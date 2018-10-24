Арестован экс-управляющий директор казахстанского "RBK Bank" Асылбек Игильман

19:36 25.10.2018

Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО "RBK Bank" Жомартом Ертаевым.



25 октября 2018 года с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО "RBK Bank" Асылбек Игильман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО "RBK Bank" Жомартом Ертаевым.



Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге.



Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов.



На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге.



В настоящее время на дом наложен арест.



Ранее Генеральной прокуратурой арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба.