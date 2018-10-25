Робота из жидкого металла создали ученые из Китая

13:07 27.10.2018

"Группа ученых под руководством профессора Сучжоу Ли Сянпенга разработала робота из жидкого металла. По словам исследователей, на разработку уникальной машины их вдохновил герой T-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный день". Ученых заинтересовала способность робота-злодея менять форму", - говорится в сообщении со ссылкой на SCMP в субботу.



Как уточняется, китайское изобретение состоит из трех деталей: батарейки, пластикового колеса и капель сплава жидкого металла на основе галлия.



Отмечается, что "мягкий робот" может проникать под двери или проскальзывать в места, недоступные для человека. Ученые надеются, что эта способность позволит спасать человеческие жизни.