В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана

16:52 26.10.2018

Чиновник из Минкульта взят под домашний арест

Еренай Даржибаев взят под домашний арест на два месяца.



Директора административного департамента Министерства культуры и спорта Ереная Даржибаева взяли под домашний арест, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева Ереная сроком на два месяца, то есть до 24 декабря текущего года", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Агентстве по делам государственной службы и борьбе с коррупцией РК рассказали о задержании должностных лиц Министерства культуры и спорта. Эту информацию подтвердила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.



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Сотрудников министерства культуры задержали при получении крупной взятки

Задержание производилось в столичном ресторане.



В Астане при получении взятки были задержаны сотрудники Министерства культуры и спорта, передает Zakon.kz.



Данную информацию на днях стали распространять в мессенджерах.



"Центральным аппаратом Нацбюро Астаны в ресторане "Wall Street" (около Мега центра) с привлечением спецназа при получение взятки 37 000 США от директора "КазАкпарат" К. Ботабай за заключение договора госзакупа были задержаны сотрудники Министерства культуры и спорта РК, руководитель департамента Даржибаев Еренай, ответственный секретарь Уалиев Куатжан и пять сотрудников ведомства", - значится в распространяемом сообщении.

В АДГСПК РК информацию о задержании должностных лиц Министерства культуры и спорта РК подтвердили сегодня, 26 октября.



"В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не распространяется... ...Если у нас будут дополнительные сведения, мы обязательно сообщим", - сказала официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.