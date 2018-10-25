В Таджикистане обрушилась знаменитая соляная пещера горы Ходжа-Мумин

09:33 27.10.2018

Таджикские спелеологи исследовали пещеру соляной горы Ходжа-Мумин



Соляная гора Ходжа-Мумин с красивейшими и протяженными пещерами на год-два стала недоступна



В Таджикистане есть спелеологи, которые осваивают пещеры, исследуют их содержимое и структуру - недавно они совершили одну из таких экспедиций на соляную гору Ходжа-Мумина.



Как рассказал заместитель председателя Федерации альпинизма Таджикистана Евгений Лоренц, после весенних ливней 2018 года в пещере этой горы произошел мощный обвал соляных пород, который полностью засыпал проход через небольшой водопад на повороте створа пещеры примерно 25-30 метров от входа и на 2/3 высоты засыпал сам вход.



Теперь, войдя в пещеру, человек оказывается под самым "потолком" входа. По створу ручья можно проползти только 5-6 метров. Дальнейшее продвижение невозможно, так как высота прохода между ручьем и "потолком" сужается до 50 сантиметров и меньше. Лаз упирается в сплошной завал, сквозь который и просачивается вода.



Кроме того, по словам альпиниста, обвалились огромные куски породы и над самим входом. Теперь, чтобы войти в пещеру, надо, как и раньше, подняться вдоль соленого ручья, а затем спускаться через большие блоки обвалившейся породы.



Размеры обломков впечатляют – глыбы достигают размеров двухэтажного дома, который стоит поперек ущелья и загораживает вход.



Летом и ранней осенью ручей не растворяет соль, поскольку он сам является насыщенным раствором соли. Интенсивность его потока невелика и быстро размыть такое количество соляных обломков ему не под силу.



"Будем надеяться, что осенние дожди, зимний снег и весенние ливни помогут в ближайшие год-два снова открыть проход в красивую пещеру и пройти внутрь Ходжа-Мумина. К западным склонам горы мы не поехали: транспорт был несоответствующий, не взяли с собой специальное снаряжение", - сказал Лоренц.



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По его словам, в пещере имеются вертикальные створы глубиной от 50 до 150 метров - группа не была подготовлена к таким сложным спускам, да и подобных задач они не ставили.