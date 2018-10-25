 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.10.2018
21:00  США-Китай-Россия: зачем на самом деле Америка выходит из ДРСМД, - Р.Хубиев
18:08  Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
16:52  В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:46  "Гиперболоид Путина" сожжет спутники США
15:45  Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов
15:31  Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК
15:24  Абсолютное оружие США сломалось, - И.Данилов
15:02  Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил
14:06  У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
13:30  Вывернувшийся из-под следствия экс-глава Дагестана Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества
13:17  В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов
12:14  Китай отказался от иранской нефти
11:55  "Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества
10:50  Сирийские женщины рожают детей на продажу. В Дамаске и Алеппо торговля малышами идет прямо в роддомах
10:07  Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"
10:04  Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева
10:01  "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
09:58  "Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду
09:49  Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер
08:46  Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"
08:36  Мигранты не разлюбили Россию. РосВласти готовят законодательство об адаптации и интеграции приезжих, - "НГ"
08:33  Саудовский престол рискует лишиться главной опоры, - Равиль Мустафин
08:32  Китай угрожает заполучить Тайвань "любой ценой"
00:57  Русские и китайцы прослушивают телефоны Трампа, - New York Times
00:33  Почему реформа в казахстанской полиции началась с формы, а не с содержания
00:30  The Hindu: США заставляют Индию выбирать между ними и Россией
00:27  Не в то горло... Рахмон изменил правила конкурса едоков плова
00:25  Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками
00:22  Русским не осталось места на территории бывшего СССР, - П.Беседин
00:18  Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями, - Рашид Гани Абдулло
00:01  Украинцы не хотят воевать за Донбасс и бегут мыть полы в Германии, - Die Tageszeitung
Четверг, 25.10.2018
23:16  Последнее слово "титаника мысли" А.Зохиди, - Б.Мусаев
22:22  Арестованного за крупную взятку экс-полковника ТаджМВД Нусратуллозода приговорили к штрафу и отпустили домой
21:38  Дали погремуху. Индусы из "АрселорМиталл" обещают Елбасы построить детсадик в Темиртау
19:55  Парламент Северной Осетии проголосован закрыть завод "Электроцинк", принадлежащий узб-рос-олигарху И.Махмудову
19:50  Цены вскачь. "Ситуация на самом деле плачевная...". В Таджикистане опять подорожала мука
19:36  Арестован экс-управляющий директор казахстанского "RBK Bank" Асылбек Игильман
19:33  В Жогорку Кенеше Киргизии замерзают депутаты. Пора жечь покрышки...
17:20  Туруспек Коеналиев освобожден от должности управделами президента Киргизии
15:43  Минкульт Киргизии возглавил "игрун кочевник" Жаманкулов, минтрудсобес - гомофоб Кочкоров
13:44  Asia Times: Как Китай уничтожил миллионы рабочих мест в США
13:42  Foreign Affairs: "Мягкая сила" КНР столкнулась с серьезным препятствием
13:41  Трамп осознал, что американской империи пришел конец, - National Interest
09:29  Амер-политикам приходят "мерзкие" посылки с мини-бомбами внутри. Отправитель: Maskva, Кremlin, Puy...?
09:26  "В рот клочок бумаги затолкали и...". В Кыргызстане за год на 10% выросло число изнасилований, - "РО"
09:19  Козе - баян. Назначить Саакашвили премьером предложили в Казахстане
09:16  В Казахстане прикончили АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк"
09:13  Паджама мама... МВФ дразнит Рахмона морковкой нового "льготного" кредита
09:07  Жди конца... Амер-политолог Фукуяма подрядился руководить "Центром демократии" в Тифлисе
08:57  Новое измерение торговой войны между США и Китаем, - В.Пироженко
08:44  В Киргизии рухнули цены на фасоль. Дехкане выходят на бунт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США-Китай-Россия: зачем на самом деле Америка выходит из ДРСМД, - Р.Хубиев
21:00 26.10.2018

Непубличные мотивы военного демарша

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году. В его рамках обеим сторонам запрещалось производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Причина была предельно проста - гонка вооружений и градус эскалации напряженности в тот момент достигли положения, при котором американские ракеты средней дальности "Першинг-2" долетали до Ленинграда и Москвы за 10 минут, а советские ракеты "Пионер", размещенные на Чукотке, накрывали Аляску еще быстрее. Не говоря уже целях в Европейском союзе и прочих странах НАТО и базах США. Как следствие, к 1991 году СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - 846.

Именно поэтому договор 1987 года называли основой ядерной безопасности Европы, ведь несколько тысяч ракет по обе стороны условной линии разграничения действительно были с ядерными боеголовками. Тем не менее в наши дни это не помешало США вписать разработку новых ракет средней дальности AGM-158B в недавно принятый американский оборонный бюджет, лицемерно делая вид, что виной тому выступает Россия.

Формально причиной для выхода из договора Вашингтоном называется новейшая российская крылатая ракета 9М729 "Новатор", созданная на основе 3М-54 "Калибр" и принятая на вооружение в 2017 году. Однако всем очевидно, что это лишь повод для заранее выбранного публичного обвинения. В действительности американская сторона нарушала договор гораздо раньше и не один раз.

Речь идет об американских комплексах наземной европейской ПРО Aegis Ashore созданной на основе всем известного корабельного комплекса Aegis. Однако поскольку размещение ракет средней дальности разрешено договором РСМД лишь на море, США, как обычно, прибегли к хитрости. Ракеты пусковой установки двойного назначения MK-41, размещенные американцами в Румынии и Польше, лишь по заверениям Вашингтона используются ими как баллистические мишени, в то время как военные специалисты однозначно заявляют - переделка данных "мишеней" для противовоздушной обороны в баллистическую ударную ракету, запрещенную Договором РСМД, сводится к банальной замене боеголовки. А кроме того, универсальная пусковая установка MK-41 позволяет за несколько часов заменить условно оборонительные ракеты на ударные "Томагавки", подпадающие под ограничение к размещению на земле.

Данный тезис касается и ударных беспилотных летательных аппаратов, лишь формально не являющихся "ракетами", при том, что дальность MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper - 1100 и 1852 км соответственно.

Почему сейчас?

Причин для нынешнего поведения у США довольно много. Во-первых, желание реанимировать с треском проваленную 1 марта 2018 года (с демонстрацией новейшего российского стратегического оружия) концепцию "мгновенного глобального удара". Ранее в ее рамках предполагалось, что пуска 3500?4000 высокоточных крылатых ракет по территории России и ее важнейшим военным, стратегическим и государственным объектам будет достаточно для того, чтобы уничтожить практически весь ядерный потенциал страны, а заодно нарушить все цепочки командного управления. Оставшуюся ответную волну планировалось перехватить с помощью "петли Анаконды" - так называемых позиционных районов ПВО, стягиваемых вокруг России.

Тот же план касался и Черного моря, которое с запуском революции на Украине США планировали сделать внутренней вотчиной американских ВМС. В случае успеха флот Америки уже сейчас был бы в состоянии обстреливать Россию вплоть до Омска даже с традиционных эсминцев, не говоря уже о ядерной триаде и подводных кораблях. Однако новые образцы наступательного вооружения и великолепный ответ в Крыму спутали Вашингтону все карты.

Если ранее Договор СНВ-3 и РСМД, ограничивавшие число стратегических ракет и ракет малой и средней дальности, лишь играл на руку Белому дому, позволяя создавать новые ПВО без угрозы того, что Москва нарастит численность стратегических носителей и ракет, подпадающих под РСМД, то теперь он стал практически бесполезен. Кремль пошел не по пути количества, как сделал бы на его месте СССР, а по пути инновационного качества и боевой эффективности.

Тем не менее выход из Договора РСМД по планам США мог бы дать вторую жизнь концепции "молниеносного глобального удара", ведь подлетное время до Москвы у новых ракет сократится до 5?7 минут. Плюс ко всему, важно понимать, что ВПК США уже готов к выпуску ракет средней дальности, и, разумеется, в первую очередь их планируют разместить на собственных военных базах в Европе, оказывая прямое давление на "партнеров". Не сложно предвидеть, что финансирование данных проектов также всеми силами будет перекладываться на членов НАТО и "союзников" в ЕС.

Другими словами, США всерьез рассматривали окончательный разрыв договора, заранее подогревали общественное мнение и готовились к нынешнему моменту уже давно. Причину для этого стоит искать не только в России, но и на другом конце планеты - в КНР.

Важно понимать, что в момент подписания ДРСМД порядка 30 лет назад, всеми остальными странами, кроме США и Советской России, можно было пренебречь. По этой причине в Договор о ликвидации РСМД входят лишь Москва и Вашингтон. Иначе говоря, в нем никак не представлена Китайская Народная Республика. И это при том, что КНР сегодня как раз и обладает самым большим арсеналом ракет средней и малой дальности, порядка 2000 единиц. Причем развивают данный класс ракет не только китайцы, но и Индия, Пакистан, Иран и многие другие. В этом состоит побочная цель демарша США.

КНР всеми силами пытается прорвать американскую военно-экономическую блокаду вокруг своей территории. И речь идет не только о попытках вести Новый Шелковый путь, но и о расширении сети насыпных островов в стратегически важном для Америки Южно-Китайском море. Пять лет Пекин упорно вел активное строительство, доведя число подобных сооружений до пятнадцати единиц. Совсем недавно Пекин совершил еще один дерзкий ход, разместив на ряде искусственных островов ракетные комплексы средней и малой дальности, ПВО и противокорабельные системы.

Еще в апреле этого года глава тихоокеанского командования Филипп Дэвидсон, отвечая на вопросы конгрессменов, прямо заявил: "ввиду изменения расклада сил в Южно-Китайском море, мы обязаны найти дополнительные системы вооружения для уравновешивания большого количества китайских ракет. А значит, нам необходимо выйти из договора о РСМД, ставящего США в невыгодное положение".

Итоги

Юридически выйти из Договора РСМД может лишь Сенат Соединенных Штатов, поскольку ратифицировал документ именно он. Однако, даже несмотря на то, что решения президента для этого мало, американские функционеры уже заявили, что поддерживают данный шаг.

Это в свою очередь означает, что предупреждения Кремля, сделанные Владимиром Путиным многими месяцами ранее, будут вскоре воплощены в жизнь. И речь идет не только о том, что в случае пуска ракет из американских баз в Румынии и Польше ОТРК "Искандер", размещенные в Калининграде, мгновенно нанесут по этим странам ответный удар, но и о том, что в военной доктрине России прямо сказано: "в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия Российская Федерация оставляет за собой право на применение ЯО".

Кроме того, Москва подготовила все необходимые производственные мощности, дабы в кратчайшие сроки вывести новейшие ракеты морского базирования на землю, а также имеет в рукаве несимметричный ответ. США рассчитывают, что Россия начнет создавать исключительно ракеты средней дальности и тем самым оттянет мощности для удара по ЕС, однако ответом Москвы может стать и иное решение. В частности, разработка ракеты сверхбольшой дальности для создания адекватной угрозы непосредственно США. Относительно недорогие и малоразмерные ракеты на базе Х-101 и Х-102 вполне способны достигать дальности в 10?12 тысяч километров, при том, что адекватной защиты от них у США нет.

Для нас сложившаяся ситуация во многом является выгодной, поскольку развязывает руки в установлении стратегического паритета: в случае выхода США из договора, Россия получает возможность соблюсти баланс собственной безопасности, в то время как ранее Пентагон нарушал этот договор без последствий. Кроме того, за тридцать лет с момента подписания соглашения Россия полностью перевернула ситуацию в военной среде.

При заключении ДРСМД США обладали подавляющим преимуществом в неядерном высокоточном оружии и могли решать стратегические вопросы без ракет средней дальности, Советская Россия - этого не могла. Сейчас же выяснилось, что в аспекте высокоточного оружия, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет Россия опередила США и НАТО на долгие годы. Теперь уже Вашингтон выходом из РСМД и размещением ракет средней дальности в Европе пытается хоть как-то нивелировать технологическое отставание от Москвы.

Плюс ко всему, зеркальные шаги России будут восприниматься в ЕС как ответные, поскольку Европа прекрасно осознает: именно США делают их буфером для обмена, и что их участь в случае войны предрешена. Это - еще одна капля для сомнений в стан европейских "союзников".

При альтернативном сценарии выход США из ДРСМД может ограничиться действиями по размещению подобных ракет вокруг Китая, в Южно-Китайского море и иных напряженных местах. В этом случае на европейском театре российско-американского соперничества будет заключен новый договор, включающий в себя элементы СНВ и прочих стратегических решений.

Что именно случится - покажет время, однако на оба сценария у России есть серьезные карты и действенный ответ.

Руслан Хубиев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540576800
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- Б. Сагинтаев обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ Г. Фор вопросы взаимодействия в области защиты прав детей
- Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и министр торговли Уилбур Росс приняли участие в Бизнес Форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2018 года №669
- В г. Алматы проведено 45-ое заседание СОРБ СНГ
- За 9 месяцев 2018 года фонд "Самрук-Қазына" получил чистый доход в размере 825,3 млрд тенге
- В маслихате Шымкента - новый секретарь
- Перспектива централизации государственных закупок
- "Пакт Куинси" защищает короля Аравии, а не его наследника
- Абсолютное оружие США сломалось
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  