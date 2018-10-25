 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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10:01  "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
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Четверг, 25.10.2018
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"Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
10:01 26.10.2018

Главный тренер узбекского футбольного клуба "Пахтакор" Шота Арвеладзе рассказал о вкладе российского бизнесмена Алишера Усманова

Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в футбольный клуб "Пахтакор" из Ташкента около 20 миллионов долларов, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Узбекский телеканал представил документальный фильм про Усманова.

"Неоценимо то, что он дал футболу надежду. За последние полтора года очень многое изменилось в "Пахтакоре". В этом году команда "Пахтакор" всех радует. Благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия. У нас все есть", - сказал в фильме главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.

"Я горжусь тем, что я узбек, я горжусь тем, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту", - заявил Усманов.

Кроме того, в фильме рассказывается, что в ближайшие годы арена стадиона в Ташкенте будет модернизирована, стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

В августе стало известно, что Усманов согласился продать 30% акций лондонского "Арсенала" американцу Стэну Кронке, который является держателем мажоритарного пакета акций английского футбольного клуба.

Источник - ru.sputnik-tj.com
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