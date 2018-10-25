 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прекрасные заложницы: самый толерантный конкурс погряз в политике
13:16 27.10.2018

Почему красота не спасает современный мир

Этери Чаландзия

В мире красоты опять скандал. Ливанка Сальва Акар приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Земля", но на ровном месте внезапно вылетела за месяц до финала. Что натворила девушка? Украла корону? Поправилась на 40 килограммов? Обманула жюри? Оказалась замужней матерью троих детей? Шпионкой? Инопланетным захватчиком? Переодетым мужиком или трансгендером? Нет. Она сфотографировалась с другой конкурсанткой, Даной Зрейк. "Известия" выясняли, почему красота больше не спасает современный мир от зла.

Обычное фото двух обнимающихся на камеру красоток. Одна проблема: ливанка сфотографировалась, о, ужас, с израильтянкой. Обе растопырили пальчики в жесте "виктория", и для одной из них все закончилось скандальным поражением и провалом.

Возможно, девушка так растерялась, что продолжила тему абсурда своими оправданиями, дескать, была без контактных линз, не видела, с кем обнимаюсь. Со мной заговорили по-арабски, не просчитала подвоха. Но это тот случай, когда, и правда, лучше промолчать, чем так глупо подставляться. Возможная подслеповатость Сальвы никак не тронула сердца организаторов ливанского этапа конкурса. Они тут же напомнили СМИ, что категорически не поддерживают отношения с Израилем, и отобрали титул у своей красотки.

То, что между двумя соседними странами с общей границей в 81 км отсутствуют дипломатические отношения, не секрет. Израиль считает Ливан "враждебным государством". И со времен первой арабо-израильской войны обе страны находятся в перманентно напряженных отношениях. Но речь сейчас не о конфликте, земле, нефти и вечно хлопающих окнах Овертона, а о конкурсе красоты в XXI веке.

Вообще, если идти до конца в логике абсурда международного политического конфликта на подиуме, придется задаться вопросом: как вообще представительницы двух стран оказались на Филиппинах? Разве не надо было, едва узнав о возможном присутствии врага на сцене, отказаться от самого факта участия в конкурсе? Или как? Принимать участие, в принципе, можно, но сидеть за одним столом, жить в одном отеле и фотографироваться вместе - ни-ни?

Только увидела шлейф врага в коридоре, сразу вспоминаешь политическую повестку и бескомпромиссно устремляешься в противоположном направлении или делаешь лицо кирпичом и презрительно поджимаешь губы? А если тебя на этапе вечерних платьев или купальников обойдет представительница враждебного государства? Это же международный конфликт в зоне бикини. Везде подтекст и потенциальная опасность.

В Instagram под тем скандальным снимком с обнимающимися девушками написали пост в поддержку Сальвы Акар и упрекнули организаторов, что, дескать, конкурсантку бросили в одиночестве расхлебывать непростую ситуацию и вообще не проинструктировали должным образом перед началом конкурса. А как именно ее должны были инструктировать? Что, вот именно об этом и предупреждать: протри линзы и смотри, с кем обнимаешься? С этими можно, а вот с этими ни в коем случае?

Но тогда все вообще переворачивается с ног на голову. Двухметровые девушки с самыми красивыми в мире фигурами и улыбками только и делают, что твердят со сцен всех этих конкурсов о мире во всем мире. Это обязательная часть программы, без нее никуда, ни одна красавица не сможет и мечтать о короне, если не заявит публично, что ночей не спит и только и делает, что желает изменить мир к лучшему, прекратить все войны и накормить всех страждущих планеты. Красота только тогда легитимна, когда работает на правое дело, в противном случае это пронырливое зло, которое протащило свои длинные ноги в индустрию мира, добра и света.

С самими конкурсами все понятно. Возможно, они до сих пор не вышли из моды только потому, что там крутятся слишком большие деньги и просто так прекратить эти условные поединки роскошных женщин - амбассадоров красоты и добродетели - не сможет никто. Все догадываются, что все всегда не так просто под красными ковровыми дорожками, но девушки, и правда, хороши, а миру нужны красота и интрига.

Но когда на конкурсе "Мисс Земля" вспыхивает скандал из-за того, что кто-то с кем-то не тем рядом постоял, обнажается весь абсурд изнанки мероприятия, приправленный политическим подтекстом.

Известен вопиющий случай времен Первой мировой войны, так называемое Рождественское перемирие, когда в канун праздника офицеры по обе стороны фронта начали выкрикивать приказы "не стрелять!" на языке врага. Тогда, зимой 1914 года, британцы и немцы договорились о прекращении боевых действий, готовились к рождественскому ужину, а потом солдаты начали вместе, не разбирая, где свой и чужой, хоронить убитых. Передавали друг другу лопаты, молились над могилами, делились табаком и выпивкой, а потом все окончательно перемешались - и вчерашние враги обнимались, фотографировались, дарили друг другу какие-то сувениры и даже сыграли футбольный матч, в котором никто не вел счета.

До Нового года фронт протяженностью 500 миль жил совершенно фантасмагорической жизнью, и позже, когда рождественская сказка закончилась, офицерам под угрозой трибунала приходилось заставлять солдат стрелять в сторону врага. Понятное дело, что после того, как все вместе строили планы на мирную жизнь, желали друг другу "безопасной войны" и показывали фотокарточки детей и жен, образ врага потерял свою силу и палить из окопа в такого же, как ты, стало совсем невыносимо.

До всех дошло, что политические интриги высоких кабинетов власти в очередной раз стравили тех, кто по обе стороны фронта хотел, в принципе, одного и того же. Того самого "мира во всем мире", о котором твердят и лживые политиканы со своих трибун, но часто видят его достижение ценой войны и людских жертв, и длинноногие красотки с подиумов, которые в макияже и Instagram разбираются значительно лучше, чем в международной обстановке, но наизусть заучили, что мир - это хорошо, а война - это плохо.

И хотя Восток, безусловно, дело тонкое, и обсуждение перипетий затяжного конфликта между государствами - дело аналитиков, но снимок двух красивых женщин мог быть воспринят как символ мира, а сыграл опять как аргумент вражды. Правда, сама ливанская конкурсантка заявила, что, несмотря ни на что, продолжит участие в конкурсе.

Упрямая попалась деваха. Смелая. Не может не знать, каким опасностям подвергаются девушки, поверившие в то, что красота не имеет границ.

Дело Сальвы Акар далеко не единственное. Мисс Ирак Сара Идан, которая в 2017 году представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная", бежала из страны с семьей после чего? Правильно, после того как сфотографировалась с израильтянкой. Снимок, который они сделали в Лас-Вегасе, девушки подписали "Мир и любовь от мисс Ирак и мисс Израиль", но, вопреки их ожиданиям и намерениям, ничего хорошего из этого не вышло. Те же угрозы организаторов снять с конкурса и лишить титула и разделившееся общественное мнение.

А не так давно в том же Ираке была убита Тара Фарес, победительница местного конкурса красоты. 22-летнюю популярную девушку, миллионщицу Instagram, застрелили, как предполагают, за смелые наряды, раскованность, общительность и неподобающий мусульманке образ жизни.

После 43-летнего перерыва в 2015 году в стране возобновились конкурсы красоты, но пока восточные Instagram-модели и девушки в купальниках сильно рискуют, выкладывая свои фото и выходя на подиум. Они словно, и правда, становятся прекрасными жертвами, которые новый мир приносит старому, расплачиваясь за нарушение вековых традиций, ограничений и условностей.

Остановятся ли сами девушки? Вряд ли. Отступятся ли радикалисты? Тоже не похоже. Спасет ли красота мир? Да ей бы самой не пострадать. Вряд ли эти девушки живут с идеями о том, что только кровь может смыть позор. И вряд ли верят в то, что снимок с конкурсанткой из другой, пусть даже враждебной, страны может сделать этот мир хуже. Но у любой политики крепкая хватка и железные аргументы.

В конце концов, в тех же окопах Первой мировой были и недовольные Рождественским перемирием. По странному совпадению, один из них, капрал Адольф Гитлер, потом развязал Вторую мировую войну.

А ведь Сальва Акар просто обняла израильтянку.

Источник - Известия
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