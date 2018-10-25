Гусские гусских не обманывают... Кремль и соотечественники, - Д.Кленский

13:04 27.10.2018 "РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!" ВСЕХ?



О последствиях выжидательной политики Москвы в отношении своих соотечественников за рубежом



Недавно в пресс-центре Sputnik Эстония состоялся видео-мост с участием директора Департамента информации и печати МИД РФ с Марией Захаровой. Журналисты Грузии, Молдовы и Эстонии задавали ей волнующие их страны вопросы.



Ответы Марии Захаровой, как и вообще, заявления многих ее коллег-чиновников, а также выступления российских политиков, пронизывали известный девиз: "Россия своих не бросает!" Но, думаю, многие активные соотечественники, в том числе и в Эстонии, не согласятся с тем, что этот девиз реализуется в полной мере. И вот тому свежее подтверждение. За несколько дней до видео-моста портал Российской ассоциации прибалтийских исследований baltstudies.ru сослался на новость портала Baltnews.ee о вручении верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и новый посол Эстонии в России. Вот что, в частности, сказал Президент РФ Владимир Путин: "В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников, и мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека".



МИДовский "Плач Ярославны"



Эти слова Владимира Путина прокомментировал Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич: "Россия готова сотрудничать с Эстонской Республикой на основе уважения интересов друг друга, и рассчитывает на соблюдение прав соотечественников в Эстонии… подобная позиция – единственно возможная". И неожиданно продолжил: "Существует стандартное дипломатическое уравнение, при котором заведомо более сильное государство по многовековой дипломатической традиции должно с каким-то пониманием и смирением относиться к выходкам государства маленького и откровенно враждебного. Если Россия займет позицию активного противостояния Эстонской Республике, нам скажут, что мы неадекватно выбираем себе противников и привязываемся к Эстонии, которая по размерам равна одному крупному району Санкт-Петербурга". И завершил: "Другое дело, что применительно к Эстонской Республике эти ожидания никогда не оправдываются. Но, как говорится, надежда умирает последней".



Странная позиция. Зачем ждать того, что никогда не сбудется? И зачем лишний раз и походя (да и к месту ли?) намекать страдающему комплексами национальной неполноценности соседу на его карликовость? То есть, в силу сказанного Межевичем можно утверждать, что Россия вынуждена, если и не закрывать глаза на признаваемую ею дискриминацию русского и русскоязычного населения Эстонии, то не реагировать на это радикально. В таком случае русские и русскоязычные признаются заложниками ситуации.



И то верно, что к этому привела политика Ельцина-Козырева в первой половине 90-х годов прошлого века. Впрочем, и в этом веке она аморфна. Время от времени представители МИД России (на телемосту и Мария Захарова) обращают внимание общественности и СМИ на дискриминацию в странах Прибалтики национальных меньшинств, в частности русских. Сигналы направляются и в международные структуры – ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЕС – причем каждый раз в форме просьбы обратить на проблему серьезное внимание. Будто "там" ничего не знают. Знают!



Выходит основной формой реагирования на дискриминацию по этническому признаку осталось лишь напоминание Западу, что надо "обращать внимание" на вопиющие нарушения прав русского и русскоязычного населения. Это напоминает вызывавшее в свое время смех и иронию "сто первое предупреждение Китая", когда у него были испорчены отношения с СССР.



Выходит, что лозунг "Россия своих не бросает!" все чаще воспринимается, как декларативный. У обывателя складывается мнение, что Россия ведет себя беспомощно, как христосик, а потому с годами невольно смиришься с положением, которое можно назвать и "духовный концлагерь". И русское и русскоязычное население Эстонии (Прибалтики) так и делает. Но взамен оно вынуждено мириться с массовым ущемлением своих прав. Ибо борьбу за их соблюдение внутри Эстонии последовательно и жестко нейтрализуют СМИ, охранка и этнократия, проповедующая идеологию моноэтнизма. Это зафиксировано и в Конституции национального государства.



Мягкотелая "мягкая сила" РФ



Если же смотреть на проблему конкретно и шире, то уже удручают негативные последствия снисходительности и терпеливого ожидания, пока этнократы переболеют ультранационализмом.



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Причем не только в Прибалтике.



Та же Украина становится второй Польшей – форпостом русофобии Запада, а для России – еще и реальной военной и даже экзистенциальной угрозой, если за дело открыто возьмется коллективный Запад во главе с США. Пусть вынужденная (кто бы объяснил почему?), но политика РФ в отношении Донецкой и Луганской республик на Донбассе, их непризнание, так или иначе, привела за четыре с половиной года к гибели более 10 тысяч мирных жителей, кстати, представителей Русского мира. И что звучит зловеще, к нацификации Украины.



Еще. Россия была безучастна к тому, что журналистов российского ИА REGNUM, которых на более чем год, пока шло следствие, лишили свободы и признали-таки виновными за критику проникающей в Республику Беларусь майданной заразы.



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И в Эстонии.



Федеральный закон о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом предполагает защиту их прав и интересов Координационными советами российских соотечествеников за рубежами РФ, причем в рамках местного законодательства. Это по определению носит политический (но и законный!) характер. Увы, такой Совет в Эстонии давно действует из принципа, только бы не вызвать недовольство эстонской этнократии, которая давно перешла красную черту в ущемлении прав "инородцев". Есть все основания считать, что добро на такую угодливость КСРСЭ поступает и из Москвы.



На высоком уровне в России обещали учесть и озабоченность соотечественников по поводу удушения в Эстонии образования на русском языке. Было обещано реализовать пять вариантов школы с русским языком обучения за рубежом. На этом все и закончилось, а конец русской школы стал реальным.



Причем власти Эстонии действуют иезуитски. Они стали активно уничтожать образование на русском языке десять лет назад – сразу после "Бронзовых ночей", когда гестаповской расправой протестовавших сносу памятника Солдату-освободителю Таллина от немецко-фашистской оккупации запугали все население, после чего объявили о переводе обучения в русских гимназиях на эстонском (60%) и русском (40%) языках. По закону такое соотношение отменяет понятие "русская школа".



Ее развал приобрел необратимый характер, так как эстонцы, как раз реально и, увы, оправданно терпеливые, зачищают "русское поле" Эстонии. Они не спешат, так как предъявят свой козырь, когда (а это еще несколько лет) обнаружится нехватка учителей школ и гимназий, воспитателей детсадов, преподавателей иных русскоязычных образовательных структур. Это запрограммировано – Таллин давно и сознательно не готовит педагогов с русским языком обучения. И когда наступит кадровый коллапс, то русские дети вынуждены будут поступать учиться в эстоноязычные учебные заведения. То есть сегодня уже ясно, что образование на русском языке обречено в Эстонии на вымирание.



А следствие этого – эстонизация, ассимиляция и вестернизация. Чего удивляться, что уже и число русских и русскоязычных русофобов в Эстонии (в том числе журналистов) растет из года в год. И что, к этому призывает Николай Межевич относиться терпеливо и снисходительно?



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И в России.



Свидетельством снижения внимания России, российской общественности и даже политологов и политиков к неумолимому крушению Русского мира в Прибалтике говорит и оценка недавней победы партии "Согласие" в Латвии. Ее возглавляет мэр Риги Нил(с) Ушаков(с), который давно сменил курс защиты русского и русскоязычного населения на ее имитацию. Такая ширма создана для Запада, чтобы создать иллюзию реального русского представительства во власти.



Поразительно, но победу "Согласия" в России восприняли, как победу пророссийской партии, которая такой давно не является, как и ее полная аналогия в Эстонии – Центристская партия. Эти политические силы помимо словесной защиты прав русских и русскоязычных жителей при молчаливом согласии с их дискриминацией государством, заявляют о согласии разместить на территориях своих стран американские ракеты "Пэтриот", требуют возвращения Украине Крыма, настаивают на продолжении санкций против России. На вопрос ("Отчего же их поддерживает русский и русскоязычный электорат?") есть простой ответ, который может быть неожиданным в России: "В силу полной безнадеги от бессилия сопротивляться русофобии и дискриминации исходят из житейской мудрости – из всех зол выбирают меньшее".



*



Вялая, порой – никакая политика России (чем бы ее не объясняли, и причины которой общественности чаще всего неведомы) в отношении бывших союзных республик показывает, как пагубно сказавшись на одной из них, она дает "метастазы" в другой.



Показателен пример с расколом православия на Украине. В Эстонии помнят, как в 90-е годы Московский Патриархат Русской Православной Церкви был вынужден отстаивать право местной Эстонской православной Церкви Московского Патриарха на ее юридическое признание Эстонским государством. Оно считало, что право на существование имеет только Церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата. Согласие местным православным на такое духовное окормление около ста лет назад дал Патриарх Московский и всея Руси Тихон в виду развала Российской империи. С приходом в 1940 году советской власти эстонские православные приходы добровольно, то есть в полном соответствии с канонами, вернулись под крыло Русской Православной Церкви (РПЦ). А с восстановлением независимости Эстонии в 1991 году началась катавасия, на которую очень похож церковный раскол на Украине.



Происшедшее тут имеет прямое отношение к компромиссу Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В этом смысле, к сожалению, он был выходцем из Эстонии, и захотел удовлетворить всех сразу и согласился на существование в Эстонии двух Православных Церквей. Одна стала ориентироваться на Московский Патриархат, другая – на Константинопольский Патриархат. Такой, невыгодный для РПЦ компромисс, не только лишил приходы, признавшие Московский Патриархат, всей своей довоенной недвижимости. Он создал прецедент – был нарушен принцип: во избежание прозелитизма на одной канонической территории может быть только одна Православная Церковь.



Этим и воспользовались в Киеве, Стамбуле и Вашингтоне. Теперь минимальная угроза для православных Украины: существование у них двух Церквей – Московского и Константинопольского Патриархатов. Увы, мы имеем печальный пример именно такого отношения, которое предлагает и Николай Межевич: "по многовековой дипломатической традиции должно с каким-то пониманием и смирением относиться к выходкам" маленьких, но злобных врагов-русофобов. Вот и приехали!



Убытки в ожидании выгоды?



Дискриминация по этническому признаку в Прибалтике не рассасывается, а русофобия только нарастает и звереет. Если сохранится выжидательная политика Москвы в отношении своих соотечественников за рубежом и, возможно, она, по мнению руководства страны, даже стратегически оправдана и в перспективе принесет России дивиденды, то все же возникают сомнения, что еще раньше окончательно девальвируется лозунг "Россия своих не бросает!", ослабнут духовные скрепы Русского мира. Есть ли убежденность, что выгод от выжидательной тактики и стратегии Москвы относительно бедствия российских соотечественников за рубежом можно просто не дождаться, так как раньше из-за такой политики могут наступить катастрофические последствия для Русского мира? А может и России.



Димитрий Кленский

Таллин, 24 октября 2018 года Источник - iarex.ru

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