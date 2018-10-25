Иран: круговая оборона. Тегерану фактически объявлена война, - С.Кожемякин

13:28 27.10.2018 Иран: круговая оборона



Тегерану фактически объявлена война. США ужесточают санкции, активизирована подрывная деятельность. Но сломить Иран не удается: исламская республика одерживает победы внутри страны и на международной арене.



Наследники Геббельса



На прошлой неделе США объявили о введении очередного пакета санкций против Ирана. Двум десяткам банков и компаний заблокирована возможность расчетов в долларах, американским юридическим лицам запрещается вести с ними бизнес. По утверждению Вашингтона, все они поддерживают полувоенное ополчение "Басидж". Которое в свою очередь "вербует и принуждает к боевым действиям"… детей.



Сделав столь скандальное заявление, глава американского минфина Стивен Мнучин не предоставил ни одного доказательства. Но такова общая политика США, которую можно выразить известной фразой из арсенала третьего рейха: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Выступая месяц назад с трибуны Генассамблеи ООН, Дональд Трамп не скупился на проклятия. По его словам, Иран сеет "хаос, смерть и разрушения", является "мировым лидером по спонсированию терроризма" и работает над созданием атомной бомбы.



Этот набор пропагандистского вздора особенно циничен на фоне той поддержки, которую США оказывают Саудовской Аравии. А ведь королевство осуществляет геноцид йеменского народа и стоит за рядом экстремистских группировок. Отношение Вашингтона не поменялось даже после зверского убийства журналиста Джамаля Хашогги, нити которого ведут к наследному принцу Мухаммеду бен Салману. "Саудовская Аравия - наш партнер, наш великий союзник против Ирана", - заявил Трамп.



Единственная причина антииранской политики - нежелание Тегерана встраиваться в неоколониальный порядок, который навязывают Ближнему Востоку Вашингтон и его распорядители - Израиль и Саудовская Аравия. В мае Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как "ядерная сделка". Ирану поставили в вину секретные работы по созданию ядерного оружия, хотя ежеквартальные отчеты МАГАТЭ свидетельствуют о соблюдении Тегераном всех взятых на себя обязательств.



Несмотря на это, Трамп объявил о поэтапном возвращении старых санкций и введении новых - "самых жестких из когда-либо существовавших". 7 августа вступили в силу ограничения, затронувшие автомобилестроение, металлургию, сферу гражданской авиации и т.д. Запрещены операции с национальной валютой Ирана - риалом. На 5 ноября запланировано введение еще более масштабных санкций, касающихся экспорта нефти и газа, а также всех транзакций с иранским Центробанком. Вводя односторонние меры, не санкционированные ООН, США тем не менее требуют присоединения к ним всех остальных стран. "Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами", - пугает Трамп. Пытаясь ввести тотальную блокаду, Вашингтон готов переступить через все моральные принципы. Так, последний пакет санкций затронул структуры, ответственные за ввоз в Иран продовольствия и медикаментов.



Провал блокады



Но, казалось бы, до мелочей продуманный план дает сбои. В начале октября Международный суд ООН вынес решение в пользу Тегерана. В нем говорится, что США не имеют права препятствовать свободным поставкам в Иран продовольствия, сельхозпродукции, лекарств, а также оборудования для гражданской авиации. В связи с этим от Вашингтона потребовали снять часть санкций. Вердикт был вынесен в условиях сильнейшего давления. Госдепартамент заявил о юридической несостоятельности суда, добавив, что бесчеловечными санкциями Вашингтон… "защищает свою национальную безопасность". Между тем судьи ООН приняли к рассмотрению еще один иск Тегерана - о краже финансовых активов. Напомним, что США заморозили, а затем изъяли как минимум 2 миллиарда долларов из средств иранского Центробанка.



Рассыпается сценарий нефтяного эмбарго. После полугода разъездов, во время которых американские делегации требовали от покупателей иранской нефти разорвать контракты, результаты более чем скромные. Полностью сдались лишь Япония и Южная Корея. Крупнейший торговый партнер Ирана - Китай - потребовал от США отменить односторонние санкции. Мало того, в августе Пекин прекратил закупки американской нефти и заместил ее иранским сырьем.



Стойкость проявила Индия. "Иран для нас не только сосед, но и хороший друг", - подчеркнула глава МИД этой страны Сушма Сварадж. Ее слова подтвердил министр нефти Дхармендра Прадхан, сообщивший, что Дели будет сотрудничать с Тегераном даже после 5 ноября, поскольку это отвечает потребностям страны. О верности заключенным соглашениям заявила Турция. С поддержкой Ирана выступили даже страны, находящиеся в большей зависимости от США и Саудовской Аравии. Так, Катар сообщил о намерении продолжать совместную с Тегераном разработку газового месторождения Южный Парс. Еще одна ближневосточная монархия - Оман - не отказалась от планов строительства газопровода из Ирана. Против отмены СВПД выступил Пакистан…



Но наибольшее раздражение Вашингтона вызывает позиция Евросоюза. Напомним, его руководство изначально выступало против разрыва "ядерной сделки". В рамках последней сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа с коллегами из Великобритании, Германии, Франции, России и Китая - стран, подписавших СВПД в 2015 году. На ней стало известно о намерении ЕС создать "механизм специального назначения" - набор мер, которые позволят европейским компаниям сотрудничать с Ираном в обход американских санкций. В будущем к нему смогут присоединиться и неевропейские компании. "Мы считаем необходимым защищать компании, ведущие бизнес с Ираном, и продолжать импорт нефти и газа", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Госсекретарь США Майк Помпео заявил на это, что "обеспокоен и глубоко разочарован" позицией Брюсселя.



В то же время ряд компаний объявили о прекращении сотрудничества с Тегераном. Среди них французские "Тоталь" и "Пежо", немецкие "Сименс", "Даймлер", "Винтершелл". Учитывая зависимость европейского капитала от США и непоследовательную политику самих европейских держав, в этом нет ничего удивительного. К примеру, канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху потребовала от Тегерана покинуть Сирию и призвала "сделать все возможное, чтобы не дать Ирану получить атомное оружие". Что же касается упомянутого "механизма", сроки его введения неизвестны. В Иране требуют от Европы более четкой позиции. Замглавы МИД Аббас Аракчи заявил, что Европа должна окончательно определиться по вопросам поставок сырья и финансового сотрудничества. Иначе Тегеран выйдет из СВПД, который без гарантий ЕС теряет смысл.



Далека от предрекаемого коллапса ситуация внутри Ирана. За последние полгода ненефтяной экспорт увеличился на 8 процентов. Страна стала полностью обеспечивать себя пшеницей. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи на встрече с учеными призвал максимально мобилизовать интеллектуальные ресурсы для создания устойчивой и основанной на знаниях экономики. Для этого у исламской республики есть все возможности. По уровню научно-исследовательской активности Иран вышел на 16-е место в мире, став лидером в регионе.



Кровавые вылазки



Неудача с американской блокадой приводит к тому, что Иран пытаются взорвать изнутри. Во-первых, провоцируется недовольство среди граждан. Как признался Помпео, Вашингтон работает над расширением вещания своих СМИ в Иране. По сообщениям ряда изданий, активно функционирует американо-израильская рабочая группа, чьей главной задачей является поддержка протестных выступлений. Ее возглавили советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат. Деятельность организации тесно переплетена с работой так называемой Группы действий по Ирану, созданной в августе. Спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук назвал ее задачей противодействие "иранской угрозе" на всех уровнях. В Тегеране расценили это как попытку государственного переворота "посредством давления, дезинформации и демагогии". "Смена режима - конечная цель Вашингтона. США ведут против Ирана экономическую и психологическую войну", - заявил президент Хасан Роухани.



Во-вторых, делается ставка на разжигание сепаратизма. Резко активизировались Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК) и Партия свободной жизни, требующие отделения от Ирана курдских районов. Их отряды базируются в приграничных районах Ирака и Турции, но долгое время почти никак себя не проявляли. Теперь прорывы границы фиксируются почти каждую неделю, а информационные ресурсы боевиков хвалятся числом убитых пограничников. "Начинается новая глава сопротивления режиму ради свободы нашего народа", - возгласил глава ДПИК Мустафа Мулуди. Аналогичные попытки предпринимаются на границе с Пакистаном. Там активизировались группировки, выступающие под флагом белуджского сепаратизма. 16 октября они похитили 14 иранских пограничников.



Еще одной мишенью стала юго-западная провинция Хузестан, населенная преимущественно арабским населением. Начиная с лета там отмечалось существенное оживление подпольной деятельности. Правоохранительные органы пресекли несколько попыток ввоза оружия и обезвредили террористические ячейки. Но, как оказалось, не все… 22 сентября террористы открыли огонь по зрителям и участникам военного парада. Погибли почти 30 человек. Ответственность взяли на себя сепаратистское Патриотическое арабское демократическое движение и "Исламское государство". Но все эти удары разбиваются о решимость Ирана защищать свою независимость. Спустя неделю после теракта Тегеран нанес массированный ракетный удар по позициям ИГ в Сирии. Схожие контратаки испытывают на себе боевики ДПИК в Иракском Курдистане.



В этих условиях враг окончательно сбрасывает маски. "Лучше, если иранский режим полностью исчезнет из этого мира", - заявил министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан. "Если вы перейдете нам дорогу… вы заплатите огромную цену. Это будет ад. Мы наблюдаем за вами, и мы придем за вами!" - обратился к Тегерану Болтон. Вместе с другим соратником Трампа - экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани - он присутствовал на съезде Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) - террористической группировки, которая с начала 1980-х годов ведет вооруженную борьбу против Тегерана. "США должны провозгласить своей линией свержение режима мулл, - призывал советник Трампа. - Плоды революции 1979 года не доживут до ее 40-летней годовщины". В свою очередь Джулиани прозрачно намекнул, что агенты ОМИН работают над организацией протестов внутри Ирана.



Начинать открытую интервенцию противники Тегерана пока вряд ли решатся. Но подрывная активность будет нарастать, в том числе на дальних подступах. Этому поможет Национальная стратегия борьбы с терроризмом, подписанная Трампом в начале месяца. Самыми значимыми угрозами в ней названы Иран и радикальные группировки вроде ИГ*. Кроме того, в ближайшее время будет опубликована новая стратегия по Сирии. Согласно утечкам, ее главным пунктом станет вытеснение Ирана. "Американский контингент останется в Сирии, пока там сохраняется влияние Ирана", - предупредил Болтон. Острая борьба развернулась в Ираке, где США пытаются повлиять на формирование нового правительства.



Будущее Ирана зависит от его стойкости. Но немалое значение имеет и позиция стран, называющих себя союзниками Тегерана. Американская газета "Уолл-стрит джорнэл" недавно написала о российско-иранских отношениях. "Москва использует незавидное положение Ирана и увеличивает торговлю с его врагами", - злорадствуют авторы. Списать все на ложь вражеской пропаганды на этот раз не получится. Напомним, что Россия пошла на соглашение с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти. Против этого выступает Иран, которому крайне невыгодно падение цен в условиях сокращения экспорта. Красноречивы показатели торгового оборота России. С Саудовской Аравией и Израилем он в прошлом году увеличился на 86 и 25 процентов соответственно. С Ираном динамика обратная - падение на 22 процента. В списке торговых партнеров России страна находится на 47-м месте.



Руководствуясь интересами сырьевых компаний, Кремль боится испортить отношения с саудовской династией. Это доказало позорное молчание российской дипломатии по поводу убийства Хашогги. Отмахнулись от него и записные гуманисты из числа провластной интеллигенции. Так что, выстраивая оборону, больших надежд на Москву Тегерану возлагать нельзя.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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