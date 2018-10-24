Арестованного за крупную взятку экс-полковника ТаджМВД Нусратуллозода приговорили к штрафу и отпустили домой

22:22 25.10.2018

Арестованного за крупную взятку экс-чиновника МВД РТ приговорили к штрафу и отпустили домой



Суд района Фирдавси города Душанбе приговорил к штрафу и освободил из-под стражи бывшего высокопоставленного чиновника МВД Таджикистана, задержанного по обвинению в получении взятки в крупном размере. Полковник Джурахон Нусратуллозода покинул СИЗО после того, как суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. сомони ($8700).



Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана в августе сообщило, что сотрудники ведомства в момент получения взятки задержали высокопоставленного чиновника МВД Таджикистана, "Начальник отдела Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Джурахон Нусратуллозода за освобождения от уголовной ответственности некоего гражданина столицы потребовал от него $20 тыс. Сотрудник милиции был задержан с поличным в одном из кабинетов столичного медицинского центра "Истиклол", у него были обнаружены $19800", - сообщила тогда пресс-служба антикоррупционного ведомства.



Как стало известно, взятку в $20 тыс. полковник МВД потребовал от родителей задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков жителя таджикской столицы. В отношении Джурахона Нусратуллозода было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном размере и о покушении на преступление, предусматривающие длительное тюремное заключение.



Однако 19 октября суд столичного района Фирдавси признал Джурахона Нусратуллозода виновным по ст. 247 УК РТ "Мошенничество". Согласно УК, "мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для расчетов или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до двух лет".



Музаффар Абдуллозода, судья суда района Фирдавси, комментируя приговор, заявил Радио Озоди, что подсудимый не успел потратить полученную в виде взятки сумму, и деньги были возвращены потерпевшим.



Джурахон Нусратуллозода сразу после ареста сотрудниками антикоррупционного ведомства был уволен из рядов милиции, сообщил Радио Озоди Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД РТ.



В настоящее время экс-чиновник МВД Таджикистана находится в кругу семьи и отказывается от общения с прессой.



Всемирный экономический форум на днях обнародовал ежегодный Индекс коррупции в рамках отчета конкурентоспособности стран мира Global Competitiveness Report, где Таджикистан расположился среди 20 наиболее коррумпированных стран мира. Уровень коррупции в 140 странах оценивали по шкале от 1 до 100, где 100 баллов означают, что в стране отсутствует коррупции, а 0 свидетельствует о сильной коррумпированности. Таджикистан оказался во второй группе наиболее коррумпированных стран мира, набрав 21 балл – он соседствует с Конго и Камбоджей.



По данным антикоррупционного агентства Таджикистана, в тройке "лидеров" по уровню коррупции в стране – сфера здравоохранения, земельный комитет и сфера образования. Эксперты заявляют, что в сети борцов с коррупцией попадают в основном "мелкие рыбешки" – учителя и врачи, а "акулы" остаются в свободном плавании.



24 окт. 2018

Мирзонаби Холикзод