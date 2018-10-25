Китай угрожает заполучить Тайвань "любой ценой"

08:32 26.10.2018

Гонке вооружений Пекин декларативно предпочел борьбу за утраченный остров



На анонсированные планы Вашингтона покинуть российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) их главный адресат – Пекин – отвечает отказом участвовать в гонке вооружений. Вместе с тем в Китае делают воинственные заявления о возврате утраченных территорий "любой ценой". В экспертной среде полагают: КНР лукавит, когда говорит про нежелание наращивать арсеналы: экономическая ситуация позволяет Пекину развивать любые программы.



Мировая гегемония – не то, чего добивается китайское руководство. Такое заявление сделал министр обороны, член Госсовета Китая Вэй Фэнхэ, выступая на VIII Сяншаньском форуме по безопасности, который закончится 26 октября.



"Развитие Китая никогда не будет создавать угрозу ни одному государству мира. Независимо от уровня своего развития мы никогда не станем добиваться гегемонии, а также не будем участвовать в военной экспансии и гонке вооружений", – подчеркнул глава китайского оборонного ведомства. Его слова, по-видимому, стали ответом на обещания американского руководства покинуть ДРСМД – двустороннее соглашение, подписанное еще в советскую эпоху. Власти США не скрывают, что главным драйвером "ракетного демарша" является военное усиление КНР. Вэй Фэнхэ же призвал США соблюдать "принципы непротивостояния" и "взаимного уважения" в контактах с китайским руководством.



Эти принципы, по оценке КНР, Соединенными Штатами уважаются не во всех вопросах. Например, не секрет, что в настоящее время американское руководство сохраняет контракты на поставку вооружений в Тайвань, который Китай считает своей законной территорией. Вэй Фэнхэ четко заявил о готовности Поднебесной отстоять свои права на остров в том случае, если кто-то на них продолжит посягать. "Если кто-либо когда-либо попытается отделить Тайвань от Китая, китайские Вооруженные силы предпримут решительные действия. И мы заплатим любую необходимую цену, – пообещал глава оборонного ведомства. – Мы никогда не потеряем ни одной пяди нашей земли, но и не будем забирать ее у других. Вопрос Тайваня затрагивает суверенитет Китая, его территориальную целостность и представляет собой сосредоточение наших коренных интересов. Крайне опасно многократно бросать вызов позиции Китая по этому вопросу".



В этом плане глава Минобороны КНР подчеркнул: Китай против того, чтобы глобальные игроки, которые не относятся к Южно-Китайскому морю, демонстрировали свою военную мощь в этом регионе. Речь шла, конечно, прежде всего о США, корабли которых неоднократно заходили в море. "В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море остается стабильной и сохраняет тенденции к улучшению, – поделился своей оценкой Вэй Фэнхэ с участниками VIII Сяншаньского форума по безопасности. – Это доказывает, что государства региона способны урегулировать свои собственные проблемы". Министр поставил под сомнение искренность тех держав, которые пытаются показать свою мощь в этой части Юго-Восточной Азии. "Китай выступает против проведения там не относящимися к этому региону странами демонстраций силы под предлогом свободы полетов и морской навигации", – отметил Вэй Фэнхэ. По его словам, экономическая активность Поднебесной в Южно-Китайском море не имеет ничего общего с милитаризацией.



За последнее время мишенью США стали не только торговые, но и оборонные связи КНР, в том числе с Россией. Однако китайскую сторону такие ограничительные меры нисколько не останавливают. Так, на регулярном брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что КНР рассчитывает на расширение прагматических и торгово-экономических контактов с российской стороной за счет ее участия в 1-й Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае, которая состоится в ноябре. "В этом году благодаря стратегическим усилиям лидеров двух стран торгово-экономические отношения Китая и РФ успешно развиваются, – сказал дипломат. – Россия станет главным гостем на выставке импортных товаров в Шанхае. Мы надеемся, что РФ представит на ней свою лучшую продукцию и сможет расширить рамки нашего двустороннего прагматического сотрудничества – тем самым будет создана новая платформа, которая позволит оказать стимулирующий эффект на наши торгово-экономические отношения".



Не исключено, что со стороны КНР некий элемент гонки вооружений все-таки будет просматриваться. В экспертной среде считают, что в ответ на ожидаемый выход американской стороны из ДРСМД Китай пойдет по пути развития собственных ракетных программ. "Мое мнение: Китай (в вопросе ракетных арсеналов. – "НГ") будет ориентироваться на свои собственные показатели: по большому счету он, насколько мне известно, не предоставляет открытых данных по своим вооружениям, – пояснил "НГ" заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. – Текущее экономическое положение дает возможность Китаю заниматься практически любыми программами, несмотря на то что фиксируется замедление. Подобное замедление – это 6,5% темпа прироста ВВП. Никакой жесткой посадки экономики не ожидается. Понятно, что есть определенные потери от торгово-экономических трений с Соединенными Штатами, но они не будут катастрофическими для китайской экономики. Масштаб и инерция, развитие самой экономики Китая позволяют нам говорить о том, что ему под силу выполнить любую программу. Другое дело, что, может быть, на это потребуется чуть больше времени".



О "китайской" подоплеке ожидаемого выхода США из ДРСМД стали активно говорить после того, как американская сторона прояснила свои намерения в этом вопросе. Выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Москву, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон указал, что сегодня ряд международных игроков, в том числе Китай, Иран и Северная Корея, которые не входят в ДРСМД, обладают такими "ракетными" возможностями, которых этот документ лишает подписантов – США и РФ.



25.10.2018