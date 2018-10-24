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Русским не осталось места на территории бывшего СССР, - П.Беседин
00:22 26.10.2018

Русским не осталось места на территории бывшего СССР
Почему Россия своих никогда не защищает

Платон Беседин

В Казахстане педиатр отказалась принимать больного ребенка, потому что его мать разговаривала на русском языке. Произошло это в городе Аркалык Костанайской области. Педиатра зовут Мольдыр Утебаева; и она говорит на русском языке очень даже неплохо. Когда хочет. Но от пациентки с ребенком требует, в грубой форме, изъясняться исключительно на казахском. И в ответ пострадавшая заявляет: "Может, нам, русским, и из Казахстана уехать?"

Вопрос риторический. Ведь на протяжение десятилетий из Казахстана травили и вытесняли русских. В том числе и из северной его части - той, где города с русскими названиями, и большинство населения являлось русским. Так было когда-то. А потом начался русский исход.

Ясно, что говорить об этом не принято. Но достаточно пообщаться с русскими Казахстана, чтобы понять, как к ним реально относятся. Не ко всем и не все, но мрачных прецедентов - немало. Русских из Казахстана выдавливают. А если нет, то живи, русский, по нашим правилам; живи - и не вякай.

Вот и в Усть-Каменогорске казашка, поссорившись, попыталась выгнать русскую женщину и ее ребенка с детской площадки. Кричала она при этом стандартное: "Че, хозяйкой себя считаешь, да? Вы обнаглели, русские, вы тут казахами хотите управлять, да?" А как же межнациональная рознь, на которую ей справедливо указали? Я у себя дома, заметила казашка. Русскую же она назвала приезжей собакой.

Аналогичное происходило и происходит в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Прибалтике - многих постсоветских республиках. Вспомните, как в Молдавии и Приднестровье на домах и квартирах, где жили русские, писали: "Русские, убирайтесь!". Многие убрались. А Прибалтика? Здесь русским устроили нечто вроде гетто.

Это началось даже не после самоубийства СССР. Нет, все стартовало там, где воспевали и поэтизировали дружбу народов - в Союзе. Много народов, но семья все равно одна. Только национальные конфликты по-прежнему случались. И русских задвигали в сторонку. Потому что курс был взят на местные элиты. Именно идеология СССР вскормила их - национальных, республиканских князьков, которые затем предали и осмеяли руку дававшего.

Историк Наталья Нарочницкая писала, что в отличие от многих других стран - от Британии или Франции, например, - Россия не ставила во главе новых территорий своих ставленников, а уповала на местные элиты, помогала им развиваться. Отчасти также поступал и Союз. Но это в конечном счете сгубило его. Первый украинский президент Леонид Кравчук прислуживал Шелесту, после Щербицкому (первым секретарям ЦК КПУ), а после якшался с РУХом и предал то, чему столь подобострастно присягал. В других республиках произошло аналогичное. Где-то с большей, где-то с меньшей кровью.

А ведь эти русские - которых потом гнали вон, выдавливая, точно кротов, заливая норы кипящей ненавистью - помогали восстанавливать и развивать советские республики. Лучшие специалисты, профессионалы помогали казахам строить их Казахстан, таджикам - Таджикистан и т. д. Их не только не отблагодарили за это, но наказали, унизили.

Кто должен был защитить их? Ответ, казалось бы, очевиден - Россия. Но тут нас начнут уверять, что у нее были свои проблемы; она сама пыталась выжить. Хорошо, пусть так, хоть это и не снимает ответственности. Нельзя бросить 25 миллионов русских людей на Украине, а после удивляться, отчего мы потеряли эту страну, и там нас так ненавидят. Но ведь сейчас, когда с телеэкранов ежедневно вещают о вставшей с колен России, что мешает? Почему мы не защищаем своих людей? Почему не отзываемся на их зов? Не только в Казахстане, но и в Донбассе.

Не можем? Не наша территория? У нас нет ресурсов, средств, сил? Поэтому мы являемся самым большим инвестором в киргизскую экономику? Но как поступают с русскими в Киргизии? Да и Нурсултан Назарбаев был наш лучший друг, пока не пустил в Казахстан НАТО и не решил перейти с кириллицы на латиницу, что, впрочем, официальную Москву никак не смутило. Играются кубки КВН, чудесные, там выигрывают чемпионство киргизские и казахстанские команды, и это правильно, радостно, но как быть с жизнью простых русских людей, униженных и оскорбленных?

Не наша территория, да. А как быть с нашей? Ведь условные мольдыры утебаевы наводняют Россию и чувствуют себя вполне комфортно. Когда им надо, они говорят на русском языке и являют поразительную учтивость. Но - когда им надо. В остальное время они общаются на своем языке и по своим правилам, создавая государства в государстве. Они делают то, что не позволено русским в их странах. Не вопрос, живите, как хотите, но уважайте и свои, и чужие правила - вот что важно. Это, собственно, всех касается.

Но странное двойственное отношение создает ощущение предательства. Русские за пределами России чувствуют себя никому не нужными. А внутри России подчас ощущают себя уязвимыми. Вспомните, как в 90-х издевались над русскими в Чечне. А как чувствуют себя они сегодня в том же Дагестане или Туве? Все ли у них там хорошо? Так кому, собственно, нужны русские люди сегодня и в России, и за ее пределами?

Тем, кто, прикрываясь общими интересами, решает свои меркантильные задачи, теша свои амбиции? Ведь подобные разговоры, подобное отношение неизбежно рождает тему русского национализма. Но те, кто называют себя таковыми, являются ли они реальными патриотами? Хотят ли они защитить русский народ - или только использовать его? Спокойно ли относится власть к тому, что русские люди вынуждены идти под защиту подобных персонажей, черпая там успокоение? Нет, не может, если, конечно, она не сошла с ума и ей не все равно. Защита русских людей не может быть сопряжена с фашизмом или национализмом. Как не может она быть сопряжена с доминированием над другими народами и национальностями.

Речь тут не о титульной нации, имеющей прав и возможностей больше других. Нет, речь о том, чтобы в России русские люди имели столько же прав, были бы так же защищены, как и все остальные, чтобы они, в конце концов, не стеснялись или не боялись своей русскости. Речь о том, чтобы в Казахстане или Узбекистане русские люди не были унижены и оскорблены, чтобы они не выдворялись за территории государств и не почитались людьми второго сорта, как в Прибалтике. Слишком много натерпелся русский народ, слишком много отдал жизней и судеб, чтобы сейчас терпеть унижение. Не надо много - дайте свое.

Долго и пафосно нам вещали о русском мире, но где он? В чем он? Его нет ни на Украине, ни в Казахстане. Он выпотрошен. Более того, русский мир сузился и в самой России. Вспомните повесть "Дочь Ивана, мать Ивана" Валентина Распутина и ту критику, которой подвергся автор. Да, резко, да, однобоко написано, но проблемы не замечать нельзя. Не замечать ее - преступно. Русским в России не нужны сегодня особые привилегии, но они не могут быть не собой, как не могут бояться своей русскости за пределами России.

Ведь, в конце концов, русский есть широчайшее понятие. Речь не о гражданстве и, конечно же, не о крови - речь о метакультурном понимании себя, о собственной самоидентификации. Расширение русского мира, русского пространства означает расширение русских смыслов в голове каждого причастного. И это делать необходимо, потому что именно русское ядро - метакультурное - является тем базисом, на котором держится и сохраняется целостность и мощь (пока еще мощь) России. Не понимать этого значит поставить страну и ее народ под летальную угрозу. Мы это уже проходили. Спасибо, нам больше не надо. Да и вам, кстати, тоже.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540502520
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