Кто кого "обул"? "РусГидро" и КырПравительство договариваются об аудите

13:02 27.10.2018

Правительство Кыргызстана обсуждает с "РусГидро" проведение аудита по Верхненарынскому каскаду. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов во время заседания Жогорку Кенеша в четверг.



Депутат Азизбек Турсунбаев поинтересовался, на каком этапе судебное разбирательство по Верхненарынскому каскаду.



К. Боронов ответил, что последний раз стороны обсуждали вопрос в рамках межправительственной комиссии. С "РусГидро" обсуждали, как погасить долг.



"Надо проводить международный аудит. Этот вопрос на обсуждении", - сказал Кубатбек Боронов.



Несмотря на то, что с "РусГидро" вопрос не урегулирован, правительство Кыргызстана надеется найти инвесторов для возобновления строительства каскада.



Напомним, Кыргызстан и Россия в 2012 году подписали соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхненарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро". В 2016 году правительство Кыргызстана в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о совместной реализации этих двух проектов. Позже "РусГидро" обратилось с иском в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 млн, уже затраченных на строительство Верхненарынского каскада ГЭС.