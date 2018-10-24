 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.10.2018
21:38  Индусы из "АрселорМиталл" обещают Елбасы построить детсадик в Темиртау
19:55  Парламент Северной Осетии проголосован закрыть завод "Электроцинк", принадлежащий узб-рос-олигарху И.Махмудову
19:50  Цены вскачь. "Ситуация на самом деле плачевная...". В Таджикистане опять подорожала мука
19:36  Арестован экс-управляющий директор казахстанского "RBK Bank" Асылбек Игильман
19:33  В Жогорку Кенеше Киргизии замерзают депутаты. Пора жечь покрышки...
17:20  Туруспек Коеналиев освобожден от должности управделами президента Киргизии
15:43  Минкульт Киргизии возглавил "игрун кочевник" Жаманкулов, минтрудсобес - гомофоб Кочкоров
13:44  Asia Times: Как Китай уничтожил миллионы рабочих мест в США
13:42  Foreign Affairs: "Мягкая сила" КНР столкнулась с серьезным препятствием
13:41  Трамп осознал, что американской империи пришел конец
09:29  Амер-политикам приходят "мерзкие" посылки с мини-бомбами внутри. Отправитель: Maskva, Кremlin, Puy...?
09:26  "В рот клочок бумаги затолкали и...". В Кыргызстане за год на 10% выросло число изнасилований, - "РО"
09:19  Козе - баян. Назначить Саакашвили премьером предложили в Казахстане
09:16  В Казахстане прикончили АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк"
09:13  Паджама мама... МВФ дразнит Рахмона морковкой нового "льготного" кредита
09:07  Жди конца... Амер-политолог Фукуяма подрядился руководить "Центром демократии" в Тифлисе
08:57  Новое измерение торговой войны между США и Китаем, - В.Пироженко
08:44  В Киргизии рухнули цены на фасоль. Дехкане выходят на бунт
08:42  Коля в игноре. Пашинян единогласно... не избран премьер-министром Армении
08:26  Гондурас наступает с юга. Армия беженцев приближается к границам США
08:01  Стивен Кинг продал двум подросткам эксклюзив-права на экранизацию своего рассказа за $1
07:37  За что умер Хашогги, - Дм.Королев
07:33  "Хвасон" – пример для "Сармата". Сто мегатонн в арсенале сделают Запад добрее, - К.Сивков
07:27  Трамп ввернул болтон в Путина. Кремлю предлагают держаться от Китая подальше, - И.Субботин
07:23  Аркадаг пытается заманить Вашингтон в свою газовую отрасль, - В.Панфилова
06:59  На радость миру... Последствия выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, - Д.Седов
02:49  В Балканабаде забросали камнями оппозиционного туркмен-журналиста Непескулиева
01:00  Киргизским мигрантам в России грозит активность Шавката Мирзиеева
00:55  Таджикский Памир: рост напряженности
00:53  Эгоизм, социальные медиа и абсурдность политики Кыргызстана
00:51  Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен
00:28  Таджикистан в ожидании инвестиций от... трудовых мигрантов, - И.Фируз
00:04  Будущая всемирная китайская гегемония, - А.Запольскис
00:02  ФСБ РФ: проект всепланетного интернета угрожает безопасности России
Среда, 24.10.2018
21:24  Институт Евразийской интеграции Казахстана возглавил журналист Тулемис Кульмухамедов
19:47  Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными, - "Къ"
19:46  Иран попытался перетянуть к себе Афганистан, - Д.Калмаков
18:00  Болтон едет на Кавказ интриговать против Ирана, - Дж.Кучера
17:59  Хищные планы: удастся ли вернуть исчезнувших тигров в дельту Балхаша
17:50  Spectator: Пора защищать гетеросексуалов от ЛГБТ
14:53  КазЮг. Замакима Толебийского района Туркестанской области Бейсебаевой прострелили голову
14:50  Год во власти: что изменил в Киргизии Жээнбеков?
14:28  КырВерхСуд отменил сомнительный приговор главреду "Вечернего Бишкека" А.Киму
14:16  Гонконг - наш! Си Цзиньпин открыл крупнейший в мире мост (видео)
14:10  Генералы черных поставок. Саудиты пытаются решать внутренние проблемы с помощью военных технологий, - Е.Сатановский
14:09  Здоровые реформы. Как изменится казахстанская медицина?
12:50  На "китайском" золотом месторождении Шамбесай опять стычка между аборигенами кыргызами и милицией
11:54  У Эр-Рияда наготове оружие возмездия. К сокрытию доказательств по убийству Хашогги подключили Трампа, - С.Лендман
11:13  Главой MegaCom Киргизии стал в свое 30-летие профессиональный лоботряс (депутат) Жамангулов
10:56  КирПравительство: В министры труда двинули "чекиста" Кочкорова, минкульта - "туриста" Жаманкулова
09:58  Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Парламент Северной Осетии проголосован закрыть завод "Электроцинк", принадлежащий узб-рос-олигарху И.Махмудову
19:55 25.10.2018

Парламент Северной Осетии проголосован за закрытие завода УГМК "Электроцинк"

Парламент Северной Осетии проголосовал за закрытие завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральской горно-металлургической компании"), где в минувшее воскресенье вспыхнул пожар. За закрытие предприятия проголосовали 56 парламентариев, еще 14 - воздержались, голосовавших против закрытия "Электроцинка" не было. Как передает "КрыльяТВ", "каждый депутат, проголосовавший „за", сразу вставал, как это предложил сделать единоросс Рафаэль Баликоев".

В ближайшее время представители регионального Заксобрания подготовят обращение к президенту России с просьбой прекратить деятельность предприятия.

"До окончания расследования возбужденного уголовного дела мы не будем комментировать", - сообщил Znak.com руководитель отдела по связям с общественностью холдинга УГМК Алексей Свалов.

22 октября несколько жители Владикавказа провели несанкционированную акцию протеста, выйдя к Дому правительства на площади Свободы. Поводом для стихийного митинга стал пожар, который вспыхнул в ночь с субботы на воскресенье в цеху электролиза на предприятии "Электроцинк", закрытия которого жители Владикавказа добиваются уже несколько лет. Площадь возгорания тогда составила 4,5 тыс. квадратных метров, ликвидировать пожар удалось лишь на следующий день. При тушении пожара погиб один спасатель, еще двое получили различные травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Как живет Владикавказ после крупного пожара на заводе УГМК "Электроцинк"
По данному факту Иристонским межрайонным следственным отделом по Владикавказу управления СКР Северной Осетии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По предварительным данным, ущерб от пожара на "Электроцинке" составил порядка полумиллиона рублей. В УГМК Znak.com сообщили, что ликвидировать производство не планируется, напротив - в планах модернизировать завод. Так, на месте закрытого свинцового цеха построить новый - цех электролиза. Планы по модернизации рассчитаны до 2023 года.

На данный момент работа завода приостановлена на 2 месяца, на восстановление уйдет от 6 до 8 месяцев, говорил ранее гендиректор "Электроцинка" Игорь Ходыко. Рабочие, кто не будет задействован в производстве из-за простоя цеха, будут получать выплаты, предусмотренные законодательством, - 2/3 от средней зарплаты.

Источник - znak.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540486500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев ознакомился с проектами по цифровизации Генеральной прокуратуры РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2018 года №666
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №650
- В Комитете Сената обсудили скорректированный республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- В Генпрокуратуре обсудили проблемные вопросы в сфере тарифообразования на электричество и тепло
- Кадровые перестановки
- Уполномоченный по правам человека в РК обсудил вопросы укрепления правозащитного сотрудничества с Региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Комендой
- Кто может участвовать на ЕНТ в январе 2019 года
- Завершено антимонопольное расследование в отношении АО "Кселл"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  