Посылки-бомбы в США посылал стриптезер - член республиканец Сайок

11:15 27.10.2018

Во Флориде задержан республиканец, причастный к рассылке посылок с бомбами



24 октября посылки со взрывными устройствами были направлены Биллу и Хиллари Клинтон, экс-президенту США Бараку Обаме и его жене Мишель, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, миллиардеру и филантропу Джорджу Соросу, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала CNN



Сотрудники ФБР США задержали в пятницу утром на территории штата Флорида мужчину, подозреваемого в рассылке более дюжины взрывоопасных почтовых отправлений. Они предназначались политическим и общественным деятелям, критикующим президента Дональда Трампа.



О задержании подозреваемого, который является членом Республиканской партии, сообщает американская пресса со ссылкой на многочисленные источники в силовых структурах. Fox News описал задержанного как белого мужчину. Он ранее жил в Нью-Йорке, а потом перебрался в Авентуру (Флорида). Причем ранее подозреваемый уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов в связи с обвинениями в террористических угрозах.



В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило, что по делу задержан один человек. Источник в силовых структурах сообщил, что задержание было произведено в районе Майами, передает РБК.



Подозреваемого задержали на парковке магазина AutoZone в Плантейшене, рядом с Форт-Лодердейлом. Двое очевидцев рассказали, что они слышали громкий звук взрыва в момент ареста, сообщает "Голос Америки".



О том, какими доказательствами вины подозреваемого располагают следователи, сначала не сообщалось. Но известно, что несколько посылок с бомбами были приняты почтовой службой города Опа-Лока (округ Майами-Дейд). Он находится в нескольких километрах от Авентуры. Позднее директор ФБР Кристофер Рей добавил, что подозреваемого выдал отпечаток пальца на конверте. По словам чиновника, всего мужчина отправил 13 взрывоопасных посылок. Он также не исключил, что некоторые опасные посылки пока не обнаружены, передает ТАСС.



Задержанным оказался 56-летний Сезар Сайок, пишет Heavy.com. С марта 2016 года он состоит в Республиканской партии, лидером которой является действующий президент Дональд Трамп.



В прессе появились фотографии фургона, конфискованного у Сайока. Автомобиль подозреваемого буквально оклеен изображениями Трампа.



Сайоку уже предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, передает "Интерфакс". Ему грозит до 58 лет тюрьмы, сообщил в пятницу генпрокурор США Джефф Сешнс.



"Сегодня ему (задержанному - ИФ) были предъявлены федеральные обвинения по пяти статьям... По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет тюремного заключения", - заявил генпрокурор на пресс-конференции.



Эти обвинения включают "перевозку взрывоопасных веществ, незаконную отправку взрывоопасных веществ по почте, угрозу в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих", уточнил генпрокурор.



"Я хочу всем напомнить, что подозреваемый по этому делу как и в любом другом деле остается невиновным, пока его вина не будет доказана", - подчеркнул Сешнс.



Президент Дональд Трамп, комментируя в пятницу в Белом доме задержание подозреваемого, подчеркнул, что "не допустит политического насилия" и "полон решимости остановить это".



"Подобные действия омерзительны, и им нет места в нашей стране", - заявил Трамп, имея в виду рассылку посылок с бомбами. Он заверил, что все подозреваемые будут "наказаны по всей строгости закона" и призвал американцев объединиться перед общей угрозой.



Силовики объявили, что вскоре последуют еще несколько арестов.



На страничке в LinkedIn Сайок написал, что его дедушка полковник Балтазар Зук Сайок был мастером боевых искусств, который разработал свой собственный стиль, применявшийся в борьбе с филиппинскими коммунистами. Про себя Сезар Сайок написал, что является хореографом мужской стриптиз-труппы, а также учится на ветеринара. По словам Сайока, он мечтает лечить лошадей.



В 1991 году Сайока неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. Тогда же его приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу. Спустя три года Сайока обвинила в домашнем насилии его мать.



В 2002 году Сезар был обвинен в создании угрозы взрыва в округе Майами-Дейд и приговорен к одному году лишения свободы условно. Спустя два года его вновь судили за незаконный оборот запрещенных веществ (Сайок торговал стероидами), мошенничество с налоговыми декларациями и подделку водительских прав. На этот раз ему назначили 1,5 года испытательного срока.



В 2013 году Сайока уличили в краже, а год спустя осудили условно. Тогда же, в 2014-ом, Сезар после очередной кражи получил 30 дней тюрьмы. Еще два эпизода краж с его участием относятся к 1992 и 2015 годам.



В последние годы рецидивист Сезар Сайок стал политическим активистом, который поддерживал Трампа.



Как ранее сообщалось, 24 октября посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, экс-президенту США Бараку Обаме и его жене Мишель, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, миллиардеру и филантропу Джорджу Соросу, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала CNN. Большинство посылок удалось перехватить еще в процессе доставки.



В ФБР эти посылки назвали потенциально опасными. Однако, по некоторым данным, взорваться они не могли из-за отсутствия детонаторов. Также предполагается, что бомбы были собраны по инструкции из интернета.



25 октября утром ФБР подтвердило факт перехвата трех новых посылок со взрывчаткой, две из которых были адресованы бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и одна - актеру Роберту Де Ниро, который известен как ярый критик президента США Дональда Трампа. Также подозрительные посылки были отправлены экс-директору национальной разведки США Джеймсу Клепперу, конгрессвумен Максин Уотерс, сенатору Кори Букеру, конгрессвумен Дебби Вассерман-Шульц.



Трамп в связи с произошедшим призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков в преддверии выборов. "СМИ тоже должны проявить ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные и зачастую ложные нападки в своих материалах", - сказал он.



Стремление президента обвинить в росте террористической угрозы прессу вызвало волну критики. "В Белом доме имеет место неполное понимание серьезности продолжающихся атак на СМИ. Президент и в особенности пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс должны осознавать, что слова имеют значение. До сих пор они не демонстрировали, что понимают это", - сказал президент телекомпании CNN Джефф Закер.



А сын финансиста Джорджа Сороса Александер Сорос опубликовал статью "Ненависть пожирает нас", в которой связал рассылку взрывных устройств в США с нагнетанием ненависти в американском обществе, начатом во время предвыборной гонки Дональда Трампа в 2016 году.



"[Злой] джинн был выпущен из бутылки, чтобы загнать его обратно, могут потребоваться поколения. И все это не ограничивается Соединенными Штатами", - полагает Александер Сорос.



В последние годы его отец не раз подвергался нападкам со стороны популистов и республиканцев. Инвестор венгерского происхождения Джордж Сорос активно поддерживает либерализм и политиков-демократов. Недоброжелатели также обвиняют Сороса в том, что якобы именно на его деньги организуются массовые протесты против политики Дональда Трампа.