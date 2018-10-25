Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил

15:02 26.10.2018

Матвиенко: Россия готова к обсуждению смягчения миграционных правил с Таджикистаном



Россия намерена обсудить с Таджикистаном упрощенный порядок поставок на российские прилавки сельхозпродукции республики, заявила спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании VI Межпарламентского форума "Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" в Москве



"Таджикистан славится первосортными, полезными и, что особенно важно, экологически чистыми овощами и фруктами. К сожалению, пока на российских прилавках они представлены недостаточно широко. Это связано, в основном, с отсутствием необходимой логистической инфраструктуры", - сказала она.



Валентина Матвиенко заявила, что Россия также готова к обсуждению смягчения миграционных правил с Таджикистаном на взаимовыгодных условиях. "На уровне Межправительственной комиссии по инициативе таджикских коллег запущено обсуждение смягчения миграционных правил. Мы готовы к предметному рассмотрению этого вопроса на взаимовыгодных условиях". Она со ссылкой на экспертные оценки подчеркнула, что сегодня в России трудятся от 700 тыс. до 1 млн граждан Таджикистана, благодаря денежным переводам которых формируется около трети валового внутреннего продукта республики.



Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VI Межпарламентского форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" и отметил динамичное развитие отношений РФ и Таджикистана, сообщается на сайте Кремля. "Российско-таджикистанские отношения динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Важной составляющей этих отношений является взаимодействие, налаженное между административно-территориальными образованиями наших государств", - говорится в приветствии.



Путин отметил, что в повестке форума значатся актуальные вопросы, касающиеся расширения межрегиональных связей во многих областях. По его словам, особую значимость в последнее время приобретает проблематика контактов в гуманитарной сфере, что во многом обусловлено растущим интересом таджикистанских граждан к получению образования на русском языке.