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Саммит четырех: в Стамбуле пройдет встреча по урегулированию в Сирии
13:11 27.10.2018

Кирилл Гулов

Лидеры России, Турции, Франции и Германии 27 октября соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить вопросы сирийского урегулирования. В бывшей столице Османской империи столкнутся несколько видений будущего арабской республики, которая продолжает свою многолетнюю борьбу за целостность и сохранение суверенитета, находясь под жестким давлением со стороны стран Евроатлантики. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главной темой в повестке дня должны стать создание конституционной комиссии в Сирии и обсуждение российско-турецкого соглашения в Сочи. В МИД Франции "Известиям" заявили, что надеются на дальнейшее сотрудничество между представителями "малой группы" и "астанинского формата". А в Дамаске считают, что саммит положит начало снятию санкций ЕС против страны, заявили "Известиям" в Народном собрании Сирии.

О чем будут говорить

Как рассказал накануне саммита пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, в повестке стоит детальное обсуждение ситуации в Сирии с особым акцентом на реализацию сочинских договоренностей по Идлибу и процесс политического урегулирования. В пресс-службе президента России отметили, что на стамбульской встрече тем не менее предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Помимо этого, российский президент проведет двустороннюю встречу с турецким коллегой.

Заместитель пресс-секретаря немецкого кабмина Мартина Фитц также объявила, что в повестку включено обсуждение российско-турецкого плана по Идлибу. Помимо этого, Франция и Германия намерены поднять вопрос скорейшего создания сирийской конституционной комиссии как одного из столпов политического урегулирования кризиса. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе МИД Франции, Париж "рассчитывает на поддержку со стороны России и стран - гарантов "астанинского процесса" в вопросе созыва этой комиссии". Там подтвердили желание французской стороны создать условия для совместной работы двух групп сирийского урегулирования.

Различия в подходах

27 октября пройдет встреча представителей двух основных форматов сирийского урегулирования, у которых имеется различный взгляд на будущее устройство САР. Германия и Франция, входящие в "малую группу", представляют непримиримую позицию по вопросу восстановления разрушенной в ходе почти восьмилетнего конфликта инфраструктуры страны.

Германия стоит на том, что финансирование может осуществляться только в случае успеха процесса политического перехода власти, который основан на резолюции Совета безопасности 2254. Сопредседатель комитета бундестага от партии "Левые" Штефан Либих заявил "Известиям", что ФРГ в итоге непременно будет участвовать в восстановлении арабской республики.

- Я уверен, что германское правительство, как только закончится война и все стороны придут к соглашению, сделает все возможное для восстановления Сирии финансово и в структурном плане, - заявил немецкий парламентарий.

Мнение Елисейского дворца в целом схожее с ведомством федерального канцлера и исходит из необходимости всеобъемлющего политического перехода. Тем не менее у Парижа особые отношения к войне в Сирии, которая не так уж и давно была французской подмандатной территорией.

Франция - активный участник международной антиигиловской коалиции (ИГИЛ - организация, запрещенная в России. - "Известия"). В последнее время Пятая республика значительно увеличила свою наземную группировку в районах восточнее реки Евфрат. По заявлению министра иностранных дел САР с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Сирии расположено более тысячи французских военнослужащих.

Реджеп Эрдоган как президент страны, стремящейся к региональному лидерству, с самого начала кризиса у своего южного соседа вел себя активно на сирийском фронте. Анкара - бессменный участник встреч "астанинского формата", и в целом позиция Эрдогана и лидеров России и Ирана была консолидирована. Разночтения возникли только на последнем саммите в Тегеране, где турецкий президент отказался принимать силовой метод за основу решения проблемы единственной оставшейся зоны деэскалации - Идлиба. Теперь турецкий лидер решил стать связующим звеном между двумя группами стран.

Российская позиция отличается от взглядов западных коллег в первую очередь в вопросе очередности процесса политического перехода власти и решения гуманитарных проблем страны. Россия не просто поддерживает создание конституционной комиссии, она стала ее инициатором, созвав в начале 2018 года Конгресс народов Сирии, который прошел в Сочи. Москва полагает, что незавершившийся процесс политического перехода не может препятствовать как процессу возвращения беженцев в свои дома, так и восстановлению необходимой инфраструктуры. Тем не менее Россия не может восстановить разрушенную страну в одиночку и прилагает значительные усилия, чтобы привлечь другие страны к этому процессу.

Сирийский взгляд на Стамбул

Несмотря на то что САР не будет напрямую участвовать в переговорах в Стамбуле, сирийские официальные лица, безусловно, держат руку на пульсе и высказывают свои предположения и ожидания от субботней встречи.

Одним из главных итогов саммита может стать изоляция Соединенных Штатов в их видении решения вопросов сирийского урегулирования, сообщил "Известиям" член комитета Народного совета Сирии по международным делам от правящей партии БААС Алан Бакер. Парламентарий также возложил надежду на скорое снятие европейскими государствами санкций в отношении САР.

- Вовлеченность Франции и Германии в качестве участников этого саммита сыграет для них положительную роль. Мы уверены, что тот факт, что союзники США работают напрямую с Россией, позволит оказать давление на Вашингтон, и это станет основным итогом саммита. Мы также надеемся, что во время встречи будет поставлен вопрос одностороннего снятия Францией санкций. Москва как раз ранее рекомендовала странам ЕС это сделать, - заявил политик.

Руководитель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль также в положительном ключе отозвался о контактах представителей двух групп сирийского урегулирования. Он заявил "Известиям", что политические переговоры между ними поспособствуют выработке общих решений, даже несмотря на имеющиеся на данный момент противоречия.

- Между "астанинской тройкой" и "малой группой" есть очень принципиальные разногласия в подходах и видении решения кризиса. Надо эти разногласия между двумя группами уладить, - отметил Кадри Джамиль. - По сути, самая влиятельная группа - астанинская, но даже она не может решить все вопросы. Нужно обсуждать со всеми сторонами, которые претендуют на то, чтобы играть роль в урегулировании сирийского конфликта. Мы можем только приветствовать всяческий диалог между разными сторонами, потому что это открывает пути для преодоления разногласий.

Путь в Стамбул

Впервые о намерении провести саммит с участием России, Германии и Франции заявил в конце июля турецкий президент Реджеп Эрдоган. Но той встрече помешал нерешенный вопрос военной операции ВС САР в Идлибе. В этот день Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани встретились не в Стамбуле, а в Тегеране в "астанинском формате". Позднее в Сочи Владимир Путин и его турецкий коллега подписали обширный план урегулирования в Идлибе, что открыло возможность провести встречу с лидерами двух ведущих стран Евросоюза. Впоследствии, когда мирный план по решению идлибского вопроса начал воплощаться, свое участие подтвердили Ангела Меркель и Эмануэль Макрон.

Источник - Известия
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