 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
14:06 26.10.2018

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим"

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим". Некоторые приписывают эту цитату Ленину, другие - Сталину. Однако независимо от того, кто именно произнес эту фразу, сегодня она очень хорошо подошла бы председателю КНР Си Цзиньпину, пишет Уильям Миддендорф в статье для американского издания The Hill.

Пекин использует положительное сальдо торгового баланса с США в размере $500 млрд для финансирования исследований и разработки целого ряда передовых вооружений, которые позволили бы КНР победить в будущем военном конфликте с Соединенными Штатами.

Передовые военные разработки КНР нужны не для того, чтобы достигнуть паритета с Соединенными Штатами, а для того, чтобы получить военное превосходство. Потенциальные угрозы, с которыми могут столкнуться США, включают в себя атаки против военных кораблей, использование гиперзвуковых ракет и космического оружия, которое может нарушить военные коммуникации и блокировать проведение военных операций.

Ожидается, что к 2030 году военно-морской флот Китая будет включать в себя примерно 550 военных кораблей и подводных лодок, т. е. ВМФ КНР в два раза превысит размер военно-морского флота США. Массовое расширение военно-морских сил отвечает планам Китая по вытеснению США из Азии и укреплению позиций в качестве сверхдержавы.

Китай также проводит кибератаки, в результате которых Пекину удалось получить доступ к военным секретам и передовым исследованиям США. Кибератаки позволили Китаю сэкономить миллиарды долларов и получить доступ к передовым разработкам в области вооружений. Президент США Дональд Трамп поступил правильно, установив торговые пошлины на китайский импорт, это хороший первый шаг, однако необходимо сделать гораздо больше, чтобы воспрепятствовать наращиванию возможностей Китая. Однако это не единственна проблема, с которой сталкивается американская администрация.

Россия также сконцентрировала свои усилия на развитии и модернизации своих вооруженных сил. Численность военно-морского флота России увеличилась на 150 кораблей. Также российское правительство стремится расширить численность ядерных боеголовок до 8 тыс. штук к 2026 году. Вашингтон больше не может рассчитывать на своих союзников по НАТО или партнеров в южной части Тихого океана в будущей войне против КНР или России. Германия покупает российский природный газ, а Франция недавно осудила решение Вашингтона о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

Если Китай достигнет военного паритета с Соединенными Штатами, то Австралия, Южная Корея, Япония, Филиппины и Таиланд начнут действовать, руководствуясь исключительно своими собственными национальными интересами. В настоящий момент вооруженные силы США не способны вести войну одновременно на двух фронтах, в случае начала конфликта с КНР и Россией. На это указывает индекс военной мощи на 2019 год, недавно опубликованный фондом "Наследие".

Индекс военной мощи представляет собой всеобъемлющую оценку вооруженных сил мира, он имеет важное значение как для политиков, так и для американской общественности, поскольку отражает информацию о состоянии военной готовности США. Следует привести ряд высказываний представителей фонда "Наследие", указывающих на кризис в вооруженных силах США.

Например, говорится, что ВМФ США не смогут эффективно участвовать в крупных конфликтах сразу в двух регионах. Военно-воздушные силы США получили "слабые" оценки с точки зрения готовности. Проблема осложняется нехваткой летчиков и истребителей. Армия в целом сталкивается с серьезными проблемами готовности. Бригадная боевая группа - это ключевая часть американской наземной боевой мощи, однако только 15 из 31 бригадной боевой группы "готовы" к боевым действиям, и только восемь из них "полностью готовы".

Корпус морской пехоты, сильно потрепанный за годы почти непрерывного участия в конфликтах, пребывает в худшем состоянии по сравнению с остальными видами вооруженных сил. Корпус морской пехоты получил очень низкие оценки фонда "Наследие".

Лучший способ предотвратить войну - обладать всем необходимым для победы в ней. Для разработки новых систем вооружений требуется от 10 до 12 лет. Вашингтон должен ускорить текущие военные исследования, чтобы как можно скорее получить оружие, которое позволило бы обеспечить военное превосходство США над своими противниками. Не стоит ожидать успеха, если вы используете вчерашнее оружие для борьбы с противником, вооруженным оружием будущего. Соединенные Штаты не могут позволить себе проиграть.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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