"Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества

11:55 26.10.2018

Не надо петь дифирамбы. Эмомали Рахмон призвал СМИ сосредоточиться на проблемах общества



Поменьше петь дифирамбы и побольше говорить и писать о проблемах общества призвал таджикских журналистов президент Эмомали Рахмон.



"К сожалению, все, начиная с первого канала телевидения, занимаются восхвалением властей. Создается впечатление, что все идеально и у нас совсем нет недостатков",- заявил глава таджикского государства на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда.



По словам Рахмона, похвала и лесть могут иметь пагубное влияние на общество и на представителей власти. "Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что можем допускать серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок", - подчеркнул Эмомали Рахмон.



Глава Таджикистана призвал СМИ побольше рассказать о неповторимой природе страны и о народных ремеслах. По его словам, это необходимо для того, что привлечь в Таджикистана туристов и путешественников.



Напомним, несколько лет тому назад Эмомали Рахмон "сделал предупреждение" по поводу славословий в его адрес. Студентка Нигора Сохибова во время встречи президента с населением Пянджского района сказала, что Рахмона считает "своим отцом". Она рассказала, что потеряла отца, когда ей было четыре года, и поблагодарила президента за поддержку девушек-сирот.