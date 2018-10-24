Минкульт Киргизии возглавил "игрун кочевник" Жаманкулов, минтрудсобес - гомофоб Кочкоров

15:43 25.10.2018

24 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Новички в правительстве. Чем известны кандидаты в министры труда и культуры



Правительство Кыргызстана определилось с кандидатами на должности министров труда и социального развития и культуры.



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Улукбека Кочкорова для назначения на должность министра труда и социального развития КР. На должность главы Министерства культуры, информации и туризма предложен нынешний глава Департамента туризма Азамат Жаманкулов.



Напомним, после скандала с заграничными командировками Министерство труда и социального развития осталось без главы и заместителей.



Место министра культуры стало вакантным после смерти Султана Жумагулова.



24.kg решило выяснить, чем известны претенденты на министерские кресла.



Оперуполномоченный налоговик



Улукбек Кочкоров родом из Баткенской области. В 1991–1995 годах получил высшее образование по специальности "Финансы и кредит" в Кыргызском государственном университете. Работал ведущим специалистом в Министерстве финансов и экономики.



В 1997-м отучился на курсах ГКНБ, позже прошел курс повышения квалификации в Академии Федеральной службы безопасности России. Работал в органах.



На этом учебу он не закончил и получил второе высшее образование по специальности "Правоведение".

В 2009–2010 годах работал начальником управления Государственного комитета по налогам и сборам КР. В 2011-м избран депутатом Жогорку Кенеша.



С 2017 года он является председателем политической партии "Жаны доор" и даже баллотировался в президенты Кыргызстана, но набрал лишь 8,4 тысячи голосов избирателей.



Улукбек Кочкоров запомнился резкими высказываниями.



Однажды он заступился, нет, не за женщину, а за малую Родину: "Не стоит относиться к Баткенской области, как к ребенку от любовницы".

Работать в Жогорку Кенеше Улукбеку Кочкорову помешали русскоязычные журналисты. Он потребовал пускать в парламент только тех, кто на 100 процентов понимает госязык.



При сдаче экзамена по кыргызскому языку в ходе предвыборной гонки политик вошел в тройку кандидатов знающих кыргызский язык на высоком уровне.



Улукбек Кочкоров также заявил, что журналисты "выставляют парламентариев идиотами", подавая читателю, зрителю, слушателю искаженную информацию. Активисты тогда даже вышли на акцию протеста к "Белому дому" с презервативами в руках.



Он боролся и за "Кумтор", и за традиционные семейные ценности. В соавторстве с Курманбеком Дыйканбаевым и Торобаем Зулпукаровым Улукбек Кочкоров написали законопроект, предусматривающий запрет пропаганды однополой любви. Но правительство тогда назвало поправки противоречащими Конституции.

В Жогорку Кенеше он поднимал тему выплаты надбавок матерям-героиням Баткенской и Таласской областей. Пожалуй, это и все, что связывает Улукбека Кочкорова с социальной защитой.



Борец за туристов



Азамат Жаманкулов в Министерстве культуры работает не первый год. С 2015 года он возглавляет Департамент туризма и знает о проблемах отрасли все.



В 2008 году окончил Кыргызско-Турецкий университет "Манас" по специальности "Менеджмент в организации". После чего поступил в Международный университет Кыргызстана и получил профессию финансиста.



Трудовую деятельность Азамат Жаманкулов начал в 2011-м в ОсОО "Риэлт Партнер" сразу с должности исполнительного директора. В 2013-2014 годах работал специалистом по привлечению инвестиций в ОАО "Кристалл".



К слову отметим, что "Риэлт Партнер" до сих пор числится за Азаматом Жаманкуловым. В базе Министерства юстиции, он указан как директор и учредитель компании. В учредителях также состоит Тотон уулу Нурзат.



Все Игры кочевников прошли под его управлением. С 2014 года он состоит в Секретариате ВИК. Кроме того, он является исполнительным директором Ассоциации курортов Кыргызстана.



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Президент Сооронбай Жээнбеков 25 октября подписал указ, согласно которому Азамат Жаманкулов назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Улукбек Кочкоров назначен министром труда и социального развития Кыргызской Республики.