ЦентрАзия | Русские и китайцы прослушивают телефоны Трампа, - New York Times

00:57 26.10.2018 Журналисты нью-йоркской газеты в очередной раз будоражат публику тем, что нынешний американский президент опять оказался плох. На этот раз потому, что слишком много говорит по мобильным телефонам, которые, понятное дело, постоянно прослушивают китайские и российские спецслужбы. Особенно в этом преуспели китайцы, которые работают более изощренно - по "версии XXI века".



The New York Times (США): когда Трамп звонит друзьям, китайцы и русские слушают и мотают на ус



Мэттью Розенберг (Matthew Rosenberg), Мэгги Хаберман (Maggie Haberman)



ВАШИНГТОН - Когда президент Трамп звонит старым друзьям по одному из своих "айфонов", чтобы посплетничать, пожаловаться или спросить их мнение о его последних шагах, то, как показывают отчеты американской разведки, это часто слушают китайские шпионы. По словам бывших и находящихся сейчас на службе американских чиновников, китайцы получают бесценное понимание того, как лучше всего работать с президентом и влиять на политику администрации.



Помощники Трампа неоднократно предупреждали его, что разговоры по мобильному небезопасны, поставив его в известность, что эти звонки регулярно подслушивают российские шпионы. Но, как говорят помощники, говорливый президент, который в последнее время чаще использует свой безопасный стационарный телефон Белого дома, все еще не соглашается отказаться от своих "айфонов". По словам чиновников Белого дома, они могут лишь надеяться, что он воздерживается от обсуждения секретной информации, когда использует их.



Про использование Трампом своих "айфонов" подробно рассказали несколько работающих в настоящее время и бывших должностных лиц, которые говорили на условиях анонимности, чтобы иметь возможность обсуждать секретные разведданные и чувствительные меры безопасности. Чиновники заявили, что делают это не для того, чтобы нанести ущерб Трампу, а из-за разочарования тем, что они считают небрежным подходом президента к электронной безопасности.



Американским разведывательным агентствам, по словам чиновников, стало известно от информаторов внутри иностранных правительств, что Китай и Россия прослушивают телефонные звонки президента и перехватывают обмен сообщениями между иностранными чиновниками.



По словам официальных лиц, они также определили, что Китай стремится использовать информацию из подслушанных разговоров - то, как мыслит Трамп, какие аргументы могут повлиять на него, и кого он склонен слушать, - чтобы удержать торговую войну с Соединенными Штатами от дальнейшей эскалации. Используя инструменты лоббирования и шпионажа, китайцы составили список лиц, с которыми Трамп регулярно говорит, в надежде использовать их для влияния на президента, утверждают чиновники.



Среди них исполнительный директор "Блэкстоун груп" Стивен Шварцман, который профинансировал магистерскую программу в Университете Синьхуа в Пекине, и бывший воротила казино Лас-Вегаса Стив Уинн, который раньше владел прибыльной собственностью в Макао.



Китайцы вычислили друзей обоих этих мужчин, а также других завсегдатаев президента и теперь полагаются на китайских бизнесменов и других людей со связями в Пекине в том, чтобы скармливать аргументы друзьям друзей Трампа. Стратегия заключается в том, что эти люди будут передавать то, что они слышат, и что взгляды Пекина в конечном итоге будут переданы президенту доверенными голосами, говорят чиновники. Они добавили, что друзья Трампа, скорее всего, не знают о каких-либо китайских усилиях на этом поприще.



Лин Вуд, адвокат Уинна, сказал, что его клиент вышел на пенсию и не дает комментариев. Пресс-секретарь "Блэкстоун" Кристин Андерсон отказалась комментировать китайские попытки оказать влияние на Шварцмана, но сказала, что он "был бы рад по просьбе обоих глав государств выступить в качестве посредника между двумя странами по некоторым критически важным вопросам".



Россия, похоже, не работает так изощренно, как Китай, из-за очевидной близости Трампа к президенту Владимиру Путину, сказал бывший чиновник.



Усилия Китая - это версия XXI века того средства, что пытавшиеся повлиять на американских лидеров чиновники использовали в течение многих десятилетий, используя для этого неофициальную сеть видных бизнесменов и ученых, которым могли впарить идеи или политические рецепты, чтобы те несли их в Белый дом. Разница теперь в том, что Китай, подслушивая разговоры Трампа, имеет гораздо более четкое представление о том, кто оказывает наибольшее влияние на президента и какие аргументы, как правило, работают.



Китайцы и русские "нашли бы любую мелочь, - насколько легко он о чем-то говорил, каков был использованный аргумент", сказал Джон Сипхер, ветеран Центрального разведывательного управления с 28-летним стажем, который служил в Москве в 1990-х годах, а затем руководил программой ЦРУ по России.



Друзья Трампа, такие как Шварцман, который занимал видное место в ходе первой встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом в Мар-а-Лаго, президентском курорте во Флориде, уже придерживаются прокитайских и проторговых взглядов и, таким образом, являются идеальными целями в глазах китайцев, говорят чиновники. По их словам, обработка друзей Шварцмана и Уинна способна укрепить обоих в этих мнениях. Также друзья, скорее всего, окажутся в большей досягаемости.



Один из собеседников сказал, что китайцы подталкивают этих друзей к тому, чтобы убедить Трампа как можно чаще видеться с Си Цзиньпином. По словам чиновника, китайцы правильно понимают, что Трамп очень ценит личные отношения, и что встречи "один на один" дают прорывы гораздо чаще, чем регулярные контакты между китайскими и американскими официальными лицами.



Могут ли друзья остановить Трампа от продолжения торговой войны с Китаем - это еще один вопрос.



Чиновники заявили, что у президента есть два официальных "айфона", которые были перепрошиты Агентством национальной безопасности, чтобы ограничить их возможности и уязвимость, а также третий личный телефон, который ничем не отличается от сотен миллионов "айфонов", используемых по всему миру. Сотрудники Белого дома говорят, что Трамп сохраняет личный телефон, поскольку в нем, в отличие от двух других его аппаратов, он может хранить свои контакты.



В компании "Эппл" отказалась комментировать ситуацию с "айфонами" президента. Ни один из них не является полностью безопасным и уязвимым для хакеров, которые могут удаленно взломать сами телефоны.



Но звонки с телефонов перехватываются, когда проходят через вышки сотовой связи, кабели и коммутаторы, которые являются составными частями национальных и международных сетей. Уязвимы звонки с любого мобильного телефона - будь то "айфон", "андроид" или олдскульный слайдер "самсунг".



Вопрос безопасной связи опасен для Трампа. В качестве кандидата в президенты во время кампании 2016 года на митингах он регулярно нападал на своего оппонента от демократов Хиллари Клинтон, призывая "запереть ее" за то, что она использовала незащищенный сервер электронной почты, когда была государственным секретарем.



Перехват вызовов относительно легок для правительств. Американские спецслужбы считают это важным инструментом шпионажа, и они регулярно пытаются прослушивать телефоны важных иностранных лидеров. В годы президентства Обамы имел место дипломатический скандал, когда из документов, утечку которых организовал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, стало известно, что американское правительство прослушивало телефон канцлера Ангелы Меркель.



Иностранные правительства хорошо знают об этом риске, и поэтому такие лидеры, как Си Цзиньпин и Путин, избегают использования мобильных телефонов, когда это возможно.



Президент Барак Обама также был осторожен с мобильными телефонами. В ходе своего второго срока он использовал "айфон", который не мог совершать звонки. Он мог получать электронную почту только со специального адреса, который был известен избранной группе сотрудников и близких. У него не было камеры или микрофона, и его нельзя было использовать для загрузки каких угодно приложений. Текстовые сообщения были заблокированы, поскольку не было возможности собирать и хранить сообщения, как того требует Закон о президентских записях.



"Это отличный телефон, современный, но он не фотографирует, и вы не можете переписываться. Телефон не работает, вы не можете слушать на нем музыку, - сказал Обама в эфире вечерней телепередачи в июне 2016 года. - Так что, в принципе, это похоже на игрушечный телефон для трехлетнего ребенка".



Чиновники рассказали, что, когда Обаме был нужен мобильный телефон, он использовал аппарат одного из своих помощников.



Трамп настаивал на более дееспособных устройствах. Он согласился отказаться от своего телефона на базе "андроид" (операционная система компании "Гугл" считается более уязвимой, чем у "Эппл" - прим. автора). И, став президентом, Трамп согласился пойти на несколько громоздкую договоренность о двух официальных телефонах: один для твиттера и других приложений, а другой для звонков.



Как рассказали его помощники, Трамп обычно использует свои мобильные телефоны, когда не хочет, чтобы звонок проходил через коммутатор Белого дома и регистрировался старшими помощниками. Многие из тех, с кем Трамп говорит чаще всего по одному из своих мобильных телефонов, как, например, хозяева телеканала "Фокс ньюс", разделяют политические взгляды президента или его чувство обиды по поводу чего угодно.



Должностные лица администрации заявили, что давняя паранойя Трампа по поводу наблюдения, - задолго до прихода в Белый дом он считал, что его телефонные разговоры нередко записываются, - дала им некоторое утешение по поводу того, что он не раскрывает секретную информацию по телефону. По их словам, у них появилось больше уверенности в том, что он не выдает тайн, потому что редко вникает в детали работы разведки, о которой ему отчитываются, и не очень разбирается в оперативных особенностях военной или негласной деятельности.



В интервью "Уолл-стрит джорнэл" на этой неделе Трамп пошутил о том, что его телефоны небезопасны. На вопрос о том, что американские чиновники в Турции узнали об убийстве журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, он ответил: "На самом деле я сказал не говорить мне это по телефону. Я не хочу говорить об этом по телефону. Это так же хорошо, какими должны быть эти телефоны".



Но Трамп также известен своей нескромностью. На встрече в Овальном кабинете с российскими официальными лицами в мае 2017 года он поделился очень чувствительными разведданными, которые были переданы Соединенным Штатам Израилем. Он также сказал русским, что бывший директор ФБР Джеймс Коми был "настоящим психом", и что его увольнение "сняло большой груз".



Тем не менее отсутствие технической подкованности Трампа снимает некоторые другие проблемы безопасности. Он не использует электронную почту, поэтому риск фишинг-атак, подобных тем, которые использовались российской разведкой для получения доступа к электронной почте Демократической партии, близок к нулю. То же самое касается и текстовых сообщений, которые на его официальных телефонах отключены.



Его телефон для твиттера может подключаться к интернету только через Wi-Fi, и он редко - если такое вообще бывает - имеет доступ к незащищенным беспроводным сетям, говорят чиновники. Но безопасность устройства, в конечном счете, зависит от пользователя, а защитить телефоны президента иногда оказывается нелегко.



В прошлом году мобильный телефон Трампа остался в гольф-каре в его клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. По словам двух человек, знакомых с ситуацией, пока его искали, был большой переполох.



Трамп каждые 30 дней должен менять два своих официальных телефона на новые, но он редко делает это, ссылаясь на неудобства. Предполагается, что сотрудники Белого дома настраивают новые телефоны точно так же, как и старые, но новые "айфоны" нельзя восстанавливать из резервных копий его старых телефонов, потому что это может передать вредоносные программы.



Новый телефон или старый, не важно - китайцы и русские все равно слушают и мотают на ус. Источник - ИноСМИ

