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|Арестован экс-управляющий директор казахстанского "RBK Bank" Асылбек Игильман
19:36 25.10.2018
Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО "RBK Bank" Жомартом Ертаевым.
25 октября 2018 года с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО "RBK Bank" Асылбек Игильман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО "RBK Bank" Жомартом Ертаевым.
Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге.
Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов.
На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге.
В настоящее время на дом наложен арест.
Ранее Генеральной прокуратурой арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба.