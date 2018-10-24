Туруспек Коеналиев освобожден от должности управделами президента Киргизии

17:20 25.10.2018

Туруспек Коеналиев освобожден от занимаемой должности управляющего делами президента и правительства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Туруспек Коеналиев освобожден от занимаемой должности управляющего делами президента и правительства Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению.



Мунара Боромбаева.