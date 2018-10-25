"Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду

09:58 26.10.2018

24 октября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в сопровождении хякима (мэра) Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева проехался на велосипеде по столице и утвердил ряд строительных проектов.



Дурдылыеву было поручено пересмотреть дизайн памятника первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову и перенести на новое место монумент гербу страны, который "должен быть виден издалека", сообщает госинформагентство ТДХ.



На круговом перекрестке, в центре которого будет установлен монумент в честь Дня велосипеда, президента встретили вице-премьер по строительству Дадебай Амангелдиев и гендиректор "Буиг Туркмен" Алексей Решов.



Глава государства утвердил дизайн памятника и фешенебельного отеля, которые строит "Буиг" в этой части города.



"Скульптурные композиции", установленные в ряде круговых перекрестков, стали одной из визитных карточек Ашхабада-, заявил президент и потребовал, чтобы "монумент был выполнен в виде вращающегося Земного шара, олицетворяя роль туркменского народа в истории человечества".



Напомним, что идею установить памятник велосипеду президент Бердымухамедов озвучил в июне 2018 года, через несколько дней после массового велопробега, проведенного по всему Туркменистану в честь Дня велосипеда, сообщают "Хроники Туркменистана.



На тот момент сообщалось, что памятник будет открыт 3 июня 2019 года – в День велосипеда.