 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Настоящая война начинается вдруг. Зачем США готовятся к войне с Россией, если в ней нельзя победить? - А.Халдей
13:08 27.10.2018

Настоящая война начинается вдруг
зачем США готовятся к войне с Россией, если в ней нельзя победить?

Александр Халдей

Пресса в последнее время не раз отмечала, что в результате опроса военнослужащих США выяснилось, что 40% из них уверены, что в 2019 году их страна ввяжется в глобальную войну. В прошлом году таких было всего 5%. Скачок числа сагитированных объясняют идеологической накачкой личного состава, который якобы готовят к войне. И президент США, и Пентагон говорят о необходимости быть готовыми к военному конфликту с главными врагами - Китаем и Россией. И потому генералы говорят своим солдатам, особенно перебрасываемым в Западную Европу, что они уверены, что война на пороге.

Такая риторика сопровождается объявлением о выходе США из договоров ОСВ-III и РСМД. Растут бюджеты предприятий американского ВПК. Ужесточается риторика американского руководства, в ответ ей из России прямым текстом говорят, что если что, то "партнеры" даже раскаяться не успеют, как просто сдохнут. Кажется - все, мир пришел к своему концу. Пропаганда вовлекает огромные массы в водоворот страстей и люди верят, что не сегодня, так завтра в мире выключат свет. Кажется, элиты обезумели и готовы умереть сами, чтобы только убить противников.

На самом деле, разумеется, эта риторика остается риторикой, средством политического давления на соперников. За десятилетия после холодной войны конфигурация сил в мире устарела и никого не сдерживает. Россия кует свои ракеты, не оглядываясь на договоры, так как баланс сил этого требует. США не особо волновались по этому поводу, но теперь они хотят восстановить свое покачнувшееся опережение и решили выйти из договоров. Мы, естественно, хотим им не дать этого сделать и задержать в невыгодном для них и выгодном для нас положении, и потому на весь мир возмущаемся, понимая, что в военном плане это ничего не даст, а в пропагандистском тут возможны какие-то временные выигранные очки.

На самом деле сумма сил России и Китая опрокидывает баланс силы США и Европы, и поэтому, не рассчитывая на Европу, США сами начинают наращивать силовое плечо. Однако делается это исключительно в переговорных целях. Наращивание вооружений США позволяет вести переговоры и с Россией, и с Китаем, и с Европой с позиции силы. Должны возникнуть новые пропорции. Когда они возникнут, и в мире будет новый баланс сил, вновь начнутся переговоры о фиксации положения на какой-то срок. Тогда появятся новые соглашения об ограничении каких-то видов вооружения. Опять заговорят об ограничении и даже об уничтожении каких то классов ракет. Но перед этим все степени свободы в новом продвижении вперед должны быть выбраны.

"Стой здесь и жди. Когда начну - не скажу. Настоящая война начинается вдруг." (Убить дракона, Е.Шварц). Это позиция США и нет надобности думать, что она будет другой. Если война и начнется, то о ней не станут предупреждать заранее. Принцип внезапности блицкрига никто не отменял.

Но Китай и Россия помнят: "Лучший способ избавиться от драконов - это иметь своего собственного". "Драконы" России и Китая уничтожат "дракона" США, если ударят вместе. Если же с США сразится кто-то один, то оставшийся непременно добьет то, что от США останется. Давать им возможность снова встать на крыло никто не будет. Из НАТО за США никто мстить не станет - Европа невероятно труслива перед лицом ядерного столкновения. Умирать за США - не цель Европы. США понимают такую перспективу и войну реально не начнут. Однако поторговаться за новые условия мира они смогут.

А чтобы торг шел более гладко, цены повысят в три раза и начнут сильную рекламную кампанию. Частью которой являются объявления на весь мир о том, что американские солдаты готовы морально начать драку. Задача - запугать и надавить. Вдруг получится! Получается плохо - Россия пообещала, что надежды нет - уходя с планеты Земля, мы непременно прихватим с собой "дорогих партнеров". И не важно, где мы окажемся - в раю или в аду. Как говорила известная рекламная формула: "В любом месте веселее вместе". Пока такая перспектива американцам не нравится. Но другой не будет никогда. Поэтому за мир во всем мире, пока в России и Китае есть стратегические ядерные силы, можно быть спокойным.

Источник - Завтра
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