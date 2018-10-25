Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК

15:31 26.10.2018

В Казахстане планируют расширить функции спецслужб



Государственное учреждение Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируют переименовать в республиканское государственное учреждение и расширить его функции. Об этом сообщает агентство "КазТАГ" со ссылкой на проект указа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



"В указ президента РК от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан" в положении о комитете национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом, ч. 1 п. 9 изложить в следующей редакции: "9. Полное наименование Комитета национальной безопасности – республиканское государственное учреждение "Комитет национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе.



Функции КНБ могут расшириться, в частности, ожидается, что комитет будет: осуществлять деятельность по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации органов национальной безопасности; реагировать на террористические проявления в пределах континентального шельфа; осуществлять деятельность по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации пограничной службы; организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, изготовлению элементов инженерных сооружений, заграждений и других изделий, применяемых в пограничной службе.



Ряд изменений может коснуться деятельности пограничной службы КНБ РК.



Часть планируемых поправок засекречена.



Проект указа главы государства вынесен на публичное обсуждение до 9 ноября.