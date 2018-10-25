Золотой баррель: США хотят обвалить мировой рынок нефти

13:27 27.10.2018

Ожидаемые сто долларов за баррель не оправдываются рыночной ситуацией - ни спросом, ни предложением. Все это результат исключительно геополитики и действий Вашингтона, нацеленных на разрушение равновесия нефтяного рынка.



ДУШАНБЕ, 23 окт – Sputnik. Нефтяные котировки неуклонно идут вверх и уже в следующему году могут достичь ста долларов за баррель. Велика вероятность того, что и на этом рост не остановится, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех.



Причина - сохраняющаяся неопределенность с поставками черного золота на мировой рынок, который может потерять до трех миллионов баррелей в сутки. Саудиты предупреждают: они такие объемы не компенсируют.



Почему нефтяные котировки готовы отправиться к высотам 2008 года и выгодно ли это России - в материале РИА Новости.



Иранский фактор



Росту котировок способствует приближение новых антииранских санкций и падение поставок из ряда других стран. Жесткие американские ограничения против Тегерана, касающиеся в том числе экспорта энергоносителей, вступят в силу 4 ноября.



"Адские санкции": что будет с рублем в ноябре



Страны-нарушители, которые сохранят с Исламской Республикой торговые отношения, подпадут под действие вторичных мер.



Эксперты предупреждают: резкое сокращение экспорта иранской нефти - третьего по масштабам производителя нефти ОПЕК - грозит мировому рынку серьезными потрясениями.



Предстоящие потери



По данным картеля, в 2017 году суточная добыча Ирана достигала 3,87 миллиона баррелей. По более ранним оценкам, нефтяной рынок рисковал лишиться до полутора миллионов баррелей иранской нефти в сутки. Теперь же участники рынка опасаются вдвое больших объемов.



Впрочем, сколько именно иранской нефти уйдет с рынка - вопрос пока открытый.



"Мы узнаем это примерно через месяц. Тогда у нас будет более четкое представление о том, чего ждать в первом квартале следующего года", - сказал ранее Reuters нефтяной брокер в PVM Тяжмаш Варги.



В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину



В состоянии ли крупнейшие производители заместить выпадающие объемы иранской нефти? Саудиты уже признались, что их возможности весьма ограничены.



Дефицит предложения



"При необходимости мы дойдем и до 12 миллионов баррелей в сутки, уверяю вас. Но если с рынка исчезнет три миллиона баррелей, мы не сможем возместить этот объем, поэтому придется использовать складские запасы нефти", - сообщил аль-Фалех.



Нефть дороже золота: как цена 100$ за баррель повлияет на Таджикистан



Компенсировать дефицит вряд ли удастся и России - добыча и так находится вблизи наивысших уровней.



Как отметил министр нефти Ирана Рижан Зангане, ни у России, ни у Саудовской Аравии "нет свободных мощностей, чтобы добывать больше нефти для замены поставок Ирана".



Ситуацию осложняет и конфликт США с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Трамп выразил недовольство тем, как Эр-Рияд ведет это дело, и не исключил санкций в отношении виновных в его гибели.



Ничего хорошего



"Агрессивная и непредсказуемая американская политика, попытки схватить все и сразу, не считаясь ни с партнерами, ни с собственными долгосрочными интересами, приводят к таким пиковым колебаниям, но они объективно не выгодны никому, в том числе и России", - констатирует заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов.



Глобальная энергетическая война: что надо знать о ней Таджикистану



С одной стороны, высокие цены - благо для бюджета. Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что выше установленной бюджетом планки в 40,8 доллара за баррель) направляются в национальные резервы. Но есть и обратная сторона.



"Пиковые цены дестабилизируют рынок, и получение больших денег в бюджет в один-два месяца будет сопровождаться провалом в следующие полгода", - поясняет Мастепанов.



Для экономики важны не пиковые значения, а уровень, на котором цены способны закрепиться на долгое время.



Проблема в том, что ожидаемые сто долларов за баррель не оправдываются рыночной ситуацией - ни спросом, ни предложением.



Все это результат исключительно геополитики и действий Вашингтона, нацеленных на разрушение равновесия нефтяного рынка.



В случае сильных искажений в действие вступают механизмы конкурентной экономики. Импортеры не захотят покупать нефть по неадекватно высокой цене и начнут искать альтернативу.



Развитие или системный кризис: что происходит с экономикой Таджикистана



"Чем дороже нефть, тем сильнее стремление чем-то ее заменить. Это может быть сланцевая нефть, в какой-то степени газ, в какой-то степени электромобили. Чем выше цена, тем актуальнее заменители. В результате снизится спрос, а это со временем снизит цены", - указывает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие брокер".



Сколько достаточно



Экономически обоснованным уровнем нефтяных цен эксперты называют диапазон 65-80 долларов за баррель.



Этот уровень наиболее полезен и для российской экономики, так как стимулирует развивать несырьевые отрасли и не повторять ошибки прошлого.



Другое дело, что от России сейчас мало что зависит.



Последняя надежда Америки: россиян умоляют спасти доллар



"К сожалению, объективно Россия практически не может влиять на разворачивающиеся в данный момент дестабилизирующие процессы. Важно понимать их и готовиться к ним", - отмечает Мастепанов.



Доллар, давай, до свидания!



Провалы нефти к 40 долларам за баррель тоже рыночно не оправданы, но экономисты разводят руками: исходя из политики США исключать нельзя и этого.