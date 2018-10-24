Цены вскачь. "Ситуация на самом деле плачевная...". В Таджикистане опять подорожала мука

19:50 25.10.2018

Цены скачут: в Таджикистане подорожала мука



Цена на муку в Таджикистане вновь поползла вверх. Сейчас на рынках Душанбе цена 1 мешка (50 кг) муки в зависимости от сорта составляет 160-180 сомони ($17-19). В сентябре такой мешок муки первого сорта на рынках Душанбе стоил148 сомони. Стоимость аналогичного объема муки первого сорта казахстанского производства составляла 155 сомони.



Рост цен на муку стал неприятным сюрпризом для душанбинки Мукаддас Ахмедовой. Она говорит, что и раньше не была в восторге от цен на муку, но сейчас уже не знает, как свести концы с концами. У Мукаддас растут двое детей, дневной заработок от наемной работы не превышает 30 сомони.



"Ситуация на самом деле плачевная. Ежедневно приходится тратить на транспорт 10 сомони. Что можно купить на оставшиеся 20 сомони? Ведь нужно купить еще картошку, масло, другие продукты", -сокрушается она.



Другой житель таджикской столицы Саттор Халлоков говорит, что на днях купил два мешка муки по цене 175 сомони каждый. "Этой муки нам хватит всего на месяц. Раньше я покупал эту муку по 145-150 сомони". По его словам, сейчас многие горожане предпочитают испечь хлеб в домашних условиях, так как покупка хлеба или лепешки на рынке обойдется почти в два раза дороже.



Хайриддин Гафуров, продавец муки на душанбинском рынке "Мехргон", говорит, что у него цена 1 мешка (50 кг) муки высшего сорта производства Казахстана составляет от 165 до 180 сомони. По его словам, цены на муку оползли вверх после того, как Казахстан стал экспортировать свою пщеницу по новым расценкам.



Тем временем, в Казахстане рассматривают вопрос об отказе в будущем экспорта зерна и полной переработке собираемого в стране урожая. На днях местные СМИ со ссылкой на главу Ассоциации мукомолов и хлебопеков Карагандинской области, сообщили, что Казахстан имеет возможность в четыре раза нарастить объем производства муки и перерабатывать все выращиваемое в стране зерно, а не экспортировать его в качестве сырья". По сообщениям, сегодня 70% произведенной в Казахстане муки отправляется в Афганистан, также большая часть экспорта приходится на три соседние страны - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.



Власти Таджикистана заявляют, что страна почти полностью обеспечивает внутренние потребности мукой собственного производства. В августе этого года министерство промышленности и новых технологий РТ сообщило, что по итогам первой половины года доля муки отечественного производства в обеспечении внутреннего потребительского рынка достигла почти96%. Сообщалось, что в первой половине 2018 года импортировано около 512 тысяч тонн пшеницы.



Мука занимает значительную и самую важную часть в структуре потребления домашних хозяйств в Таджикистане.



Согласно опубликованному летом прошлого года докладу Всемирного банка, сегодня 31 процент населения Таджикистана относится к малоимущим, а 13 процентов находится за чертой бедности. При этом в сельской местности проживает 81% бедного населения страны. Существуют большие региональные различия в бедности - от 20-22% в Душанбе и Согдийской области до 39% в Горно-Бадахшанской автономной области, отмечается в докладе Всемирного банка.



По оценке ВБ, бедным считается тот, чей доход составляет менее $3 в день, а за чертой бедности находятся те, кто тратят в день менее $1,1.



Сарвиноз Рухулло



Шахло Абдулло