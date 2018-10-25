Распустить гетто. Что заставляет подростков идти на страшные преступления, - Э.Лимонов

13:12 27.10.2018

Распустить гетто

что заставляет подростков идти на страшные преступления



Эдуард Лимонов



Если поверить в исключительно школьное происхождение атаки "керченского стрелка", то возникает вот какое глобальное понимание природы школьной агрессии, во всех странах мира (включая и ее родину- страну происхождения- Соединенные Штаты Америки).



Зададим себе вначале несколько вопросов. Кто такие черные рыцари "школьной" агрессии? Ее отрицательные герои?



Ответ прост, и не вызывает сомнений. Это подростки. В возрасте от 14 примерно лет до 17 или 18 лет. Исключительно именно в этом возрасте. Проверьте по статистике.



Загнанные в гетто школ и колледжей, некоторые из них внезапно взрываются, обращая свою ненависть против ближайшего своего окружения, а это соученики и преподаватели.



Ответив себе на предварительные вопросы, вдруг приходишь к выводу, которого не ожидал.



Вначале в виде сомнения общепринятым объяснением проблемы. Что может быть виновны не отдельные бракованные подростки, но сам климат школ и колледжей - этих пенитенциарных гетто?



Тогда следует понимать их смертоубийственные эскапады прямолинейно. Атака на школу - это атака на школу. В прямом смысле - только так и нужно понимать.



Атака подростков на ненавистное им место и на ненавистных людей. На то место и тех людей, где их мучают, не дают быть самими собой.



Ведь что по сути получается? По сути взрослые уже особи, способные на борьбу за себя и нанесение вреда обидчикам, они вынуждены изламывать свои характеры, свою сущность во имя общественной возрастной дисциплины, вынуждены подламываться под детей, жить детской жизнью ("кака-пипи, я послушно пополз в угол, реагируя на суровое замечание"). Мучительно же им!



Большинству не мучительно, большинство покорно существует как заставляют существовать взрослые. Но атак на школу все больше в мире, начавшись в самом современном государстве мира в Соединенных Штатах Америки, школьные убийства расползаются по миру.



У них же набухает стресс, стрессы, раздражение, ненависть, у этих бедолаг…



Лучшее что можно сделать, чтобы не было бы всех этих "Columbine -стрелков" и "керченских стрелков" - это разумно освободить подростков от мучительной роли навязанной им обществом, от роли детей.



Декларировать их взрослыми, дать им права быть взрослыми когда они уже естественным образом превратились из детей в подростков.



Выпускать подростков из школ следует по достижении четырнадцать лет, вот реальная панацея от школьной агрессии. Распустить гетто, пусть их обитатели рассредоточатся среди других возрастов.



Тут уместно будет вспомнить еще об одном безусловно неудачном и опасном пенитенциарном заведении европейской цивилизации, а именно о спецтюрьмах для малолеток. Именно в спецтюрьмах (или в спецотделениях для малолеток в тюрьмах) кипят страсти и процветают преступные извращения, пройдя ад тюрем для "малолеток" попадая наконец во взрослые тюрьмы, парни реально оживают и отдыхают.



Запирать подростков с подростками, где они живут в климате, ну честно скажем, "людоедства" - недостойно человечества.



Никто еще не догадался назвать насильственное содержание уже фактически взрослых особей в детском возрасте преступлением, так вот я называю.



Я утверждаю, что это закрытый климат учебных заведений для подростков, где содержатся подростки, создает и ожесточение, и агрессию. Виновны не взрывные индивидуумы, но сам принцип насильственного содержания уже взрослых людей в состоянии детства.



Человек в подростковом возрасте подвержен влиянию смерти не в меньшей степени чем влиянию жизни, и с трудом балансирует между жизнью и смертью…



Почему ранее таких преступлений не существовало? Потому что окружающая жизнь не способствовала раннему взрослению детей буржуазии. (Дети рабочих созревали раньше и были рассредоточены в других возрастах. Да и системы всеобщего обязательного образования, вспомним, не существовало).



Я полагаю, что правильно нашел причину. Возраст зрелости должен наступать в 14 лет вручением молодому человеку реального аттестата зрелости, дающего ему право на работу, права вступать в брак и права участвовать в политической жизни страны, участвуя в свободных выборах всех уровней.



Давно пора усовершенствовать социально-воспитательную систему человечества.



Поправка к ней назрела. Освободите подростков от школы, освободите от насильственного состояния детства.



Они пойдут в новую взрослую жизнь веселые и счастливые. Им станут доступны секс, счастье секса, счастье труда и наслаждение политической жизнью. Им многое станет можно. Сейчас же им, напротив, многое нельзя.



И если покорные подростки привычно покоряются власти взрослых еще на три-четыре года, то непокорные вырождаются в убийц.



Нет, вы подумайте-подумайте прежде чем отвергать мое предложение.



После седьмого класса школы в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м или в колледже обучение бессмысленно идет по второму кругу. Обучение превращается в эти годы в угнетение, бессмысленное и жестокое.