Выпустит ли Трамп ядерного джинна из бутылки, - Александр Широкорад

09:17 27.10.2018

Америка давит на Россию, но в действительности хочет проучить Китай



В случае необходимости Москва быстро сможет увеличить дальность пуска ракет комплекса "Искандер-М".



Пожалуй, главной новостью последних дней является объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение Белого дома выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Россия не придерживается соглашения. Мы собираемся его расторгнуть. Затем мы собираемся разрабатывать вооружения, если они не поумнеют и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения", – заявил президент США Дональд Трамп 9 октября с.г.



Проамериканские средства массовой информации утверждают, что заявление Трампа – лишь предостережение и приглашение к началу переговоров России и стран, обладающих ракетами средней дальности. Позже это нашло более осязаемое подтверждение в виде то ли совета, то ли требования включить в данный договор еще и Китай.



Понятно, что Россия не пойдет на односторонние уступки. Но если Соединенные Штаты откажутся от размещения в Старом Свете универсальных пусковых установок Мk.41, предназначенных для стрельбы как противоракетами комплекса противоракетной обороны "Иджис Эшор" (наземный вариант системы "Иджис"), так и крылатыми ракетами большой дальности "Томагавк", а также ликвидируют все баллистические ракеты, предназначенные для задействования в рамках испытаний Национальной системы противоракетной обороны Америки, то Россия могла бы пообещать не разрабатывать и не производить в дальнейшем ракеты средней дальности.



Кстати, баллистические ракеты средней дальности, созданные в Китае и Израиле, не могут достигнуть территории Соединенных Штатов, но зато в радиусе их поражения находятся обширные районы Российской Федерации. Так что подобный вариант во многом будет соответствовать интересам Москвы.



На взгляд же автора, президенту США Дональду Трампу на самом деле не нужны никакие переговоры, а он просто встал на путь шантажа всего мира термоядерной войной с тем, чтобы добиться своих целей.



Значение же выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года можно сравнить с вводом в строй британского супер-линкора "Дредноут" в 1907 году. Тогда все ведущие страны мира имели технологии и верфи для строительства дредноутов. Соответственно строительство кораблей этого класса немедленно началось сразу в шести государствах. Проводя аналогию, можно указать, что в наши дни фактически все ведущие страны мира имеют технологии и реальные возможности для создания в достаточно сжатые сроки крылатых и баллистических ракет с дальностью стрельбы от 1000 км до 5500 км.



К 1991 году существовавшая между главными противниками в холодной войне система договоров обеспечивала определенную безопасность от внезапного начала всеобщей ядерной войны. Были ликвидированы все ракеты средней дальности, а возможности по развертыванию систем противоракетной обороны – подвергнуты существенным ограничениям. Равно было ограничено и число межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. Причем запрещалось маскировать межконтинентальные баллистические ракеты и помещать их на мобильные пусковые установки.



В 2001 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного между ними и Советским Союзом 26 мая 1972 года. А в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп грозится выйти уж из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если это произойдет, то Россия сможет на совершенно законных основаниях запустить в крупносерийное производство сотни, а то и тысячи малогабаритных и сравнительно дешевых крылатых ракет с дальностью пуска от 5000 км до 6000 км.



Причем мобильные пусковые установки таких ракет можно относительно легко замаскировать под гражданские автомобили, трейлеры и железнодорожные вагоны, а также устанавливать их на баржах, в плавучих контейнерах, на дне рек и озер и т.д. Подобные установки наведут страх и ужас на всю Европу, а ракетами с дальностью 6000 км, запущенными с мобильных пусковых установок на Камчатке, можно будет даже достать ряд восточных штатов Америки.



Договоры между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ) фактически не давали возможности развиваться баллистическим ракетам иного назначения, нежели для нанесения мощного дальнего ядерного удара по территории противника. Теперь же на базе ракет средней дальности можно без особых проблем создавать уникальные системы вооружения.



Так, например, ракеты средней дальности можно оснастить боевыми частями системы "Периметр", которая в случае войны будет автоматически управлять действиями межконтинентальных баллистических ракет, стратегической авиации и стратегических подводных ракетоносцев.



Ракеты средней дальности способны выводить свои боевые части на высокие околоземные орбиты и при необходимости производить термоядерные взрывы.



Вспомним, что 9 июня 1962 года Соединенные Штаты запустили с атолла Джонсон ракету средней дальности "Тор", чья боеголовка W.49 мощностью 1,44 мегатонны была взорвана на высоте 400 км. В результате этого взрыва на Гавайских островах, то есть примерно в полутора тысячах километров от эпицентра взрыва, вышли из строя все радиостанции и даже телевизоры. Во всей акватории Тихого океана двое суток отсутствовала устойчивая радиосвязь. Полностью вышли из строя три принадлежащих Соединенным Штатам космических аппарата, тогда как еще несколько десятков частично потеряли работоспособность.



Американские и российские ученые хвалятся надежностью своих систем противоракетной обороны. И в доказательство приводят успешные перехваты противоракетами боевых частей баллистических ракет. Но это в мирных условиях и на полигонах. Хоть бы один разработчик заявил, что его система противоракетной обороны способна нормально функционировать при взрыве в течение трех суток дюжины водородных бомб на высоких орбитах. Наоборот, ряд независимых ученых говорят о полной беспомощности систем противоракетной обороны в подобной ситуации.



Еще в 1962 году в Советском Союзе началась разработка противокорабельной ракеты Р-27К на базе лодочной баллистической ракеты Р-27. Ракета Р-27К должна была поражать движущиеся цели, в первую очередь авианосцы, на дальности до 900 км с помощью специальной, то есть ядерной, боевой части мощностью 650 килотонн.



3 ноября 1973 года с борта подводной лодки К-102 были запущены две ракеты 4К18 комплекса Р-27К. Одна достигла прямого (!) попадания в мишень (баржу), а вторая упала с допустимым отклонением.



Однако ракета 4К18 подпадала под запрет Договора ОСВ-1, и руководство Советского Союза предпочло иметь дополнительные баллистические ракеты для поражения целей на территории Соединенных Штатов в ущерб противокорабельным баллистическим ракетам 4К18.



Китай не подписывал договоры по ограничению стратегических наступательных вооружений и не подписывал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В относительно сжатые сроки Пекин создал противокорабельную баллистическую ракету DF-21D с дальностью стрельбы до 3000 км. При этом, как указывалось в различных источниках, при стрельбе по наземным мишеням – контуру американского авианосца – китайцы добились нескольких прямых попаданий.



После упразднения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия может приступить к созданию уникальных противокорабельных крылатых и баллистических ракет, которые смогут поражать американские авианосные соединения на дальности до 5000 км.



Ряд экспертов считают, что Россия по экономическим причинам не сможет выдержать гонку с Америкой в области ракет средней дальности. Однако выход США из договора 1987 года автоматически ставит под сомнение и Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, который был выработан в 2002 году.



Попросту говоря, Россия может окупить все затраты на разработку и массовое производство ракет средней дальности экспортом тех самых ракет средней дальности. Разумеется, если это не угрожает безопасности самой России. В частности, Москва без проблем может поставлять такие ракеты Индии, Чили, а также целому ряду других стран мира.



Ну и, наконец, заявление президента США Дональда Трампа дает огромное преимущество России в психологической войне. Теперь с помощью белой (материалы из официальных источников), серой (материалы с анонимных авторством) и черной (материалы, приписываемые каким-либо средствам массовой информации, зачастую – вымышленным) пропаганды можно объявить главу Белого дома как раз тем самым человеком, который и подталкивает человечество к термоядерному апокалипсису.



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – историк, писатель.

26 окт. 18