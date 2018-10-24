Почему реформа в казахстанской полиции началась с формы, а не с содержания

00:33 26.10.2018

По словам министра МВД, вопрос замены формы правоохранителей рассматривался на протяжении года, и дополнительного бюджета эта инициатива не требует.



Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов ответил казахстанцам, раскритиковавшим решение ведомства заменить форму полицейских, передает Sputniknews.kz.



В социальных сетях, казахстанцы высказывались, что давно ожидаемую модернизацию полиции начали не с содержания, а с формы. На что министр парировал, что вопрос замены формы правоохранителей рассматривался на протяжении года. Дополнительного бюджета эта инициатива не требует. В новую форму отечественных полицейских оденут в рамках ранее выделенных 326 миллиардов тенге, рассчитанных на всю реформу ведомства.



"Полицейские года четыре просят заменить им форму. Она неудобная, слишком официальная. Есть вещи, когда ремень надеваем, оружие неудобно носить. Новую форму мы опубликуем в прессе, вы посмотрите, мы послушаем мнение населения", - ответил на вопросы журналистов министр и заверил, что фотографии новой формы "гуляющие" в Сети – фэйковые.



Касымов проинформировал о продолжительном изучении полицейских форм других стран, в частности, Канады с которой схож казахстанский климат.



Кроме этого, глава МВД сообщил, что новую форму разрабатывали дизайнеры и на 98 процентов она будет казахстанского производства.



Форма самого министр также претерпит изменения, китель станет проще. Касымов подчеркнул, что в последний раз полицейская форма менялась 17 лет назад.



Отвечая на вопрос о рекомендациях правоохранителям, страдающим ожирением, министр заверил, что полицейские на постоянной основе сдают стандарты по физической подготовке и тех служителей правопорядка, которые их не сдают - увольняют.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего послания народу пятого октября поручил министерству внутренних дел провести реформу ведомства. Казахстанцы, по мнению главы государства, не должны бояться отечественных полицейских, а должны верить им и в правосудие.