Пекина, но и на общую модель развития и стремление КНР превратиться в крупную глобальную державу", - считает профессор экономики из Лондонской школы экономики и политических наук Кью Цзинь.

Представители Института экономической политики считают, что китайские государственные субсидии, валютные манипуляции и избыточное производство привели к образованию потока субсидированных импортных товаров, который существенно превысил рост американского экспорта в Китай, в свою очередь это привело к сокращению заработных плат в ключевых отраслях США. Естественно, Пекин неоднократно отрицал подобные утверждения, настаивая на том, что он верит в свободную торговлю, открытые рынки и правила ВТО. В то же время правящая Коммунистическая партия Китая дала понять американской администрации, что Китай не собирается капитулировать.

"Чтобы превратиться из большой страны в сильную страну, мы должны уделить первоочередное значение развитию реального сектора экономики. Производство - это ключ к реальному сектору экономики. Производство, в свою очередь, должно опираться на инновации", - заявил председатель КНР в начале этой недели во время своей поездки в юго-восточную провинцию Гуандун.

"Мы должны… искать инновации и полагаться только на себя. Я надеюсь, что все предприятия будут работать в этом направлении", - добавил Цзиньпин. В течение последних трех месяцев в редакционных статьях китайских СМИ непрестанно подчеркивается данный подход и то, что Китай не намерен капитулировать перед США. Зампред и ответсекретарь Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Чжан Цинли повторил эту мантру во время встречи с представителями американской торговой палаты в Гонконге в понедельник, 22 октября.

"Мы не боимся торговой войны. Мы этого не хотим, но мы не собираемся отступать", - приводит слова Цинли китайская пресса.

Тем временем США решили взяться за КНР всерьез и надолго. В 2017 году торговый дефицит США с Китаем составлял более $375 млрд, тогда как в сентябре 2018 года он достиг рекордных $34,13 млрд всего за один месяц.

"Многие опасаются, что это всего лишь начало длительного конфликта, который может привести к потерям, которые выйдут далеко за рамки торговли", - считает профессор Цзинь. Это жуткое предположение, учитывая то, что США уже понесли серьезные потери за последнее десятилетие.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540464240
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