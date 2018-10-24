В Жогорку Кенеше Киргизии замерзают депутаты. Пора жечь покрышки...

19:33 25.10.2018

В Жогорку Кенеше проблемы с отоплением, депутаты замерзают



Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сегодня на заседании рассказал о проблемах с отоплением в "Белом доме".



По его словам, депутатам приходится включать обогреватели. "Если в "Белом доме" проблемы с отоплением, то о других и говорить не стоит", - отметил депутат.



Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов пояснил, что это общая проблема энергоэффективности зданий. "Нужно утеплять стены, окна", - посоветовал он.



25 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО