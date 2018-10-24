Парламент Северной Осетии проголосован закрыть завод "Электроцинк", принадлежащий узб-рос-олигарху И.Махмудову

19:55 25.10.2018

Парламент Северной Осетии проголосован за закрытие завода УГМК "Электроцинк"



Парламент Северной Осетии проголосовал за закрытие завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральской горно-металлургической компании"), где в минувшее воскресенье вспыхнул пожар. За закрытие предприятия проголосовали 56 парламентариев, еще 14 - воздержались, голосовавших против закрытия "Электроцинка" не было. Как передает "КрыльяТВ", "каждый депутат, проголосовавший „за", сразу вставал, как это предложил сделать единоросс Рафаэль Баликоев".



В ближайшее время представители регионального Заксобрания подготовят обращение к президенту России с просьбой прекратить деятельность предприятия.



"До окончания расследования возбужденного уголовного дела мы не будем комментировать", - сообщил Znak.com руководитель отдела по связям с общественностью холдинга УГМК Алексей Свалов.



22 октября несколько жители Владикавказа провели несанкционированную акцию протеста, выйдя к Дому правительства на площади Свободы. Поводом для стихийного митинга стал пожар, который вспыхнул в ночь с субботы на воскресенье в цеху электролиза на предприятии "Электроцинк", закрытия которого жители Владикавказа добиваются уже несколько лет. Площадь возгорания тогда составила 4,5 тыс. квадратных метров, ликвидировать пожар удалось лишь на следующий день. При тушении пожара погиб один спасатель, еще двое получили различные травмы. Сейчас они находятся в больнице.



Как живет Владикавказ после крупного пожара на заводе УГМК "Электроцинк"

По данному факту Иристонским межрайонным следственным отделом по Владикавказу управления СКР Северной Осетии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").



По предварительным данным, ущерб от пожара на "Электроцинке" составил порядка полумиллиона рублей. В УГМК Znak.com сообщили, что ликвидировать производство не планируется, напротив - в планах модернизировать завод. Так, на месте закрытого свинцового цеха построить новый - цех электролиза. Планы по модернизации рассчитаны до 2023 года.



На данный момент работа завода приостановлена на 2 месяца, на восстановление уйдет от 6 до 8 месяцев, говорил ранее гендиректор "Электроцинка" Игорь Ходыко. Рабочие, кто не будет задействован в производстве из-за простоя цеха, будут получать выплаты, предусмотренные законодательством, - 2/3 от средней зарплаты.