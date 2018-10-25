 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индусские рабовладельцы обещают повысить зарплатку Казметаллургам
11:24 27.10.2018

АрселорМиттал Темиртау увеличит зарплату работникам с 1 января 2019 года
Повышение коснется всех структурных подразделений "АрселорМиттал Темиртау", а также дочерних компаний.

АО "АрселорМиттал Темиртау" в числе первых из крупных промышленных предприятий поддержало инициативу Президента страны о повышении заработной платы, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2019 года тарифы и оклады работников компании будут увеличены на 8-10%. Кроме того, в соответствии с коллективным договором заработная плата работников компании будет проиндексирована на 50% от уровня инфляции 2018 года.

- Вы знаете, что наш Президент объявил о повышении минимальной заработной платы по всему Казахстану с 1 января 2019 года. Мы гордимся тем, что Нурсултан Назарбаев был металлургом и начинал трудовую деятельность на нашем комбинате. Мы стали одними из первых, кто поддержал инициативу Главы государства о повышении минимальной заработной платы. Это решение было принято коллективно, - заявил генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон.

Повышение коснется всех структурных подразделений "АрселорМиттал Темиртау", а также дочерних компаний.

Кроме того, в первом квартале 2019 года компания обещает выплатить 13-ю зарплату, в зависимости от производственных результатов.

Парамжит Калон уточнил, что новая минимальная зарплата в АО "АрселорМиттал Темиртау" с 1 января 2019 года с учетом отраслевого коэффициента составит более 77 000 тенге для работающих во вредных условиях.

Источник - zakon.kz
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