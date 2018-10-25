В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов

13:17 26.10.2018

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными и осудил на длительные сроки заключения уроженцев Кыргызстана Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова за то, что они входили в состав террористической ячейки и вербовали в ее ряды жителей Севастополя, сообщает ТАСС.



"Суд признал убедительными представленные гособвинением доказательства в том, что уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов с начала 2015 года распространяли на территории Севастополя идеологию запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сказала официальный представитель военного суда Алена Катькало.



При этом оба подробно изучали идеологические материалы "Хизб ут-Тахрир" и пытались вовлечь в севастопольскую ячейку новых членов.



Из текста приговора следует, что в 2015 году под видом изучения традиционного ислама, они более семи месяцев проводили собрания и индивидуальные беседы с тремя мужчинами, формируя у них идеологическую зависимость от "Хизб ут-Тахрир", убеждая в необходимости построения "всемирного исламского халифата".



Как уточняется, Абдуллаев и Исроилов обвинялись по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ в вербовке в террористическую организацию и по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в участии в деятельности террористической ячейки. Им назначено 15 и 13 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.