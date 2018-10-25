"Гиперболоид Путина" сожжет спутники США

16:46 26.10.2018

Американцы обиделись на Россию из-за размещения боевых лазеров на орбите



Андрей Полунин

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Виктор Мураховский



Россия якобы разместила в космосе боевые лазеры. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет. По ее словам, эта лазерная система способна отключить американские спутники.



"Для США эти события - еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике", - заявила Поблет, выступая 23 октября в ООН.



Заметим, это не первый "космический наезд" Поблет на Россию. В августе 2018 года, на конвенции по вопросам разоружения в Женеве американская чиновница обвинила Москву в запуске в космос спутников-инспекторов, якобы способных выводить из строя другие спутники.



Американское издание The National Interest выдвинуло тогда версию, что спутниками-убийцами, встревожившими Поблет, являются аппараты "Космос-2491", 2499, 2504 и 2519. Согласно информации Управления по вопросам космического пространства ООН, все они принадлежат Минобороны России. Эти спутники, отмечало издание, приближались к другим космическим объектам, "демонстрируя способность к точному маневрированию".



"Каким может быть механизм вывода из строя других спутников? Рука-манипулятор или даже таран - это самые простые методы. Однако есть и другие способы, такие как лазеры или „мягкие" системы - к примеру, системы радиоэлектронного подавления", - писал The National Interest.



На публикацию последовало опровержение российских специалистов. Они напомнили, что аппараты семейства "Космос" тихоходны, и на роль спутников-убийц не годятся. Тем более, еще в СССР был создан аппарат ИС - "истребитель спутников", - который состоял на вооружении с 1978-го до 1993 года.



"Этот аппарат запускался ракетой-носителем „Циклон-2", которая должна была „положить" его в ту же плоскость орбиты, что и спутник-мишень. ИС с помощью, если нужно, наземной станции корректировки подходил поближе к спутнику врага. Затем подрывал осколочную часть на траектории спутника неприятеля, тот поражался множеством мелких осколков и выходил из строя. Первое уничтожение спутника-мишени относится еще к 1960-м годам", - утверждали эксперты.



Никто не спорит: лазер в космосе - оружие перспективное. Каждый спутник имеет систему охлаждающих радиаторов, тщательно затененную. Но мощность этих радиаторов ограничена. Лазер, наведенный на аппарат противника, способен дать тепла десятки киловатт на квадратный метр, что гарантированно выведет из строя любой спутник.



Российские аналитики утверждают, что советская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Энергия" грузоподъемностью 100 тонн могла "забросить" в космос лазер мощностью один мегаватт. Правда, такому лазеру требовался еще компактный ядерный реактор, которого у СССР не было.



Теперь, судя по презентации новейших вооружений, которую президент РФ Владимир Путин устроил в ходе мартовского послания Федеральному собранию, сверхмалый реактор у нас имеется. Есть и боевой лазер "Пересвет" - внушительных размеров агрегат, который с трудом втискивается в пятиосный (!) фургон. Правда, нет сверхтяжелой "Энергии", чтобы затащить его в космос.



Но проблема не в ракете. В комиссии ООН по разоружению именно Россия последовательно настаивает на ужесточении норм, запрещающих милитаризацию космоса. Ее поддерживает Китай. И только США отвергают любые инициативы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.



Что стоит за нынешними обвинениями Илим Поблет, когда в реальности космосе появятся боевые лазеры?



- Лазеры, которые могут оказывать разрушающее воздействие, требуют гигантских объемов энергии, - отмечает полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. - Именно поэтому и лазер "Пересвет", и советский лазерный комплекс 1К17 "Сжатие" на шасси танка, и экспериментальный лазер компаний Boeing и Raytheon, который США намерены устанавливать на военных кораблях - это очень габаритные устройства, которые никак не вписываются в объемы космических аппаратов.



Хотя бы поэтому предположения Илим Поблет, что называется, высосаны из пальца.



"СП": - Почему американцы выдвигают такие обвинения?



- Потому что Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, мягко говоря, не поощряет размещения оружия в космосе. Если быть точным, в нем прямо запрещено размещение оружия массового поражения, включая ядерное, в космическом пространстве, и размещение вообще любого оружия на небесных телах.



Договор, видимо, связывает американцам руки - вот они и пытаются обвинить в его нарушении Россию.



"СП": - Штаты дальше нас продвинулись в лазерной теме?



- Вовсе нет. Напомню, что Нобелевская премия по физике 1964 года была разделена: одна ее половина была присуждена советским физикам Александру Прохорову и Николаю Басову, другая - американцу Чарлзу Харду Таунсу "за фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа мазера - лазера".



Замечу, мы тему лазеров никогда не оставляли. Просто в определенные годы она получала минимальное финансирование, но сейчас проблема снята. В этом направлении работают соответствующие институты РАН, и успехи у них имеются.



Другое дело, сами физические свойства лазера накладывают существенные ограничения на его использование в качестве оружия. Проще говоря, гиперболоида инженера Гарина ни у кого не получается.



"СП": - Американцы в обозримом будущем смогут вывести боевой лазер на орбиту?



- Боевой лазер реально использовать на орбите в одном случае: если в качестве энергетического источника там будет ядерный реактор. Энергетические установки, которые применяются в наземных и корабельных лазерах, повторюсь, в космос не забросить из-за значительных габаритов.



"СП": - Но ведь у нас есть компактный ядерный реактор. 1 марта Владимир Путин рассказал о глубоководных аппаратах, которые способны преодолевать неограниченное расстояние, имея ядерный боезаряд на борту. На них, по мнению экспертов, устанавливается ядерная энергоустановка разработки ОКБМ имени Африкантова. Ее можно применять в космосе для "накачки" лазера?



- Насколько я знаю, это весьма специфический реактор. Он, скажем так, одноразового применения. Рассчитан на то, что, если дойдет до обмена ударами, будет уже неважно, как сильно "фонит" реактор, и как сильно он загрязняет окружающую среду.



Да и управляющая электроника рядом с таким незащищенным реактором долго не проживет: из-за излучения выйдет из строя. Ее хватит, чтобы торпеда могла доплыть до другого континента, или даже совершить виток вокруг Земли, прежде чем попасть в цель. Но для постоянной эксплуатации такой реактор абсолютно непригоден. Его нельзя поставить, скажем, на самолет, и летать на нем в мирное время.



Этот реактор и в космосе будет "фонить" гамма-излучением так сильно, что мало никому не покажется. Его сразу засекут все, кому это интересно. Если же реактор делать со средствами защиты, которые обеспечат длительную работу электронных компонентов - а тем более людей - он станет похож на массивные реакторы, которые ставятся на АПЛ.



"СП": - Получается, боевые лазеры если и появятся в космосе, то нескоро?



- Я пока не вижу другого источника энергии для такого лазера, помимо ядерного реактора. А это - технический тупик. В физике сейчас даже теоретически не просматривается новых открытий, которые могли бы решить вопрос энергетического обеспечения.



Поэтому фантазеры из Госдепартамента США могут сколько угодно обвинять Россию, и мечтать о собственном боевом лазере в космосе - от этого ничего не изменится.



- Лазер в космосе, на мой взгляд, возможен только одноразовый, - считает научный сотрудник НИИЯФ МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры Василий Петров. - По сути, это будет та же ядерная бомба, которая взрывается не во все стороны, а дает сильный лазерный импульс, направленный в одну точку. Но все равно, такая система получится очень дорогой и громоздкой. И ее целесообразность, на мой взгляд, весьма небольшая.



К тому же скрытно разместить эту систему на орбите не удастся. Надо понимать: все объекты, которые выводятся в ближний космос, наблюдаются и регистрируются. Каталоги объектов с баллистическими характеристиками имеются у России и США, плюс, подозреваю, у некоторых других стран. Если объект является научными или коммерческим спутником, этого никто не скрывает. Поэтому объекты специального назначения специалист может вычислить.



А сейчас разрабатываются еще и системы мониторинга радиоактивного космического мусора. Например, такая работа ведется у нас в НИИЯФ МГУ - в рамках контроля, научного и технологического, околоземного пространства. Это значит, радиоактивный объект, вроде боевого лазера, будет практически невозможно скрыть.



Словом, технически сделать космический лазер возможно. Но это очень непросто, дорого, и, если такой аппарат окажется на орбите, военные специалисты будут тут же об этом знать. Именно поэтому обвинения Илим Поблет выглядят, мягко говоря, притянутыми.