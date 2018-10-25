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Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
18:08 26.10.2018

На 1 июля 2018 года внешний долг РК составил 164,4 млрд долларов.

Объем внешнего долга страны за первое полугодие 2018 года сократился на 2,8 млрд долларов за счет уменьшения объема еврооблигаций казахстанских эмитентов на руках у нерезидентов на фоне снижения их рыночной цены, а также – погашения займов, привлеченных от зарубежных сестринских организаций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как отмечается, сокращение внешнего долга, рост ВВП и экспорта товаров и услуг способствовали улучшению относительных параметров: отношение внешнего долга к ВВП на 1 июля 2018 года составило 96,3% (на конец 2017 года – 102,7%), а отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг – 265,2% (на конец 2017 года – 299,2%).

"На 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил 164,4 млрд долларов, из которых 7,2%, или 11,9 млрд – это внешний долг государственного сектора, 3,7%, или 6,1 млрд – внешний долг сектора "Банки", 26,1%, или 42,9 млрд долларов – задолженность "Других секторов", не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 63,0%, или 103,6 млрд долл. США составляет межфирменная задолженность данного сектора", - говорится в сообщении.
Чистый внешний долг Казахстана за первое полугодие 2018 года увеличился на 0,4 млрд долларов до 46,6 млрд долларов и составил 27,3% к ВВП.

Государственный и финансовый секторы по отношению к остальному миру выступают с позиции чистого кредитора (55,6 и 14,9 млрд долл. США, соответственно), а нефинансовый сектор – с позиции чистого должника (117,0 млрд долл. США).

Дефицит счета текущих операций в первом полугодии сократился в 4 раза и составил 0,7 млрд долларов США (3,0 млрд долл. США в 1 полугодии 2017 года) или 1,0% к ВВП.

"Сокращение дефицита счета текущих операций обусловлено увеличением профицита торгового баланса на фоне благоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы. В результате почти трехкратного опережения темпов прироста экспорта над приростом импорта положительное сальдо торгового баланса составило 13,1 млрд долл. США, увеличившись в 1,5 раза или на 4,6 млрд долларов по сравнению 1 полугодием 2017 года", - отметили в Нацбанке.
Экспорт товаров увеличился на 24,9% или на 5,9 млрд долларов до 29,4 млрд. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (61,1% от официального экспорта) в сравнении с 1 полугодием 2017 года выросла на 37,6%.

Импорт товаров увеличился на 8,7% и составил 16,4 млрд долл. США. Рост стоимости импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение импорта (на 14,8%) произошло по ввозу инвестиционных товаров (35,2% от общего импорта). Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 7,3%. Импорт потребительских товаров вырос на 8,9%, из них ввоз продовольственных товаров – на 11,2%, непродовольственных товаров – на 7,4%.

Как отмечается, рост доходов от сырьевого экспорта способствовал росту выплат доходов от прямых инвестиций нерезидентам на 29,5% до 11,0 млрд долларов, более половины из которых было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.
По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Нацбанка) в результате снижения обязательств резидентов сложился чистый отток капитала в 1,3 млрд долл. США.

По прямым инвестициям чистый приток сложился в размере 4,2 млрд долларов. Валовый приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд долларов (10,6 млрд долл. в 1 полугодии 2017 года).

Прямые инвестиции в Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и металлургической промышленности. Основными странами – прямыми инвесторами Казахстана являются Нидерланды (30,6% от валовых поступлений ИПИ), США (22,7%), Швейцария (10,3%), Российская Федерация (6,7%), Бельгия (6,5%), Китай (6,3%).

По портфельным инвестициям чистый отток составил 2,0 млрд долларов, в основном за счет выкупа АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также роста валютного портфеля АО "ЕНПФ". Также на уменьшение обязательств резидентов повлияли покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций Министерства финансов РК.

По другим инвестициям чистый отток в 3,3 млрд долларов обусловлен в основном погашением резидентами обязательств по кредитам и займам, ростом краткосрочных активов Национального фонда РК на зарубежных счетах и увеличением дебиторской задолженности предприятий небанковского сектора.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540566480
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