 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.10.2018
21:00  США-Китай-Россия: зачем на самом деле Америка выходит из ДРСМД, - Р.Хубиев
18:08  Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
16:52  В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:46  "Гиперболоид Путина" сожжет спутники США
15:45  Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов
15:31  Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК
15:24  Абсолютное оружие США сломалось, - И.Данилов
15:02  Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил
14:06  У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
13:30  Вывернувшийся из-под следствия экс-глава Дагестана Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества
13:17  В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов
12:14  Китай отказался от иранской нефти
11:55  "Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества
10:50  Сирийские женщины рожают детей на продажу. В Дамаске и Алеппо торговля малышами идет прямо в роддомах
10:07  Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"
10:04  Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева
10:01  "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
09:58  "Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду
09:49  Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер
08:46  Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"
08:36  Мигранты не разлюбили Россию. РосВласти готовят законодательство об адаптации и интеграции приезжих, - "НГ"
08:33  Саудовский престол рискует лишиться главной опоры, - Равиль Мустафин
08:32  Китай угрожает заполучить Тайвань "любой ценой"
00:57  Русские и китайцы прослушивают телефоны Трампа, - New York Times
00:33  Почему реформа в казахстанской полиции началась с формы, а не с содержания
00:30  The Hindu: США заставляют Индию выбирать между ними и Россией
00:27  Не в то горло... Рахмон изменил правила конкурса едоков плова
00:25  Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками
00:22  Русским не осталось места на территории бывшего СССР, - П.Беседин
00:18  Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями, - Рашид Гани Абдулло
00:01  Украинцы не хотят воевать за Донбасс и бегут мыть полы в Германии, - Die Tageszeitung
Четверг, 25.10.2018
23:16  Последнее слово "титаника мысли" А.Зохиди, - Б.Мусаев
22:22  Арестованного за крупную взятку экс-полковника ТаджМВД Нусратуллозода приговорили к штрафу и отпустили домой
21:38  Дали погремуху. Индусы из "АрселорМиталл" обещают Елбасы построить детсадик в Темиртау
19:55  Парламент Северной Осетии проголосован закрыть завод "Электроцинк", принадлежащий узб-рос-олигарху И.Махмудову
19:50  Цены вскачь. "Ситуация на самом деле плачевная...". В Таджикистане опять подорожала мука
19:36  Арестован экс-управляющий директор казахстанского "RBK Bank" Асылбек Игильман
19:33  В Жогорку Кенеше Киргизии замерзают депутаты. Пора жечь покрышки...
17:20  Туруспек Коеналиев освобожден от должности управделами президента Киргизии
15:43  Минкульт Киргизии возглавил "игрун кочевник" Жаманкулов, минтрудсобес - гомофоб Кочкоров
13:44  Asia Times: Как Китай уничтожил миллионы рабочих мест в США
13:42  Foreign Affairs: "Мягкая сила" КНР столкнулась с серьезным препятствием
13:41  Трамп осознал, что американской империи пришел конец, - National Interest
09:29  Амер-политикам приходят "мерзкие" посылки с мини-бомбами внутри. Отправитель: Maskva, Кremlin, Puy...?
09:26  "В рот клочок бумаги затолкали и...". В Кыргызстане за год на 10% выросло число изнасилований, - "РО"
09:19  Козе - баян. Назначить Саакашвили премьером предложили в Казахстане
09:16  В Казахстане прикончили АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк"
09:13  Паджама мама... МВФ дразнит Рахмона морковкой нового "льготного" кредита
09:07  Жди конца... Амер-политолог Фукуяма подрядился руководить "Центром демократии" в Тифлисе
08:57  Новое измерение торговой войны между США и Китаем, - В.Пироженко
08:44  В Киргизии рухнули цены на фасоль. Дехкане выходят на бунт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:52 26.10.2018

Чиновник из Минкульта взят под домашний арест
Еренай Даржибаев взят под домашний арест на два месяца.

Директора административного департамента Министерства культуры и спорта Ереная Даржибаева взяли под домашний арест, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева Ереная сроком на два месяца, то есть до 24 декабря текущего года", - сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в Агентстве по делам государственной службы и борьбе с коррупцией РК рассказали о задержании должностных лиц Министерства культуры и спорта. Эту информацию подтвердила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

-----------------------------------------------

Сотрудников министерства культуры задержали при получении крупной взятки
Задержание производилось в столичном ресторане.

В Астане при получении взятки были задержаны сотрудники Министерства культуры и спорта, передает Zakon.kz.

Данную информацию на днях стали распространять в мессенджерах.

"Центральным аппаратом Нацбюро Астаны в ресторане "Wall Street" (около Мега центра) с привлечением спецназа при получение взятки 37 000 США от директора "КазАкпарат" К. Ботабай за заключение договора госзакупа были задержаны сотрудники Министерства культуры и спорта РК, руководитель департамента Даржибаев Еренай, ответственный секретарь Уалиев Куатжан и пять сотрудников ведомства", - значится в распространяемом сообщении.
В АДГСПК РК информацию о задержании должностных лиц Министерства культуры и спорта РК подтвердили сегодня, 26 октября.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не распространяется... ...Если у нас будут дополнительные сведения, мы обязательно сообщим", - сказала официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540561920
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- Б. Сагинтаев обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ Г. Фор вопросы взаимодействия в области защиты прав детей
- Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и министр торговли Уилбур Росс приняли участие в Бизнес Форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2018 года №669
- В г. Алматы проведено 45-ое заседание СОРБ СНГ
- За 9 месяцев 2018 года фонд "Самрук-Қазына" получил чистый доход в размере 825,3 млрд тенге
- В маслихате Шымкента - новый секретарь
- Перспектива централизации государственных закупок
- "Пакт Куинси" защищает короля Аравии, а не его наследника
- Абсолютное оружие США сломалось
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  