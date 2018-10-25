Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира

13:29 27.10.2018

Исламский центр стратегических исследований, базирующийся в Иордании, выбрал самого влиятельного мусульманина мира по итогам 2018 года. Им оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Высокую оценку получили его шаги в отношении Сирии и Африки. Вторым после Эрдогана стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз, третьим - король Иордании Абдалла II.



Sabah (Турция): Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира



Исламский центр стратегических исследований, базирующийся в Иордании, выбрал президента Реджепа Тайипа Эрдогана самым влиятельным мусульманином мира по итогам 2018 года. Высокую оценку получили шаги Эрдогана в отношении Сирии и Африки.



В ежегодно составляемом рейтинге "500 самых влиятельных мусульман мира" президент Реджеп Тайип Эрдоган был назван самым влиятельным мусульманином по итогам 2018 года. Вторым после Эрдогана стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз, третьим - король Иордании Абдалла II. На четвертой строчке рейтинга расположился иранский религиозный лидер аятолла Хаменеи.



В рейтинге, который в этом году был составлен в десятый раз, была дана высокая оценка инициативе, проявленной Эрдоганом прежде всего в сирийском вопросе, и лидирующей роли турецкого президента в достижении сочинского соглашения, спасшего миллионы мирных жителей от гуманитарной катастрофы. Организация, уделившая внимание и биографии турецкого лидера, особо подчеркнула, что после трех сроков полномочий в качестве премьер-министра Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом Турции.



Коснувшись предательской попытки переворота 15 июля 2016 года, в результате которой погибло 200 граждан Турции, организация также упомянула о борьбе Эрдогана с причастными к путчу лицами и институтами. Кроме того, в докладе организации было отмечено, что Турция под руководством Эрдогана сосредоточилась на построении благоприятных отношений со всеми своими соседями, в Африке открыла более 20 новых посольств и консульств, особенно в Сомали сыграла важную роль в борьбе с голодом и засухой. Было подчеркнуто, что Эрдоган стал первым неафриканским лидером, который посетил Сомали при всей сложности ситуации в этой стране, и сделал шаги в направлении развития ее торговых отношений с Европой.



А в качестве препятствий, стоящих перед Турцией и Эрдоганом, были названы сирийский вопрос, отношения в треугольнике США - Турция - Россия, такие террористические организации, как FETO, Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), экономические трудности.