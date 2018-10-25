 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.10.2018
13:29  Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира
13:28  Иран: круговая оборона. Тегерану фактически объявлена война, - С.Кожемякин
13:27  Золотой баррель: США хотят обвалить мировой рынок нефти
13:17  Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Персией, - П.Густерин
13:16  Прекрасные заложницы: самый толерантный конкурс погряз в политике
13:12  Распустить гетто. Что заставляет подростков идти на страшные преступления, - Э.Лимонов
13:11  Саммит четырех: в Стамбуле пройдет встреча по урегулированию в Сирии
13:08  Настоящая война начинается вдруг. Зачем США готовятся к войне с Россией, если в ней нельзя победить? - А.Халдей
13:07  Робота из жидкого металла создали ученые из Китая
13:04  Гусские гусских не обманывают... Кремль и соотечественники, - Д.Кленский
13:02  Кто кого "обул"? "РусГидро" и КырПравительство договариваются об аудите
11:24  Индусские рабовладельцы обещают повысить зарплатку Казметаллургам
11:15  Посылки-бомбы в США посылал стриптезер - член республиканец Сайок
10:03  "Дружба" по-норвежски - "Trident Juncture 18", - Р.Устраханов
09:33  В Таджикистане обрушилась знаменитая соляная пещера горы Ходжа-Мумин
09:17  Выпустит ли Трамп ядерного джинна из бутылки, - Александр Широкорад
09:12  40 лет, которые потрясли Китай, - Юрий Тавровский
Пятница, 26.10.2018
21:00  США-Китай-Россия: зачем на самом деле Америка выходит из ДРСМД, - Р.Хубиев
18:08  Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
16:52  В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:46  "Гиперболоид Путина" сожжет спутники США
15:45  Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов
15:31  Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК
15:24  Абсолютное оружие США сломалось, - И.Данилов
15:02  Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил
14:06  У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
13:30  Вывернувшийся из-под следствия экс-глава Дагестана Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества
13:17  В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов
12:14  Китай отказался от иранской нефти
11:55  "Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества
10:50  Сирийские женщины рожают детей на продажу. В Дамаске и Алеппо торговля малышами идет прямо в роддомах
10:07  Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"
10:04  Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева
10:01  "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
09:58  "Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду
09:49  Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер
08:46  Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"
08:36  Мигранты не разлюбили Россию. РосВласти готовят законодательство об адаптации и интеграции приезжих, - "НГ"
08:33  Саудовский престол рискует лишиться главной опоры, - Равиль Мустафин
08:32  Китай угрожает заполучить Тайвань "любой ценой"
00:57  Русские и китайцы прослушивают телефоны Трампа, - New York Times
00:33  Почему реформа в казахстанской полиции началась с формы, а не с содержания
00:30  The Hindu: США заставляют Индию выбирать между ними и Россией
00:27  Не в то горло... Рахмон изменил правила конкурса едоков плова
00:25  Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками
00:22  Русским не осталось места на территории бывшего СССР, - П.Беседин
00:18  Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями, - Рашид Гани Абдулло
00:01  Украинцы не хотят воевать за Донбасс и бегут мыть полы в Германии, - Die Tageszeitung
Четверг, 25.10.2018
23:16  Последнее слово "титаника мысли" А.Зохиди, - Б.Мусаев
22:22  Арестованного за крупную взятку экс-полковника ТаджМВД Нусратуллозода приговорили к штрафу и отпустили домой
21:38  Дали погремуху. Индусы из "АрселорМиталл" обещают Елбасы построить детсадик в Темиртау
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира
13:29 27.10.2018

Исламский центр стратегических исследований, базирующийся в Иордании, выбрал самого влиятельного мусульманина мира по итогам 2018 года. Им оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Высокую оценку получили его шаги в отношении Сирии и Африки. Вторым после Эрдогана стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз, третьим - король Иордании Абдалла II.

Sabah (Турция): Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира

Исламский центр стратегических исследований, базирующийся в Иордании, выбрал президента Реджепа Тайипа Эрдогана самым влиятельным мусульманином мира по итогам 2018 года. Высокую оценку получили шаги Эрдогана в отношении Сирии и Африки.

В ежегодно составляемом рейтинге "500 самых влиятельных мусульман мира" президент Реджеп Тайип Эрдоган был назван самым влиятельным мусульманином по итогам 2018 года. Вторым после Эрдогана стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз, третьим - король Иордании Абдалла II. На четвертой строчке рейтинга расположился иранский религиозный лидер аятолла Хаменеи.

В рейтинге, который в этом году был составлен в десятый раз, была дана высокая оценка инициативе, проявленной Эрдоганом прежде всего в сирийском вопросе, и лидирующей роли турецкого президента в достижении сочинского соглашения, спасшего миллионы мирных жителей от гуманитарной катастрофы. Организация, уделившая внимание и биографии турецкого лидера, особо подчеркнула, что после трех сроков полномочий в качестве премьер-министра Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом Турции.

Коснувшись предательской попытки переворота 15 июля 2016 года, в результате которой погибло 200 граждан Турции, организация также упомянула о борьбе Эрдогана с причастными к путчу лицами и институтами. Кроме того, в докладе организации было отмечено, что Турция под руководством Эрдогана сосредоточилась на построении благоприятных отношений со всеми своими соседями, в Африке открыла более 20 новых посольств и консульств, особенно в Сомали сыграла важную роль в борьбе с голодом и засухой. Было подчеркнуто, что Эрдоган стал первым неафриканским лидером, который посетил Сомали при всей сложности ситуации в этой стране, и сделал шаги в направлении развития ее торговых отношений с Европой.

А в качестве препятствий, стоящих перед Турцией и Эрдоганом, были названы сирийский вопрос, отношения в треугольнике США - Турция - Россия, такие террористические организации, как FETO, Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), экономические трудности.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540636140
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- Б. Сагинтаев обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ Г. Фор вопросы взаимодействия в области защиты прав детей
- Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и министр торговли Уилбур Росс приняли участие в Бизнес Форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2018 года №669
- В г. Алматы проведено 45-ое заседание СОРБ СНГ
- За 9 месяцев 2018 года фонд "Самрук-Қазына" получил чистый доход в размере 825,3 млрд тенге
- В маслихате Шымкента - новый секретарь
- Перспектива централизации государственных закупок
- "Пакт Куинси" защищает короля Аравии, а не его наследника
- Абсолютное оружие США сломалось
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  