Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов

15:45 26.10.2018 Саудиты перевели Вашингтону 100 миллионов долларов как плату за убийство неугодного журналиста



Резонансное убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Саудовские власти на днях огласили официальную версию гибели колумниста The Washington Post, посетившего 2 октября консульство Саудовской Аравии в Стамбуле ради пустяковой справки, необходимой для заключения повторного брака. Его невесте Хатидже Дженгиз не разрешили войти в помещение. Она ждала жениха до полуночи, но он так и не вышел из консульства. Вместо него по улицам Стамбула пустили "гулять" двойника в его одежде.



Президент Турции Эрдоган сразу же выступил с заявлением, что убийство Джамала Хашогги было спланированным и у турецких спецслужб есть веские доказательства этого. Согласно официальной версии саудитов, Хашогги погиб в ходе драки в консульстве. Дональд Трамп поспешил назвать это объяснение исчерпывающим и заслуживающим доверия. На самом деле это абсурд, так как вряд ли возможно представить себе драку немолодого и грузного Хашогги с 15 саудовскими ликвидаторами, прилетевшими в Стамбул на двух самолетах.



Вызывает сомнение и информация саудовских спецслужб о том, что на руке Джамала были "умные" часы, которые передали на его мобильник, остававшийся у невесты, аудиозапись его пыток и убийства. Гораздо более вероятно наличие в саудовском консульстве турецких жучков, благодаря которым и были сделаны компрометирующие саудовские власти записи убийства Хашогги. На записях, в частности, слышно, как генконсул Саудовской Аравии просит ликвидаторов "разбираться за пределами здания".



Стамбульская "Хурриет" пишет, что тело Хашогги было расчленено на 15 частей и вывезено. Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммад аль-Утайби, сообщает издание, разрешил журналистам агентства Рейтер посетить здание консульства и пустил репортеров даже в подвал, где пытали Хашогги, но не смог предъявить им видеозаписи допроса Хашогги с многочисленных камер, которыми усеяно консульство. По его словам, записей не было сделано.



The Washington Post обвиняет в убийстве своего колумниста лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Джамал Хашогги, пишет издание, был "выдающимся критиком правительства Саудовской Аравии и Мухаммеда в частности". Несколько друзей журналиста сказали, что за последние четыре месяца высокопоставленные саудовские чиновники, близкие к наследному принцу, звали его домой и предлагали защиту, даже отличную работу, но он отказался. Газета ссылается на бывшего сотрудника американских спецслужб, который на условиях анонимности рассказал, что прибывшие в Стамбул на двух частных бортах и вылетевшие из него в разное время 15 человек, были типичными ликвидаторами. Они должны были нелегально вывезти Хашогги из Турции, но по какой-то причине план не сработал.



Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон немедленно связались по телефону с наследным принцем, но тот не дал им внятных объяснений. Должностные лица Белого дома начали обсуждать, пишет американское издание, как заставить Саудовскую Аравию дать ответ и какое наказание может быть применено, если Эр-Рияд окажется ответственным за убийство Хашогги. Законодатели на Капитолийском холме весьма резко отреагировали на убийство журналиста. Двухпартийная группа сенаторов попросила Трампа наложить санкции на виновных, включая первых лиц Саудовской Аравии. Сенатор Линдси Грэм, ближайший союзник президента Трампа в Сенате, предсказал "двухпартийное цунами", в случае если саудовские власти вовлечены в это преступление, и заявил, что смерть Хашогги может изменить характер отношений между двумя странами.



Между тем близкие отношения Джареда Кушнера с Мухаммедом бин Салманом, проходящем в американских разведструктурах под инициалами MBS, уже давно вызывали подозрения у американской разведки. Некий человек, контактировавший в последнее время с наследным принцем, сообщил The Washington Post, что в прошлом году Хашогги обращался через него к принцу с просьбой принять его на работу в качестве советника. Однако наследный принц ответил, что Хашогги слишком симпатизирует "Братьям-мусульманам" и Катару, противникам Саудовской Аравии, так что просьба невыполнима.



Королевская семья Саудов насчитывает сегодня около 25 тысяч человек, объединенных в восемь кланов. Король Салман является главой клана Судейри и стремится оставить трон своему сыну Мухаммеду. Однако остальные кланы с этим не согласны. Джамал Хашогги был близок к клану Турки, соперничающему с кланом Судейри. Среди Турки наиболее известен Бандар бин Султан, бывший посол Саудовской Аравии в США, бывший глава службы общей разведки Саудовской Аравии и бывший генеральный секретарь Совета национальной безопасности Саудовской Аравии.



В настоящее время принц Бандар, перешедший в оппозицию к США, находится под домашним арестом в Эр-Рияде. Бандар и Хашогги были близкими друзьями. Дружил Хашогги и еще с одним влиятельным человеком из клана Турки, принцем Турки ибн Фейсалом, также возглавлявшим разведку Саудовской Аравии, уволенным со своего поста за 10 дней до атаки 11 сентября и спешно покинувшим США на личном самолете вместе с 31 представителем саудовской королевской семьи.



Хашогги не был простым журналистом. Его можно назвать влиятельным политическим лоббистом. У него были знаменитые родственники. Его двоюродный брат Доди аль-Файед был бойфрендом принцессы Дианы и погиб вместе с ней в автокатастрофе в 1997 году. Дядя Джамала Аднан Хашогги - знаменитый торговец оружием и проходил по одному делу с Имельдой Маркос по обвинению в рэкете и мошенничестве. А как журналист Джамал Хашогги прославился после интервью с Усамой бин Ладеном, который лично пригласил его в Афганистан.



По данным президента Центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиля Султанова, Хашогги "продвигал интересы клана Турки в США, выражая неприязнь к тем методам, которые использует Мухаммед бин Салман".



В американской прессе обсуждается, должны ли были спецслужбы США предупредить Хашогги о грозящей ему опасности. Тем самым косвенно признается, что слежку за погибшим журналистом вели не только турки, но и американские спецслужбы. Правоконсервативный американский портал Breitbart News, который недавно возглавлял Стивен Бэннон, некоторое время один из ближайших советников Дональда Трампа, пишет, что в последнее время Хашогги работал над созданием неправительственной организации "Демократия для арабского мира сейчас" (DAWN) и собирал средства для этой группы, намереваясь стать ее лидером. Возможно, именно DAWN является причиной того, что саудовские агенты "приняли меры против Хашогги", предполагает издание.



Что касается непосредственных исполнителей расправы над Джамалом Хашогги, то приказ об убийстве журналиста отдал замглавы Службы общей разведки, советник MBS Ахмед Асири, пишет турецкая газета Sabah. Это распоряжение получил атташе саудовского консульства в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини, находившийся в здании 28 сентября, когда Хашогги впервые посетил консульство, чтобы договориться о получении необходимых ему документов. 1 октября Альмузаини передал приказ генконсулу Саудовской Аравии Мухаммеду аль Утейби, и на следующий день приказ был выполнен.



The New York Times сообщает, что власти Саудовской Аравии намерены возложить всю вину за смерть Джамала Хашогги на генерала Асири. Эр-Рияд якобы намерен представить дело так, пишет газета, будто наследный принц в устной форме поручил Асири поймать журналиста и доставить его в Саудовскую Аравию для допроса, но генерал превысил данные ему полномочия.



Как бы то ни было, невозможно допустить, что Джамал Хашогги занимался организацией очередной исламистской структуры без ведома и прикрытия американских спецслужб, которые, как известно, не симпатизируют Дональду Трампу. "Глубинное государство" Америки, то есть конгломерат силовых, финансовых и медиа структур, вполне могло пожертвовать колумнистом The Washington Post, закрыв глаза на заговор саудовского клана Судейри с целью похищения Хашогги как фронтмена конкурирующего клана Турки, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев: максимально ослабить республиканцев перед выборами в Конгресс и нанести удар по Саудовской Аравии, которую клинтониты намерены сделать мишенью своих геополитических атак (тогда как Трамп решил сделать "страной-изгоем" Иран).



Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману стоит просить Аллаха о победе республиканцев на предстоящих в начале ноября выборах в Конгресс США, ибо победа демократов может стоить ему если не головы, то короны. Впрочем, предпочтения электората в США пока что на стороне Дональда Трампа и республиканской партии. Так что у наследника саудовского престола есть шансы.



Немаловажно и то, что, по данным Business Insider, 16 октября, в день приезда госсекретаря США Майка Помпео в Эр-Рияд для того, чтобы "обсудить дело", США получили из Саудовской Аравии платеж в размере 100 миллионов долларов. Государственный департамент США, пишет Business Insider, отрицает связь между этими событиями, но 100 миллионов долларов могут быть теми деньгами, которыми Эр-Рияд расплатился за кровавое убийство неугодного журналиста.



Скандал вокруг убийства Хашогги полностью вписывается в рамки т. н. Effect Based Operations (операций, рассчитанных на системный эффект), основного концепта современных гибридных войн. Саудовская Аравия, стремясь минимизировать последствия скандального убийства, лихорадочно встраивается в фарватер глобальных приоритетов Дональда Трампа. Так, аналитики ведущей экспертной группы в области энергетики Wood Mackenzie отметили, что Эр-Рияд решил увеличить добычу нефти "на фоне желания замять скандал с убийством", а это облегчило Китаю отказ от закупок иранской нефти. The Wall Street Journal утверждает, что Банк Куньлунь, которым владеет компания China National Petroleum Corp. (CNPC), уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения.



Таким образом, если считать гипотетическими бенефициарами скандала вокруг убийства Хашогги "глубинное государство" Америки и в какой-то степени саудовский клан Турки, страстно желающий не допустить на трон амбициозного MBS, то придется признать, что их спецпроект не сработал. И если республиканцы победят на выборах 6 ноября, на следующий день гибель саудовского журналиста будет предана забвению.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.10.2018 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540557900

