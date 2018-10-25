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Саудовский престол рискует лишиться главной опоры, - Равиль Мустафин
08:33 26.10.2018

Чистка в королевской Нацгвардии разозлила местные племена

Король Сальман, доверивший многие важные государственные дела своему сыну и наследному принцу Мухаммеду, вынужден вернуться к управлению страной в "ручном режиме", чтобы лично урегулировать наиболее острые конфликты, которые угрожают целостности королевства. Одним из них стало недовольство племен, из которых формируется Национальная гвардия, одна из главных опор правящего режима.

Лишенные привычных привилегий и побывавшие под арестом шейхи племен Мутейр, Отайба, Гамд, Аназзах, Аль-Буенан, Бени Ауф, Бени Джизан, Бени Хиляль пожаловались королю Сальману на притеснения, которые они испытывают от кронпринца Мухаммеда. Он лишил их привилегий, которыми они традиционно пользовались. Монарх решил во всем разобраться лично и уже сумел снять остроту проблемы. Волнения, охватившие большие территории в центре страны, на которых проживают эти племена, пользующиеся значительной самостоятельностью, удалось погасить, кронпринца Мухаммеда – сдержать. Сейчас он затаился, но, по данным портала Intelligence Online, племенные вожди уверены, что он выжидает время, чтобы при удобном случае отомстить.

"Белая гвардия", или бедуины-ихваны, как называли предшественников современных национальных гвардейцев, сыграли важную роль в объединении Саудовской Аравии, формировании единого государства и восшествии на престол короля-основателя Бин Сауда. С тех пор гвардейцы выполняют задачи по охране королевской семьи и высших чиновников, правительственных зданий, поддерживают порядок во время паломничества к святым местам, охраняют границы, борются с террористами, подавляют волнения. Реформированная в 1954 году при короле Абдель Азизе и получившая название Национальная гвардия, эта военная организация не подчиняется Министерству обороны. В 2013 году король Абдулла специально под своего третьего сына принца Мутеба создал Министерство по делам Национальной гвардии.

Проблемы начались после прихода к власти короля Сальмана и кронпринца Мухаммеда. В принце в Мутебе увидели одного из наиболее сильных претендентов на трон, политическую фигуру, способную объединить ту часть саудовской элиты, которая осталась недовольна как сменой порядка наследования, так и вообще политикой кронпринца Мухаммеда, которого всячески поддерживал монарх. Национальная гвардия оставалась, пожалуй, единственной организацией, представлявшей реальную опасность для кронпринца, которому оставалось сделать буквально два шага для того, чтобы поудобнее устроиться на троне.

В конце 2017 года Мутеба арестовали в числе сотен других принцев, крупных бизнесменов и чиновников в рамках "антикоррупционной" кампании, под прикрытием которой правящий режим расчищал для себя "поляну", освобождаясь в том числе от неугодных политиков. К этому же времени относится и "ломание через колено" племенных вождей, которые весьма благосклонно относились к принцу Мутебу, и назначение новым главкомом Национальной гвардии принца Халеда бин Абдль Азиза бин Айяфа Аль Мукрана.

Национальная гвардия представляет собой серьезную военную силу. По численности (около 110 тыс. человек), подготовке и вооружению это такая же армия (сухопутные войска), способная выполнять как обычные общевойсковые задачи, так и воевать в условиях города. Иными словами, как раз то, что нужно для осуществления успешных переворотов и подавления бунтов. Саудовская Национальная гвардия в этом смысле вполне показала себя и в ходе операции "Буря в пустыне", и при подавлении народных выступлений в Бахрейне. С началом войны в Йемене в марте 2015 года ее вновь привлекли к охране границ с этой страной.

Оснащенная тяжелой техникой армия менее мобильна и предназначена для ведения наступательных и оборонительных действий в полевых условиях. Впрочем, кронпринц успел испортить отношения и со многими армейскими офицерами, которые считают войну в Йемене делом никчемным, опасным и бесперспективным.

Многие представители саудовской элиты, особенно те, кто побывал "на нарах" в роскошном отеле Ritz-Carlton, в массовом порядке перебираются за рубеж, главным образом в Лондон. По слухам, туда же переехал и принц Мутеб, и якобы отмечены его контакты с представителями Запада. Не исключено, что консолидация недовольных режимом в Эр-Рияде будет происходить вокруг него. Несмотря на то что Национальная гвардия сегодня во многом находится под контролем саудовской госбезопасности, нельзя полностью исключить, что недовольство племен, формирующих гвардию, может вылиться в новые выступления, которые могут потрясти основы саудовского государства.

Эти события происходят на фоне сокращения прямых иностранных инвестиций. С 2016 года по настоящее время они упали с 7,5 до 1,4 млрд долл., что поставило под угрозу выполнение многих проектов, в том числе и амбициозной программы "Видение 2030", ставшей любимым детищем кронпринца Мухаммеда. Наконец, ставшее достоянием гласности зверское убийство Джамаля Хашогги обернулось еще одним ударом по имиджу королевства, впрочем, как оказалось, вовсе не таким сильным, как многие предполагали. Инвестиционный форум под названием "Давос в пустыне" проходил в эти дни в Эр-Рияде совсем не при пустом зале.

Равиль Мустафин
25.10.18

Источник - ng.ru
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