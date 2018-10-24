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The Hindu: США заставляют Индию выбирать между ними и Россией
00:30 26.10.2018

Ураганный визит российского президента Владимира Путина в Дели в начале месяца, продлившийся не больше 24 часов, состоялся ровно через месяц после сентябрьских визитов госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. И теперь Индия должна внимательно подумать о том, что соответствует ее интересам. Автор "Хинду" рассказывает, какие же варианты есть у Нью-Дели.

The Hindu (Индия): результаты против обещаний

Пока Россия стремится укрепить отношения с Индией, США ждут от Нью-Дели стратегических решений.

М.К. Нараянан (M.K. Narayanan)

Ураганный визит российского президента Владимира Путина в Дели в начале месяца, продлившийся не больше 24 часов, состоялся ровно через месяц после сентябрьских визитов госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса для участия в министерском диалоге в формате 2+2 с индийскими коллегами - Сушмой Сварадж и Нирмалой Ситхараман.

Саммит, диалог

Саммит между индийским премьер-министром и российским президентом стал ежегодным событием. Об этом в 2005 году договорились Путин и Манмохан Сингх. Саммиты часто заканчивались знаменательными прорывами. В 2009 году во время встречи между Дмитрием Медведевым и Сингом после затяжного застоя удалось договориться о продаже российского авианосца "Горшков" (после переименования - "Викрамадитья"), а в последнем случае - заключить сделку на 5,4 миллиарда долларов по продаже системы противоракетной обороны С-400 "Триумф". Диалог в формате 2+2, с другой стороны, - новый концепт. И хотя он воспринимался как новаторское событие, открывающее путь потоку современного военного оборудования из Штатов, произошедшее во время визита Путина, перекрыло результаты этой встречи.

Диалог 2+2 - формат, который США используют с некоторыми ближайшими союзниками, включая Японию и Австралию, - оставил ощущение, что Индия попала в сферу влияния Штатов и отстраняется от России. Оно усилилось после подписания Индией Соглашения о совместимости средств связи и безопасности (COMCASA). Однако за этой формулировкой прячется то, что Индия до сих пор поддерживает близкие отношения с Россией - одним из ее союзников, причем самым надежным.

Сравнение результатов саммита Путин - Моди с обещаниями, данными во время встречи 2+2, вряд ли гарантирует правдивые прогнозы. Однако попытаться стоит. Крупномасштабная сделка по продаже противоракетных систем, очевидно, затмила любые обещания, данные во время диалога в формате 2+2 о будущих поставках американского оборонительного вооружения. Российская С-400 "Триумф" - возможно, лучшая противоракетная система в мире - доступна без предварительных условий. Российского эквивалента закону "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не существует. С-400 "Триумф" можно применить против любого врага, независимо от других решений Индии в сфере обороны.

Российская решимость

Существовали и другие конкретные итоги саммита Путин - Моди. Индия и Россия подписали документ о расширении сотрудничество в сфере ядерных разработок в мирных целях и договорились о предоставлении России второй площадки для строительства ядерных реакторов. Страны подписали меморандум о понимании по совместной программе в области полетов человека в космос, позволяющий тренировать индийских астронавтов в России. Они также пришли к согласию о том, что региональная структура безопасности обязана обеспечивать безопасность всех стран в Азии, а также в регионах Тихого и Индийского океанов. Таким образом, страны продемонстрировали "общность интересов".

Диалог в формате 2+2, со своей стороны, обозначил смену парадигм в индийско-американских отношениях. Поэтому его нужно рассматривать как кульминацию долгой работы США над тем, чтобы подступиться к Индии. В качестве прелюдии к этому США переименовали Азиатско-Тихоокеанский регион в Индо-Тихоокеанский. Американцы заблокировали более полутора миллиардов долларов помощи Пакистану в области безопасности, выделив в 2019 году всего лишь 150 миллионов долларов. Было заявлено, что показатели экономических отношений между Индией и США за последние 20 лет выросли в геометрической прогрессии: общий объем оборота товаров и услуг между странами вырос с 11,2 миллиарда долларов в 1995 году до 126,2 миллиарда в 2017 году. Прямые инвестиции США в Индию в этот период также существенно увеличивались. Но главной приманкой для Индии стало то, что она получила статус "основного партнера в сфере безопасности".

Однако, по всей вероятности, главным образом диалог в формате 2+2 был нацелен на сдерживание китайской стратегии при помощи сотрудничества с Индией. На данный момент Штаты воспринимают Китай как угрозу своему превосходству и "самую значительную опасность для интересов США с точки зрения контрразведки". Обсуждался Китай в формате 2+2 или нет, в комнате для переговоров он, бесспорно, задавал тон.

США, очевидно, какое-то время готовились к этому, обрушивая на Китай поток обвинений. Сюда относится намек на угрозу, которую Китай представляет для других стран региона, включая Индию, учитывая, что КНР имеет второй по величине оборонный бюджет в мире, самую большую постоянную армию, третью по величине авиацию и быстро расширяет свой военно-морской флот. Особый упор США сделали на "системы ограничения доступа" китайского военно-морского флота и его "тактику блокирования зон". Таким образом США, вероятно, хотели предупредить такие страны региона Индийского океана, как Индия о растущей угрозе, исходящей от китайского военно-морского флота.

Итак, различия в результатах саммита Путин - Моди и обещания, сделанные в ходе диалога в формате 2 + 2, вполне очевидны. Россия в основном стремилась закрепить отношения с Индией, которые существует уже несколько лет. Она не настаивала на какой-либо исключительности взаимодействия. США хотели, чтобы Индия рассматривала перспективы внешней политики в основном через американскую призму, а затем сделала выбор. Однако для Индии будет непросто уворачиваться от российской Сциллы и американской Харибды. Россия уже намекнула, что у нее есть альтернативы, к которым может относиться и Пакистан. Между тем, США, зачастую ведут себя как "ревнивая госпожа" и настаивают на том, чтобы Индия сделала правильный выбор.

Ситуация особенно сложна тем, что мир переживает последствия холодной войны. На это указывают рост экономической и военной мощи Китая, а также возрождение России. Следовательно, у США больше нет преимущества. Кроме того, многие существующие нормы претерпевают изменения. Например, угроза мировому порядку исходит также и от существующих демократий.

При таких обстоятельствах диалог в формате 2+2 и визит Путина с разницей в несколько недель оставили Индии больше вопросов, чем ответов о том, какой выбор сделать. Дели вряд ли может отдалиться от Москвы, поскольку ее присутствие в Азии и Евразии становится ключевым. При этом отказ от предложения Соединенных Штатов будет близоруким. США прилагают все усилия для поставки в Индию новейшего вооружение и работы в тандеме в таких форматах, как четырехсторонний. В таких обстоятельствах требуются зрелые политические суждения.

У Индии и Китая, бесспорно, существуют расхождения по некоторым вопросам, включая проблемы в нескольких пограничных зонах. Существуют также разногласия по вопросу нынешней международной ситуации. Страны также подсознательно борются за региональное лидерство. Тем не менее ни Индия, ни Китай не готовы к открытой конфронтации, так как заплатят за это слишком дорого. Индия также понимает, что США не решатся активно противостоять территориальной экспансии Китая в Южно-Китайском море и препятствовать расширению его военно-морской деятельности в регионе Индийского океана. Провал американского "поворота к Азии" - наглядное напоминание ограниченности возможностей США.

Руководствоваться холодной логикой

Индия должна внимательно подумать о том, что соответствует ее интересам. Она не должна дать себя убедить в том, что демократические страны в целом предлагают лучший вариант. Ей не следует бездумно отвергать то, что в ее интересах. Решение должно быть продиктовано холодной логикой обстоятельств. Стратегические метания не помогут в ситуации, с которой сегодня сталкивается Индия. Стратегическая целостность и независимость, а также зрелые стратегические суждения - вот, что нужно в мире, где нарушение правил в порядке вещей.

М.К. Нараянан - бывший советник по национальной безопасности и экс-губернатор Западной Бенгалии.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540503000
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