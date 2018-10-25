Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"

10:07 26.10.2018

Спецслужбы Узбекистана задержали главарей террористов, размещенных в Сирии

Службой государственной безопасности Узбекистана совместно со спецслужбами зарубежных государств задержаны и возвращены в Узбекистан несколько наших соотечественников, являвшихся руководителями и ответственными лицами действующих в Сирии международных террористических организаций "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад".



Первый задержанный являлся руководителем террористической организации "Катибатуль Имам-аль Бухарий" в Сирии. Он родился в 1984 году в Сурхандарьинской области, гражданин Республики Узбекистан. В 2009-2010 годах являлся членом подпольной ячейки "Джихадисты" в Сурхандарьинской области. В 2011 году выехал транзитом через Россию и Турцию в Сирию, где проходил диверсионно-террористическую подготовку, сообщает УзА.



Второй был ответственным за финансирование террористической организации в Сирии, вербовку и переправку туда новых членов. Он родился в 1985 году в Андижанской области, является гражданином Узбекистана. В 2014 году поехав в Сирию, он также проходил диверсионно-террористическую подготовку.



Еще один гражданин вступил в члены организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад" в 2015 году и был ответственным за встречу новых членов в Турции и их переправку в Сирию. Он родился в 1993 году в Наманганской области, гражданин Республики Узбекистан. В 2011 году выехал через Пакистан в Афганистан и стал членом террористической организации "Союз исламского джихада", пройдя практику подрывной деятельности, участвовал в боевых действиях против правительственных войск.



Во время пребывания за границей эти граждане использовали поддельные документы и представлялись уйгурами.



Усилиями сотрудников СГБ возвращен в Узбекистан еще один узбекистанец, который тоже являлся членом террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад". Он, по данным спецслужб, активно занимался сбором денег для материального обеспечения террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад", а также вербовкой новых членов и отправкой их в Сирию.



В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.