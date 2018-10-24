 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индусы из "АрселорМиталл" обещают Елбасы построить детсадик в Темиртау
21:38 25.10.2018

По поручению Президента в Темиртау решат вопросы с нехваткой детских садов и перебоями тепла
Ерлан Кошанов отметил, что инвестор взял на себя обязательства не только строить, но оснастить будущую поликлинику новейшим оборудованием.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и Генеральный директор "АрселорМиталл Темиртау" Парамжит Калон заключили меморандум на строительство социально важных объектов. Подобный документ не подписывали последние 8 лет передает zakon.kz.

Во время недавнего визита в шахтерский регион Глава государства обозначил ряд задач, которые направлены на улучшение жизни темиртаусцев. Нурсултан Назарбаев поручил построить новую поликлинику, детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс. В рамках социальной ответственности все финансирование полностью берет на себя "АМТ".

По каждому социальному объекту уже подготовлен проект. Все здания будут отвечать современным стандартам.

Ерлан Кошанов отметил, что инвестор взял на себя обязательства не только строить, но оснастить будущую поликлинику новейшим оборудованием.

"Благодаря Главе государства появится новая поликлиника, которая будет рассчитана на 20 тысяч человек и самое главное, закроет потребность нехватки медучреждений в городе. А детский сад на 320 мест позволит Темиртау, первым в области, перейти на полноценное раннее дошкольное образование, о чем говорил в своем Послании Президент. Другими словами, детей будут принимать уже не с 3 -х лет, а с одного года" - добавил глава региона.
Кроме поликлиники и детского сада, в рамках поручения, в городе появится еще и современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивное помещение рассчитано на 320 мест. ФОК построят в шаговой доступности от жилого микрорайона, где проживают более 30 тысяч человек.

В свою очередь Парамжит Калон заверил, что стройка социально-важных объектов будет идти ударными темпами.

"Все озвученные объекты мы постараемся построить в обозначенный срок. Строительство будет исчисляться не годами, а месяцами. По окончанию презентуем эти проекты господину Президенту как готовые объекты" - рассказал Парамжит Калон.
Также помимо строительного ажиотажа, в Темиртау, наконец, с мертвой точки сдвинулся один из наболевших вопросов. Это качественное теплоснабжение города. Глава государства потребовал модернизировать ТЭЦ-2, построить 7 котел. На сегодня все вопросы решены. К разработке ПСД уже приступили, и в следующем году начнется строительство.

"В целом хочу отметить, что уже в ближайшее время темиртаусцы еще раз почувствуют заботу и теплоту, с которой Глава Государства относится к этому городу и его жителям" - заявил Ерлан Кошанов

Источник - zakon.kz
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