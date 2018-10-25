Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"

08:46 26.10.2018

Российская миграционная политика может быть серьезно скорректирована для притока в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Цель собеседники "Ъ" определяют так: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество. В Белом доме, по утверждению источников "Ъ", уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства.



Поправки с видами на Украину



Госдума РФ 25 октября приняла в первом чтении (408 за и ноль голосовавших против и воздержавшихся) поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", подготовленные МВД. Их представил заместитель главы ведомства Игорь Зубов, и с его слов стало ясно, что принятие поправок не в последнюю очередь связано с ситуацией на Украине. Законопроект, по словам господина Зубова, предлагает "установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке".



"Данная норма будет способствовать разрешению ситуаций, когда предоставление гражданства в упрощенном порядке является обоснованной и жизненно необходимой мерой для оказания помощи и содействия иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию из стран, где они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации",- отметил господин Зубов. Упростить прием в гражданство РФ предложено и для участников программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.



Как регионы настраивают на теплый прием

Как регионы настраивают на теплый прием

Замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова пояснила "Ъ", что поправки устраняют проблему, связанную с тем, что нынешняя редакция закона требует от тех, кто хочет получить гражданство, регистрацию по месту жительства. "Ясно, что люди, экстренно прибывшие в Россию, в основной массе не могут приобрести здесь жилье, а собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних. Поэтому люди вынуждены хитрить, нарушать закон, чтобы соответствовать этому требованию. Поправки к закону предоставляют право участникам программы переселения, а в эту категорию после получения убежища попадают и те, кто уехал с Украины, подать заявление о приеме в гражданство РФ как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания регионе",- пояснила госпожа Казакова.



Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов в своем выступлении отметил, что внимание следует обращать не только на Украину. "Приднестровье не в меньшей опасности, территория Молдавии, прибалтийских республик",- считает депутат. По его словам, будут и другие меры, предусматривающие "снижение барьеров для возвращения на родину соотечественников". "В отличие от предыдущих точечных изменений закона об упрощенном получении гражданства этот законопроект носит системный характер",- заявил господин Гаврилов "Ъ". "На следующей неделе должна быть утверждена Концепция миграционной политики, на основе которой за три месяца разработают план конкретных работ, включая законопроекты",- уточнил он.



Продолжение линии



Упростить процедуру предоставления гражданства МВД поручил Владимир Путин, когда во время прямой линии 7 июня с просьбой о помощи к нему обратились беженцы с юго-востока Украины, которые не имели ни документов, ни возможности их получить. В ответ господин Путин и заявил о необходимости "либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства". Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение, отметил он. По его словам, речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, но в первую очередь в фокусе должны быть те, кто считает себя "кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции".



В России падает число долгосрочных мигрантов

В России падает число долгосрочных мигрантов

Выступление потом трансформировалось в поручения ведомствам "принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство". Кроме того, МВД вместе с Минэкономики, Минтрудом и соцзащитой, Министерством науки и высшего образования и МИДом поручено представить предложения "по установлению упрощенного порядка приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой".



В этом же контексте следует рассматривать и подготовленную МВД новую Концепцию миграционной политики, которая должна заменить нынешнюю, действующую до 2025 года. Концепция уже одобрена правительственной комиссией по миграционной политике, председателем которой является первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. По словам собеседников "Ъ", документ уже "ушел" к президенту. Некоторые из них не исключают, что Владимир Путин утвердит его уже на будущей неделе. В этом случае концепцию могут обнародовать на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября. О содержании документа знакомые с ним источники "Ъ" говорят очень осторожно, избегая подробностей.



По словам одного из них, документ лишь "первый шаг к серьезному пересмотру миграционной политики". Цель же, по словам собеседника "Ъ", такая: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество.



Как стратегия госнацполитики обрастает предложениями

Как стратегия госнацполитики обрастает предложениями

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, предстоит принять и изменить много законов. "Например, нужно решить, сможет ли соотечественник, желающий приобрести гражданство России, иметь двойное гражданство. Другие страны - Венгрия, Румыния, Польша - спокойно дают вторые паспорта,- сказал "Ъ" депутат,- чиновники боятся, что понаедут, дескать. А мы говорим: трудоспособные люди приедут. Ну и вопросы безопасности еще предстоит уладить".



Заместитель господина Калашникова Константин Затулин говорит, что концепция миграционной политики обсуждалась 23 октября на закрытом заседании думского комитета по развитию гражданского общества. По его словам, она была представлена уже практически в итоговом виде, но депутаты высказали ряд замечаний. "Документ довольно общий, в нем не упоминается необходимость переселять соотечественников как конкретное направление миграционной политики, но, может быть, разработчики и не ставили для себя такую цель",- заявил "Ъ" господин Затулин. По словам депутата, также в концепции "слабо говорится о проблемах внутренней миграции". Константин Затулин предположил, что концепция получилась такой из-за того, что разрабатывающие ее ведомства "не смогли договориться между собой" по конкретным направлениям.



Владимир Соловьев, Софья Самохина

№197 от 26.10.2018, стр. 1