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Эмомали Рахмон изменил правила конкурса едоков плова
00:27 26.10.2018

Маъсум Мухаммадраджаб

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время рабочей поездки в Согдийскую область ознакомился с выставкой народных ремесел во Дворце Арбоб на окраине Худжанда и присутствовал в конкурсе "Ошхури бехтарин" (Лучший едок плова), который прошел в рамках фестиваля "Оши палав".

Эмомали Рахмон внес изменение в конкурс лучшего едока плова. По правилам, каждый участник конкурса в течение получаса должен опустошить большую тарелку с пловом. Глава Таджикистана объявил, что на сей раз победителем станет тот, кто соблюдает культуру съедания древнего национального блюда. Он шутя посоветовал чрезмерно не набивать свой желудок пловом. "Это вредно для здоровья", - подчеркнул президент.




Во Дворце Арбоб состоялся заключительный этап фестиваля "Оши палав", в котором искусные повара из городов и районов Худжанд, Истаравшан, Пенджикент, Исфара, Гулистон, Бустон, Ашт, Истиклол, Бободжон Гафуров, Айни, Деваштич, Шахристон, Спитамен, Канибадам, Мастчох, Джаббор Расулов и Зафарабад в 30 котлах приготовили национальное блюдо таджиков – плов. Они показали свое мастерство, приготовив различные виды национального плова, такие, как "Плов с рисом девзира Пенджикента", "Плов с рисом кенджа", "Плов с мясом куропатки", "Бедона палав" (с мясом перепела), "Плов с мясом горной куропатки", "Плов с льняным маслом и семенами дыни", "Плов с казы", "Плов с кишмишом", "Плов с перепелиными яйцами", "Плов с индюшатиной".

В декабре 2016 года "оши палав" вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как "традиционное блюдо и его социально-культурный контекст в Таджикистане". "Оши-палав (плов) является традиционным блюдом в Таджикистане, где он считается частью общего культурного наследия. "Король блюд", как его здесь называют, готовится из риса, мяса и специй, при этом существует до 200 вариантов рецептуры оши-палава", говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Приготовление плова и его употребление социально инклюзивны, они объединяют людей из разных общин и слоев общества, это блюдо подается и как ежедневная еда, и на званых обедах, торжествах, и как элемент совершения обрядов. Сообщается, что в документах ЮНЕСКО в качестве образца приведено примерно 10 наименований, в том числе: "оши бедона" (плов из перепелок), "оши гушти мург" (плов с куриным мясом) , "палави токи" (плов из виноградной лозы) , "оши девзира" (девзира - сорт крупного риса) , "оши кенджа" (плов самого младшего в семье) "оши як ба як" (плов один к одному). Среди населения популярны также "оши кабки" (кекликовый плов) , "оши думба" (курдючный плов) и десятки других наименований.

Плов готовят и в других странах– Узбекистане, Туркменистане, Иране, Афганистане и Индии. В Узбекистане популярны блюда, в названии которых отражена местность – "бухорои" (бухарский) , "самарканди" (самаркандский) , "фаргонаги" (ферганский) , "кашкадарей" (кашкадарьинский) , "хоразми" (хорезмский) . Евреи Бухары любят "халтапалав" - (плов в мешочках).

Во Дворце Арбоб на окраине города Худжанда пришли также фестивали "Иди асалу харбуза" (Праздник меда и дыни) и "Ширинихои милли" ("Национальные сладости").

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, земледельцы области выставили различные виды фруктов, овощей и бахчевых, таких, как дыни, арбузы, тыквы, яблоки, виноград, груши, хурма, гранаты и сухофрукты. Союз потребительских обществ и пищевых предприятий области организовал выставку хлебных изделий и 27 видов национальных сладостей, таких, как халва с кунжутом, набот "Муфассал", засахаренные леденцы "Ковок", нишалло и т.п.

Источник - Радио Озоди
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