Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева

10:04 26.10.2018

Нартай Дутбаев рассказал в суде, как помог Аблязову

Бывший комитетчик также рассказал, что не догадывался о готовящемся заказном убийстве.



Нартай Дутбаев рассказал в суде, как помогал Аблязову возвращать акции банка "Тураналем". Экс-глава КНБ признался, что по просьбе миллионера телефон Ержана Татишева прослушивали. Все записи разговоров, передвижения и контакты банкира Дутбаев передавал Аблязову, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.



62-летний экс-начальник КНБ снимать себя в суде запретил. Сейчас он сам отбывает срок за разглашение госсекретов. Бывший комитетчик также рассказал, что не догадывался о готовящемся заказном убийстве. И утверждает, что никакой оплаты за свои услуги не просил и не получал. Впрочем, впоследствии Аблязов все же передал ему банковскую карту с 20 тысячами – на некие расходы. Но вот в какой валюте, свидетель не уточнил.



Над беглым олигархом проходит заочный суд, Аблязова обвиняют в организации убийства банкира Ержана Татишева.